Bensa ja sähkö maksavat, eikä kaupungeissa ole tivoleille tilaa – kiertävät karusellit ovat vaarassa kadota

Tivoli Alfred on yhden miehen tivoli, joka nyt seisoo Mutkalammin tuulipuistossa Kannuksen ja Kalajoen rajalla Keski-Pohjanmaalla.

Tivoli Alfred on yhden miehen tivoli, joka nyt seisoo Mutkalammin tuulipuistossa Kannuksen ja Kalajoen rajalla Keski-Pohjanmaalla.

On tuulipuiston avajaiset. Pomppulinna, karuselli, hattara ja popcorni odottavat ihmisiä.

Tirehtööriksi pukeutunut Tapio Ruotsalainen taikoo karusellin vieressä erimuotoisia eläinaiheisia figuureita ilmapalloista.

– Olen vääntänyt näitä jo lähes 30 vuotta, kertoo Ruotsalainen.

Kokkolalainen Ruotsalainen pyörittää Suomen ainutta yhden miehen tivolia. Sen laitteet ja mahdolliset työntekijät mahtuvat Ruotsalaisen isoon pakettiautoon ja peräkärryyn. Normaaliin settiin kuuluvat posetiivi, popparit, hattarat, pomppulinna, junarata ja karuselli.

– Koko kylä menee sekaisin, kun saavun ja ammun karkkia tykillä, nauraa Ruotsalainen.

Bensa ja sähkö maksavat, eikä kaupugeissa ole tivolille tilaa

Suomessa on kiinteitä suuren luokan huvipuistoja neljä: Linnamäki, Tykkimäki Särkänniemi ja Powerpark. Näiden lisäksi löytyy useita puuhapaikan ja huvipuiston välimaastoon sijoittuvia huvittelupaikkoja ympäri maan.

Lisäksi maata kiertää kesäisin kolme suurempaa tivolia eli Sariola, Seiterä ja Suomen Tivoli, sanoo Suomen Tivolin johtaja Lulu Sariola.

Kiertävä Tivoli Suuronen lopetti vuonna 2018.

– Todennäköisesti tulevaisuudessa kiertävien tivolien määrä vähenee edelleen, Sariola ennakoi.

Energian korkea hinta koettelee tivolien toimintaa, koska laitteet ovat riippuvaisia sähköstä ja rekat polttoaineista. Kummankin hinta on ollut huipussaan tänä vuonna.

Sariolan mukaan kiertäven tivolien toiminta on muuttunut. Nyt ollaan pidempään paikallaan. Esimerkiksi Suomen Tivoli on Kempeleessä kaksi ja puoli kuukautta ja tivoli Sariola on Tuurissa Keskisten kyläkaupalla yhdeksän viikkoa.

– Paikallaan oleminen on vaikuttanut positiivisesti kannattavuuteen, kertoo Sariola.

Kustannuksia on leikattu myös henkilökunnasta.

– Vuonna 2019 meillä oli töissä 55 henkilöä, tänä vuonna vain 35, kertoo Sariola.

Avaa kuvien katselu Tapio Ruotsalainen kiertää laajasti Suomea. Yhtenä päivänä hän saattaa olla Oulussa ja seuraavana päivänä Heinolassa. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Tivolien elintila kapenee myös yhdyskuntasuunnittelun myötä. Kaupungeissa ei ole enää tarpeeksi suuria paikkoja, joihin tivoli voi tulevaisuudessa tulla.

– Tänä vuonna pysähdyspaikka on Kempele, koska Oulusta ei löytynyt sopivaa paikkaa, kertoo Sariola.

Toiminnan kehittämisen esteenä on myös investointien kalleus.

– Uusien laitteiden hinnat ovat pilvissä ja tilaukset toimitusajat pitkät. Tästä huolimatta ensi kesänä tulee yksi uusi laite, sanoo Sariola.

Tivolitoiminta on pieni toimiala, jonka pahin vastus on Sariolan mukaan säätila.

– Ei saa olla liian kuuma eikä liian kylmä, puolipilvinen lämmin sää olisi paras, hän sanoo.

Neljännes työntekijöistä sotaan

Tivoli Seiterän hallintojohtaja Mari Seiterä kertoo kallistuneen energian vaikuttaneen myös heidän tapaansa toimia.

– Olemme yhdessä paikassa kahdesta kolmeen viikkoa, ennen muutimme viikon välein.

Avaa kuvien katselu Tivoli Alfredin suurimpaan kokoonpanoon kuuluu karuselli, pomppulinna, polkuautot, taikuri popparit ja hattara. Kuva: Tapio Ruotsalainen

Suuri muutos Tivoli Seiterän toimintaan syntyi myös Venäjän hyökkäyssodasta. Silloin neljännes Seiterän vakituisista työntekijöistä lähti sotimaan kotimaahansa Ukrainaan.

– Viime kesänä lähdettiin vajaalla kalustolla liikkeelle, kun ei ollut osaavia työntekijöitä, kertoo Seiterä.

Seiterä arvelee kiertävien huvipaikkojen vahvuudeksi sen, että niihin voi vaan tulla asiakkaaksi, vaikka kahville ilman, että tarvitsee suunnitella matkoja ja majoituksia.

– Asiakkaita on riittänyt, jollain paikkakunnalla on käynyt jopa enemmän kuin edellisenä vuosina, sanoo Seiterä.

Maailma muuttuu ja se muuttaa myös tivolien perinnettä.

– Onhan tämä tavallaan katoavaa kansanperinnettä, Mari Seiterä sanoo.

Yhden miehen tivoli

Ruotsalaisen yhden miehen tivoli ei kärsi samoista ongelmista kuin sen isommat veljet ja siskot, sillä Tivoli Alfredin toimintaperiaate on erilainen.

– Tivoli toimii tilausperiaattella, rahaa ei paikan päällä kerätä, kertoo Tapio Ruotsalainen.

Paikan päällä hattaraa ja popcornia jaetaan niin paljon, kuin ihmiset jaksavat syödä. Karusellissa ja pomppulinnassa voi käydä niin monta kertaa, kuin lapset haluavat.

– Kun finanssipuoli hoidetaan etukäteen asiakkaat voivat keskittyä itse iloon, kertoo Ruotsalainen.

Karuselli velan pantiksi

Tivoli Alfredin ensimmäinen karuselli tuli Ruotsalaiselle vahingossa.

Ruotsalainen kertoo, että tapasi saksalaisia sukulaisia, jotka halusivat tulla Suomeen kiertämään sirkuksen kanssa. Ruotsalainen auttoi heitä lupahakemusten kanssa ja lainasi myös rahaa.

– Sain Peppi menee sirkukseen -elokuvassa käytetyn karusellin pantiksi, kertoo Ruotsalainen.

Avaa kuvien katselu Tapio Ruotsalainen tekee ilmapalloista miekkoja, koiria, kissoja ja monenlaisia muita muita hahmoja. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Lopulta Ruotsalainen kunnosti karusellin ja alkoi käyttää sitä.

– Jossain vaiheessa mietin, että jos velan pantti haetaan pois, jään ilman karusellia. Se johti siihen, että hankin karuselleja lisää. Nyt yhtä aikaa voi olla liikkeellä neljä pientä tivolia, hän kertoo.

Tirehtööri Ruotsalainen ei aina itse ehdi joka paikkaan. Silloin hänellä on apunaan 4H:sta luotettavia koulutettuja tivolin pyörittäjiä.