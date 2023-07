Ensihoito ilmoitti poliisille asehavainnosta – paljastui yksi Lohjan suurimmista huumevyyhdeistä, jossa rahaa on liikkunut yli 100 000 euroa

Epäiltyjä rikoskokonaisuudessa on 28. Pääepäiltyinä on kaksi täysi-ikäistä lohjalaismiestä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tutkii poikkeuksellisen laajaa rikoskokonaisuutta Lohjalla.

Poliisi epäilee lähes kolmeakymmentä henkilöä lukuisista törkeistä huumausainerikoksista, lähes 20 ampuma-aserikoksesta sekä muista rikoksista.

Rikosvyyhti lähti purkautumaan, kun ensihoito ilmoitti poliisille asehavainnosta oman tehtävänsä yhteydessä viime kesänä.

Poliisi takavarikoi Lohjalla sijaitsevasta yksityisasunnosta huumausaineita, 1 500 euroa käteistä rahaa sekä ampuma-aseeksi muutetun kynäpistoolin.

Pian tapauksen jälkeen poliisi alkoi kiinnittää huomiota eri viestintäsovelluksissa lisääntyneeseen huumausainekauppaan Lohjan seudulla.

Huumausaineita ja aseita myytiin alustoilla järjestelmällisesti ja tarkoin valitulle joukolle.

− Seurasimme keskustelua Wickrissä ja Telegramissa, ja selvitimme aktiiviset nimimerkit, jotka kävivät eniten kauppaa sekä käyttivät eniten päätäntävaltaa. Tutkinnan edetessä selvisi, että henkilöt nimimerkkien takaa pyörittivät todella laajaa aseiden ja sekä huumausaineiden myyntiä, sanoo rikostutkintaa johtava rikoskomisario Rauli Salonen Länsi-Uudenmaan poliisin tiedotteessa.

Käyttäjiä yhdellä alustalla oli enimmillään jopa 400. Heistä pääosa oli tutkinnan perusteella Länsi-Uudeltamaalta, mutta myös muualta Suomesta.

Esitutkinnan perusteella alustoilla on ollut jäsenenä myös alaikäisiä.

Aseita löytyi noin 50

Tapauksen yhteydessä toteutuneissa kaupoissa on liikkunut vähintään noin 18 000 Ksalol- ja Rivotril-tablettia, 200 Subutex-tablettia sekä 20 ekstaasitablettia.

Amfetamiinia on kaupattu 600 grammaa, marihuanaa reilut kolme kiloa ja kokaiinia sekä kannabistakin löytyi. Myytyjen huumausaineiden arvo nousee yli 100 000 euroon.

Huumausainekaupan lisäksi rikoksesta epäillyt henkilöt tilasivat ulkomailta Suomeen starttipistooleita, joita he muuttivat tehokkaiksi ja vaarallisiksi ampuma-aseiksi.

He myös varastivat aseita kotimaassa. Näitä aseita myytiin samoilla alustoilla huumausaineiden kanssa.

− Tutkinnan aikana esiin nousi noin 50 asetta, mikä on Suomen mittakaavassa valtava määrä. Pääepäillyt ovat kotikutoisesti tehtailleet niitä ampuma-aseiksi ja myyntiin. Tekijöiden täysin kyseenalaisen aseosaamisen lisäksi näiden aseiden aiheuttamaa riskiä nostaa se, että niitä ei ole koeammuttu. Tämä tekee niistä vaarallisia ja täysin ennalta-arvaamattomia, Salonen kertoo tiedotteessa.

Pääepäiltyinä kaksi lohjalaismiestä

Esitutkintaan kuuluu yhteensä yhdeksän törkeää huumausainerikosta, seitsemän huumausainerikosta, kolme törkeää ampuma-aserikosta sekä 15 ampuma-aserikosta. Kokonaisuuteen sisältyy myös pahoinpitely, törkeä ryöstö, varkaus sekä kätkemisrikos.

− Jutussa on yhteensä 28 rikoksesta epäiltyä, joista 12 on ollut esitutkinnan aikana vapautensa menettäneenä ja kaksi tutkintavankeudessa. He ovat kaikki täysi-ikäisiä. Pääepäiltyinä on kaksi lohjalaismiestä, rikoskomisario Salonen sanoo.

Tapauksen esitutkinta siirtyy syyttäjäparille loppukesästä. Kyseessä on yksi suurimmista poliisin koskaan Lohjalla tutkimista rikoskokonaisuuksista.