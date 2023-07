Näin kuuden hengen perhe lomailee, kun käytettävissä on 2 400 euroa kuukaudessa: “Uimalakäynti vie useamman päivän ruokarahat”

Osa perheistä on joutunut luopumaan lomatoiveistaan kokonaan. Osa perheistä toteuttaa kesälomamatkan aiempaa pienemmällä budjetilla.

Hintojen nouseminen ja kohonneet elinkustannukset vaikuttavat monen kesäsuunnitelmiin. Matkustaminen, majoitus, ravintolakäynnit ja huvitukset ovat aiempaa kalliimpia, joten osa joutuu tinkimään niistä tai luopumaan kokonaan.

Yle kysyi suomalaisilta, miten hintojen nousu vaikuttaa lomabudjetteihin. Monet myönsivät, että hintojen nousu vaikuttaa lomasuunnitelmiin ja ostopäätöksiin.

Lasten takia osa perheistä haluaa toteuttaa edes halvemman kesälomamatkan, mutta osa perheistä on joutunut luopumaan lomamatkasta kokonaan.

Jutussa olevia sitaatteja on editoitu toimituksessa. Kaikissa tapauksissa vastaajan henkilöllisyys on Ylen tiedossa.

Kävimme kysymässä lomalaisten kommentteja myös Helsingin keskustassa Senaatintorilla ja Kauppatorilla sekä Rastilan leirintäalueella.

”Ei liikuta autolla pidempiä reissuja, koska bensa on niin kallista. Toiveena oli Lapin matka, mutta ei sitä pystytä toteuttamaan. Emme vie lapsia huvipuistoonkaan, koska rannekkeet ja ruokailu alueella maksavat liikaa. Suunnittelimme myös Viron matkaa, mutta se ei toteudu kustannusten vuoksi.” 49-vuotias nainen, Pirkanmaa

”Ei ole kuuden lapsen kanssa varaa tehdä mitään kesälomareissuja.” 35-vuotias nainen, Mikkeli

Matkailu, leffa- tai kesätetteri ja maksullinen liikunnan harrastaminen jäävät pois laskuista hintojen takia. Joutuu pakostakin karsimaan siitä, mitä normaalisti haluaisi kesällä tehdä. On sen ajan kotona ja ulkona metsässä. 35-vuotias, Pirkanmaa

Hyvinkääläinen perhe iloitsee yhdessäolosta

Hyvinkääläinen 36-vuotias perheenäiti sanoo, että taloudellinen tilanne on vaikuttanut hänen perheensä lomasuunnitelmiin hyvin paljon. Hän kertoo tilanteesta nimettömänä asuinpaikkakunnan pienuuden ja asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Perheeseen kuuluu kaksi aikuista, kaksi kouluikäistä ja kaksi päiväkoti-ikäistä lasta. Perheen isä opiskelee, joten vain toinen aikuisista käy tällä hetkellä palkkatöissä. Isä ei kuitenkaan saa opintotukia tai -lainaa, sillä Kelan tukikuukaudet on käytetty jo aiemmissa opinnoissa.

– Nettopalkkani on noin 1 900 euroa kuukaudessa ja saamme lapsilisiä vajaat 500 euroa kuukaudessa, joten meillä on käytettävissä noin 2 400 euroa kuukaudessa. Sillä summalla on maksettava kaikki laskut, yhtiövastike, asuntolaina nousevine korkoineen, sähkö ja muut arjen kulut, joten paljon ylimääräistä ei jää, äiti kertoo.

Perhe on siirtynyt ruoassa halvempiin tuotteisiin ja valmistaa sen mahdollisimman alusta asti itse.

– Todella tarkkaan pitää harkita, mihin kaikkeen on varaa. Esimerkiksi pelkkä uimalakäynti vie meidän kokoiselta perheeltä useamman päivän ruokarahat, eikä luonnonvesiä ole lähettyvillä.

Vastaavanlaisia kokemuksia on muillakin perheillä.

