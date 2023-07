Työntekijät kertovat väkivallasta, henkilöstövajeesta ja lääkejaosta toisten tunnuksilla – lounaishämäläisissä lastensuojelulaitoksissa laiminlyöntejä

Puutteet forssalaisen Tukikoti Tasapainon toiminnassa ovat olleet laajoja ja jatkuneet pitkään, sanovat lastensuojelun sijoitusyksikön entiset työntekijät. He kertovat samankaltaisista ongelmista myös saman omistajan Jokioisilla sijaitsevassa tukikodissa.

Entiset työntekijät kertovat sijoitusyksikköjen toiminnassa tapahtuneen räikeitä laiminlyöntejä muun muassa työvuorojen hoitohenkilökunnan määrässä, työturvallisuudessa ja lääkkeiden annostelussa.

Laiminlyöntien syyksi he näkevät piittaamattomuuden ja tarpeet selvitä pienillä resursseilla.

Aluehallintovirasto teki maaliskuussa tarkastuskäynnin Tukikoti Tasapainoon ja määräsi sen suljettavaksi heinäkuun alusta. Tukikotia ylläpitäneen LapsiperhePalvelu Stark oy:n toimitusjohtaja Mia Stark kiisti tuoreeltaan avin esittämät puutteet henkilökunnan määrässä ja lääkeannostelussa.

Työvuorolistoja jätettiin vajaiksi, kun menoista yritettiin tinkiä

Tukikoti Tasapainon entinen työntekijä kertoo Ylelle, että yksikön työturvallisuudessa on ollut piittaamattomuutta, työntekijöitä on ollut liian vähän ja osa heistä on ollut kouluttamattomia. Työntekijät haluavat pysyä nimettömänä asian arkaluonteisuuden takia, mutta heidän nimensä ovat Ylen tiedossa.

Yksi työntekijöistä kertoo joutuneensa väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi, kun sijoitettuna ollut nuori uhkaili, sylki päälle, potki, raapi ja repi hiuksista. Työntekijä sai muun muassa mustelmia ja raapimisjälkiä, jotka tulehtuivat.

Yle on nähnyt henkilön potilaskertomuksen, rikosilmoituksen ja kuvia vammoista. Kuvien aikaleimat vastaavat henkilön kertomusta. Toinen Ylen haastattelema henkilö vahvistaa tapahtumat. Ylen haastattelemien kolmen eri työntekijän kertomukset ovat yhdenmukaisia.

Ylen haastattelemat entiset työntekijät katsovat, että tilanne Tasapainossa meni vuosien mittaan huonompaan suuntaan. Yhdeksi syyksi he näkevät sen, että yrityksen taloudenhoito ei ollut pitkäjänteistä. Työntekijöiden mukaan työvuorolistoja jätettiin vajaiksi, kun menoista yritettiin tinkiä.

Avaa kuvien katselu Tukikodin verkkosivuilla kerrotaan, että 7–paikkaiset tukikodit Tasapaino (kuvassa) ja Pauliina ovat ympärivuorokautisia lastensuojelulaitoksia, joissa keskitytään neuropsykiatristen häiriöiden hoitoon. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Työntekijöiden mukaan riittämätön taloudenpito näkyi myös esimerkiksi siinä, että välillä kassassa ei ollut rahaa yrityksen auton tankkaamiseen. Sen vuoksi nuoria ei päästy viemään sovittuihin harrastuksiin.

Toimitusjohtaja Mia Stark kertoo Ylelle lähettämässään sähköpostissa, että yrityksessä siirryttiin käteiskuittien katoamisten vuoksi pankkikortin käyttöön. Starkin mukaan auton tankki ei ollut koskaan niin tyhjä, ettei sillä olisi päässyt bensa-asemalle.

Työntekijän kertoman mukaan pankkikortilla ei kuitenkaan aina ollut katetta ja tankkauksia joutui maksamaan omalla rahalla.

Avi määräsi Tukikoti Tasapainon suljettavaksi

Aluehallintoviraston maaliskuinen tarkastuskäynti löysi puutteita Tukikoti Tasapainon henkilöstömitoituksessa, koulutuksessa ja lääkehoidossa. Puutteita oli myös lastensuojelun mukaisten rajoitustoimenpiteiden soveltamisessa ja dokumentoinnissa.

Olosuhteiden ei katsottu takaavan lapsille asianmukaista kasvatusta ja huolenpitoa Tukikoti Tasapainossa. Vakavat puutteet vaarantavat asiakasturvallisuuden, jonka vuoksi toiminnan keskeyttäminen on välttämätöntä, totesi Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotteessaan kesäkuun lopulla.

Seitsenpaikkaisessa Tasapainossa oli loppuvaiheessa sijoitettuna kolme nuorta.

Muita lastensuojelun yksiköitä ei Etelä-Suomen avin alueella ole jouduttu tänä vuonna sulkemaan, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Elina Haahti. Haahti myöntää kuitenkin, että myös muissa yksiköissä esiintyy henkilöstöongelmia.

Toimitusjohtaja: ”Henkilökuntaa on aina ollut riittävästi”

Toimitusjohtaja Mia Starkin mukaan henkilökuntaa on aina ollut riittävästi, eikä lasten turvallisuus ole vaarantunut työntekijämitoituksen takia. Ylelle lähettämässään sähköpostiviestissä hän toteaa myös, että tukikoteihin suunnatuilla tarkastuskäynneillä (hyvinvointialue ja aluehallintovirasto) yritys ei ole saanut koskaan huomautusta riittämättömästä henkilökunnan määrästä suhteessa työvuoroihin.

