EU haluaa pikamuodin pois muodista, ja se tulee muuttamaan vaatebisnestä isosti

Tavoite on, että vuonna 2030 EU-alueella myytävät tekstiilit olisivat kierrätettäviä, korjattavia ja kestäviä.

Tekeillä on tuotekohtaiset säännöt sille, miten vaatteet tulisi suunnitella ja valmistaa. Suomen tekstiiliala suhtautuu tavoitteisiin positiivisesti, mutta yksityiskohdissa riittää mietittävää.

Vaatebisnes on valtavien muutosten edessä.

EU:ssa puuhataan kiireellä lainsäädäntöä, joka muuttaa isosti sitä, millaisia paitoja, housuja, lakanoita ja muita tekstiilejä kaupoissa saa myydä.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaikki EU-alueella myytävät tekstiilit täyttäisivät kolme tavoitetta: ne olisivat kierrätettäviä, korjattavia ja kestäviä.

Siksi tekeillä on velvoittavia sääntöjä sille, miten vaatteet tulisi jatkossa suunnitella ja valmistaa.

– Jos tietyt vaatimukset eivät täyty, ei vaatetta saa EU-markkinoilla myydä, tiivistää EU-komission kiertotalousyksikön päällikkö Emmanuelle Maire Ylen haastattelussa.

Yksityiskohdat vielä valmistelussa

Idea on tuttu elektroniikkapuolelta: tälläkin hetkellä esimerkiksi kaikkien EU-alueella myytävien kahvinkeittimien, jääkaappien ja pesukoneiden on täytettävä tietyt energiatehokkuusvaatimukset.

Samanlaista sääntelyä kaavaillaan nyt laajennettavaksi kaikkiin tuotteisiin, tekstiileihin yhtenä ensimmäisistä. Vielä ei ole tarkalleen tiedossa, miten kestävyyttä, korjattavuutta tai kierrätettävyyttä tarkalleen mitataan.

Yksi esillä ollut ajatus on, että esimerkiksi tietyn prosenttiosuuden vaatteesta pitäisi olla kierrätettyä kuitua, tai että vaatimuksia tulisi vaatteiden materiaalivalintoihin.

Tekstiiliala suhtautuu tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta yksityiskohdissa riittää mietittävää.

Esimerkiksi kierrätysmateriaalin lisääminen ei välttämättä osu yksiin laatu- ja kestävyysvaatimuksien kanssa, toteaa Suomen tekstiili ja muoti ry:n johtava asiantuntija Emilia Gädda.

– Tämän hetken kierrätyskuidut eivät sovellu kaikkiin tuotteisiin ja saattavat myös olla ristiriidassa laadun ja pitkäikäisyyden kanssa. Tällaisia haasteita on olemassa, ja niiden ratkaisemiseksi tehdään töitä parhaillaan, hän sanoo.

Tekstiiliala toivookin, että sääntely tulisi riittävän pitkillä siirtymäajoilla että yksityiskohdissa kuultaisiin alan yrityksiä laajasti. Esimerkiksi mahdollisten kierrätyskuituvelvoitteiden olisi hyvä olla aluksi pieniä ja kasvaa ajan mittaan, jotta teknologiat ja yritykset pysyvät muutoksessa mukana, Gädda sanoo.

– EU:n tekstiilistrategia tuo yhteensä 16 erilaista sitovaa lainsäädäntöaloitetta toimialalle. Se vaatii yrityksiltä valtavaa ponnistusta.

Myymättömille vaatteille polttokielto

Suunnitteluvaatimusten lisäksi sääntelyä on tulossa siihen, mitä vaatteelle tapahtuu käyttöikänsä loppupäässä. Nyt tekstiilialan ympäristökuorma on täysin kestämätön, sanoo komission Emmanuelle Maire.

– EU:ssa syntyy 12 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä vuosittain, suurin osa siitä on meidän käyttämiämme vaatteita. Vain viidennes siitä kierrätetään, ja loppu päätyy polttoon tai kaatopaikoille, hän sanoo.

EU-komission kiertotalousyksikön päällikkö Emmanuelle Maire avaa, mistä säätelyssä on kyse.

Jatkossa myymättä jääneitä tuotteita ei saisi enää hävittää polttamalla.

Lisäksi aiemmin tällä viikolla komissio julkaisi ehdotuksensa niin sanotun tuottajavastuun laajentamisesta.

Se tarkoittaa, että tekstiilialan toimijat vastaisivat myös pois heitettävien tekstiilien keräämisen ja jätehuollon kustannuksista. Nyt poistotekstiilien keräys on Suomessa vasta aluillaan ja siitä vastaavat kunnat.

Tekstiilialalle suunniteltua sääntelyä Ekosuunnitteluvaatimukset: Sitovat, tuotekohtaiset vaatimukset tekstiilien suunnittelulle ja valmistukselle. Hävityskielto: Myymättä jääneitä tai palautettuja tuotteita ei enää saisi hävittää polttamalla. Digitaalinen tuotepassi: Kokoaisi yhdenmukaiset tiedot esimerkiksi tuotteen valmistuksesta, hiilijalanjäljestä ja materiaalista. Viherpesun taklaaminen: markkinoinnissa käytetyt ympäristöväittämät olisi jatkossa todistettava entistä tarkemmin. Tuottajavastuun laajentaminen: Tekstiilituottajat ja -maahantuojat maksaisivat jatkossa pois heitettävien vaatteiden keräyksen ja jätehuollon.

Mitä muutokset tarkoittavat kuluttajalle?

Kuluttajan suuntaan yritysten ponnistelu tulee todennäköisesti näkymään siinä, mitä kaupoissa myydään ja millä hinnalla. Ajatuksena on, että kaupoilla on helppo tehdä vastuullisia valintoja, jos tarjolla on vain vastuullisia vaihtoehtoja.

Vaatebisneksen ongelmat tiivistyvät pikamuotiin, jossa yritykset pyrkivät myymään mahdollisimman paljon mahdollisimman halvalla.

– Olemme tilanteessa, jossa hinnat on painettu niin alas, että se näkyy sekä laadussa että siinä, miten vaatteita käytetään, Emilia Gädda sanoo.

Pikamuodin on aika mennä pois muodista, on myös Euroopan komission ääneenlausuttu tavoite.

Suomalaisyritykset eivät ylipäätään ole “pikamuotibisneksessä”, sanoo Gädda. Suomessakin kuitenkin toimii useita kansainvälisiä halpamuotiketjuja, joihin sääntelyllä erityisesti halutaan puuttua.

Suomen tekstiiliala kantaakin ennen kaikkea huolta siitä, että tiukat EU-säännöt ovat kaikille samat.

– Miten varmistetaan markkinavalvonta? Se, että Euroopan ulkopuolella toimiva mutta Eurooppaan myyvä yritys ei saa tässä erityisasemaa tai kilpailuetua, Gädda kysyy.

Tekstiilialan sääntely etenee parhaillaan EU:n lainsäädäntöelimissä. Sitovat säännöt olisi tarkoitus saattaa voimaan vuosina 2025–2026. Arvioiden mukaan yksityiskohtaisia sääntöjä päästäisiin sorvaamaan ensi vuoden puolella.

