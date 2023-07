Pientislaamot innoissaan hallituksen aikeista sallia väkevän alkoholin myyntioikeus suoraan omilta tislaamoiltaan

Pientislaamot päässevät jatkossa myymään väkeviä alkoholijuomia, kuten giniä ja viskiä suoraan kuluttajille omilta tislaamoiltaan.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan tuore hallitus haluaa mahdollistaa kaikille kotimaisille pien- ja käsityöläispanimoille, pientislaamoille ja viinitiloille tuotteidensa myynnin valmistuspaikoilta suoraan kuluttajille vähittäismyyntiluvalla.

Jo nyt pienpanimot ja tilaviinejä valmistavat yritykset saavat myydä juomiaan suoraan tuotantopaikoiltaan. Väkeviä alkoholeja saa tällä hetkellä Suomessa myydä vain Alko.

Pientislaamot ovatkin ymmärrettävästi innoissaan hallituksen aikeista.

– Tämä on aivan mieletön asia suomalaiselle alkoholikulttuurille ja alan pientoimijoille, sanoo Miko Heinilä. Hän on yksi Kyrö Distillery Companyn perustajista.

Valamon Luostarin Tislaamo, The Helsinki Distilling Company, Kyrö Distillery Company ja muut suomalaistislaamot ovat lobanneet suoramyyntioikeuden sallimista jo vuosia.

– Päästäisiin myymään tuotteita suoraan kuluttajille, kuten muualla maailmalla on tapana. Suomi saapuisi näin kansainväliselle tasolle tässä asiassa, sanoo Helsinki Distilling Companyn toimitusjohtaja ja perustaja Mikko Mykkänen.

Avaa kuvien katselu Helsinki-tislaamosta voi jatkossa ostaa alkoholipulloja mukaansa, jos hallitusohjelmakirjaus menee sellaisenaan läpi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Viinaa voisi ostaa myös verkkokaupasta

Tislaamojen mukaan ulosmyyntioikeus kasvattaisi vero- ja vientituloja sekä tislaamojen matkailijamääriä.

– Meillä käy tuhansia turisteja. Varmasti aika monet ostaisivat sieltä pullon mukaansa. Kyllä sitä ihmetellään, että minkä takia sitä ei saa ostaa, Mykkänen sanoo.

Myyjälle jää omasta kaupasta myytäessä enemmän katetta kuin Alkon kautta myytäessä.

Valamon luostarin tislaamo uskoo myyntimäärien jopa tuplaantuvan. Näin arveli tuotantopäällikkö Arto Ryynänen Savon Sanomien haastattelussa. Helsingissä ja Isossakyrössä ollaan varovaisemmilla linjoilla.

– Meillä vaikutus ei ehkä olisi niin dramaattinen. Meillä on hyvä jakelu Suomessa muutenkin. Useamman sata tuhatta se vaikuttaisi liikevaihtoomme, joka on aivan äärettömän merkittävä asia, Kyrö Distillery Companyn Heinilä sanoo.

Jos hallitusohjelma menisi läpi sellaisenaan, tarkoittaisi se alkoholivalmistajille myös lupaa verkkokauppojen perustamiseen.

Mahdollinen lisäliikevaihto menisi Heinilän mukaan ulkomaan markkinan kasvattamiseen.

– Siellä on isot pojat, joilla on lähes loputtomasti resursseja laittaa markkinointiin ja myyntiin, Heinilä sanoo ja viittaa esimerkiksi skotlantilaisiin viskitislaamoihin.

Avaa kuvien katselu Myös tislaamon ravintolasta voinee ostaa jatkossa pullon mukaansa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Vastuuministeriö ei halua kommentoida

Hallitusohjelmassa on alkoholipolitiikan osalta muitakin kirjauksia. Alkon monopoliasemaa on tarkoitus tarkastella ja selvittää 15 prosentin vahvuisten viinien myynnin vapauttaminen hallituksen puoliväliriiheen mennessä.

Alko ei halunnut kommentoida Ylelle hallitusohjelmakirjauksia. Myöskään sosiaali- ja terveysministeriö ei halua ottaa vielä kantaa asiaan, vaan käy sitä ensin läpi lomien jälkeen.

Hallitusohjelmassa on kirjaus myös siitä, että alkoholilainsäädäntö siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM).

– Alkoholin vienti on nopeimmin kasvava elintarvikeviennin sektori. TEMin alaisuudessa on kaikki muut toimialat. TEMin tarkoituksena on kehittää ja parantaa kilpailukykyä näille toimialoille, STM:n tarkoituksena on rajoittaa. Tämä on fundamentaalinen näkökulmaero, sanoo Heinilä Kyrö Distillerystä.

Ruokakaupoissa saa jatkossa myydä alle kahdeksanprosenttisia alkoholijuomia nykyisten enintään 5,5 prosenttisten sijaan. STM kehotti ennen hallitusneuvotteluja pitämään viinit pois ruokakaupoista.

– Hieman epäuskoinen olo, kun samaan aikaan vähittäiskauppaan ei sallittu hyviä ruokaviinejä, mutta samaan aikaan tulee tällainen erittäin positiivinen lähestyminen, Mykkänen sanoo.

Väkevien alkoholijuomien ja viinien verotusta on tarkoitus kiristää, oluen verotusta taas keventää.

Hallitus ei halua kuitenkaan muuttaa Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa. Tislaamotkaan eivät kannata Alkon monopolin purkamista tai väkevien alkoholijuomien myyntiä marketeissa.