Viranomaisten tekemät valvontakäynnit kertovat kuitenkin toista. Henkilökuntaa oli vähän ja opiskelijoita käytettiin vuoroissa, joissa olisi pitänyt olla päteviä työntekijöitä.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) 21.10.2022 tekemän valvontakäynnin raportissa on todettu, että Tukikoti Tasapainon henkilöstöresurssi ei ajankohtaisesti määrällisesti eikä rakenteeltaan täytä lain tai luvan vaatimuksia.

Henkilöstö ei myöskään vastannut Tukikoti Tasapainon omissa suunnitelmissa kuvattua henkilöstöä. FSHKY huomautti siitäkin, etteivät opiskelijat voi työskennellä työvuorossa yksin.

Helmikuussa 2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme teki tarkastuksen Tasapainoon. Käynnin perusteella se arvioi, että Tasapainossa ei ole lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävää henkilöstöä.

Avaa kuvien katselu Kuvakaappaus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valvontalomakkeesta, joka on laadittu ennalta ilmoitetusta ohjaus- ja valvontakäynnistä 21.2.2023.

Hyvinvointialue katsoi henkilöstömitoituksessa ja -rakenteessa todettujen puutteiden vaarantavan olennaisesti asiakasturvallisuuden. Tarkastuksen perusteella hyvinvointialue päätyi tekemään epäkohtailmoituksen aluehallintovirastolle, koska se ei nähnyt mahdollisuuksia henkilöstötilanteen parantamiseen.

Työntekijät kertovat: lääkkeiden jakoa toisten henkilöiden tunnuksilla

LapsiperhePalvelu Stark omistaa myös Jokioisilla sijaitsevan Tukikoti Pauliinan. Työntekijät kertovat, että myös Pauliinassa on esiintynyt ongelmia, kuten lääkeväärinkäytöksiä.

Koneelle oli jätetty lääkkeiden annosteluun oikeutetun henkilön tunnukset auki, jolloin sijainen antoi lääkkeet ja kirjasi ne hänen tunnuksillaan.

Työntekijöiden mukaan lääkkeitä on myös kadonnut. He sanovat, että yrityksen johto on estänyt tekemästä lakisääteisiä ilmoituksia lääkkeiden annossa tapahtuneista virheistä eli lääkepoikkeamista. Lääkkeet ovat olleet muun muassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, jotka on tarkoitettu ADHD:n ja mielialahäiriöiden hoitoon.

Toimitusjohtaja Mia Stark kiistää, että tukikodin 13 vuoden toiminnan aikana olisi koskaan tapahtunut lääkkeiden väärinkäytöksiä, eikä lääkkeitä ole kadonnut. Hän kiistää myös sen, että lääkkeitä olisi jaettu toisen henkilön tunnuksilla. Stark toteaa lisäksi, että kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla työntekijöillä on asianmukaiset lääkkeiden jakoluvat sekä oikeudet dokumentointijärjestelmän käyttöön.

Lokakuussa 2022 Tukikoti Tasapainoon tehdyn valvontakäynnin perusteella FSHKY toteaa kuitenkin, että yksikön lääkehoito ei toteudu lääkehoitosuunnitelman mukaisena. Helmikuussa 2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialue kiinnitti raportissaan niin ikään huomiota lääkejakeluun huomautuksella, ettei tukikodissa käytetty toimintatapa ole ollut asianmukainen.

Avaa kuvien katselu Kuvakaappaus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, Oma Hämeen, valvontalomakkeesta, joka on laaduttu ennalta ilmoittamattomasta valvontakäynnistä 15.2.2023.

Oma Hämeelle jäi epäselväksi lääkejakelun toimintatapa. Yksikön johtajan antama selvitys poikkesi toimitusjohtaja Starkin kuvauksesta. Stark kertoi valvontaviranomaisille, että työntekijä voisi tulla vapaapäivänäänkin antamaan lääkkeitä, mutta ei välttämättä tekisi itse siitä kirjausta.

Johto antoi työntekijöille ohjeet yllätystarkastusten varalle

Ylen haastattelemat työntekijät kertovat, että Tukikoti Pauliinan työvuorolistoille oli merkitty työntekijäksi yhtiön toimitusjohtaja Mia Stark, vaikka hänen ei ole koskaan ollut edes tarkoitus tulla työvuoroon.

He kertovat, että koko henkilökunnalle on johdon taholta annettu suullisesti toimintaohjeet sen varalta, että valvontaviranomainen tulisi yllätystarkastuskäynnille. Tällöin työntekijöiden piti sanoa, että Stark on käymässä jossain ja sitten soittaa hänet paikalle.

Stark myöntää yhden tapauksen, jossa hän kertoo antaneensa tämän sisältöisen ohjeen oman lääkärikäyntinsä vuoksi. Hänen mukaansa esihenkilö on voitu merkitä yksikön työvuorolistaan muun muassa palkanmaksun ja kirjanpidon vuoksi, vaikka työtehtäviä olisi suoritettu muualla.

Stark kertoo Ylelle, että jatkossa lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus keskitetään Tukikoti Pauliinaan. Avin määräyksellä suljettuun Tukikoti Tasapainoon suunnitellaan uutta, toisenlaista toimintaa.