”Ei ole enää varaa lähteä kotia kauemmas eli matkailu myös kotimaassa on jäänyt. Ei myöskään ole varaa enää tehdä yhtä terveellisiä ruokia, järjestää juhlia tai viedä lapsia minnekään huvipuistoihin. Kädestä suuhun joutuu elämään ja joka päivä miettimään, mihin raha riittää.” 36-vuotias nainen, Hamina

”Olen ollut nyt 10 kuukautta vanhempainvapaalla, joten perheen tulot ovat olleet jo senkin takia reilusti pienemmät lähes vuoden. Arki ja eläminen maksaa pelkästään jo kotona ollessa niin paljon, että säästöistäkään ei ole enää mitään apua. Kesälomalla telttaillaan, koska hotelli maksaa liikaa. Emmekä aja kauas, koska polttoaine on kallista. Myös julkisilla matkustaminen (2 aikuista ja 3 lasta) tulee liian kalliiksi, vaikka se olisi ekologisempi vaihtoehto.” 37-vuotias nainen, Kolari

Hyvinkääläinen perhe puuhaa paljon yhdessä: pelaa lauta- ja korttipelejä, lapsille luetaan paljon ääneen ja kodin pihalla on teltta kahluualtaineen. Vanhemmilla on myös museokortit, joten monissa paikoissa vieraileminen on sitä kautta edullisempaa.

– Lapset ovat vähään tyytyväisiä, he pitävät kovasti luontoretkistä. Pakkaamme eväät mukaan ja nautimme ne luonnon keskellä.

Perhe on hankkinut kausikortin läheiseen kotieläinpihaan, jonne koko perhe pyöräilee. Isommat lapset ajavat itse, pienemmät ovat vanhempien kyydissä.

– Siellä pääsee hypistelemään lampaita ja rapsuttelemaan hevosia, joten hyvin matalalla budjetilla menee meidän kesä.

Perhe pääsee tänä kesänä kuitenkin mökkeilemään, sillä osa kuluista eli mökin vuokra on jo maksettu viime vuoden puolella.

Äidin mukaan vaatii vanhemmilta heittäytymistä ja kekseliäisyyttä, ettei näytä lapsille niukkuutta. Kivoja tulevaisuuden juttuja voi miettiä, mutta jättää ajankohdan auki. Siellä voi odottaa vaikka lapsista kiva laivamatka.

Luovuutta löytyy muiltakin. Esimerkiksi huvipuistojen kohonneet hinnat saavat miettimään myös mihin saman rahan voi käyttää.

”Kolmen lapsenlapsen kanssa oli tarkoitus lähteä Linnanmäelle, syödä siellä ja mennä päivän päätteeksi jäätelölle. Lapset ovat 15-, 10- ja 8-vuotiaat. Pääsylippujen hinnalla, noin 330 eurolla päätimme lähteä patikoimaan Nuuksioon, olla yötä teltassa, syödä luonnossa ja käydä uimassa Kaitalammella. Samalla rahalla pääsemme toisena päivänä maa-uimalaan, syömään kaupungilla ja voimme ostaa jälkkäriksi jäätelöt. Kolmannelle päivälle riittää tuosta huvipuistobudjetista vielä käynti Tekniikan museossa Helsingissä tai Suomen ilmailumuseossa Vantaalla sekä herkkuhetki jossain kaupungilla. Toteutamme retket elokuussa.” 61-vuotias nainen, Helsinki

”Edellisvuosina on tehty kesällä viikon ulkomaanreissu ja vähintään viikon kotimaan lomamatka. Tänä kesänä tehdään vain vajaan viikon reissu kotimaassa ja niistäkin yöpymisistä on vain 1–2 yötä hotellissa.” 38-vuotias mies, Jyväskylä

Avaa kuvien katselu Senaatintorilla lomamatkalla olevat Viivi Koponen, Friida Putkivaara sekä Minnamaija Putkivaara Tyrnävältä. Putkivaaran mukaan ylimääräistä ei ole, joten yksi kesälomamatka riittää. Kuva: Matti Myller / Yle

Tiukentunut talous näkyy myös perheettömien, keski-ikäisten ja iäkkäämpien arjessa. Kesää vietetään monissa kodeissa erilaisissa tunnelmissa kuin aiemmin.

”En pysty juurikaan tekemään mitään, että rahat riittäisi laskuihin, asumiseen ja ruokaan. Tästä syystä myös koko kesä on tehtävä töitä. Ei hyvältä näytä.” 49-vuotias mies, Järvenpää

”Kaikki on kallistunut, sähkö, polttoaine, ruoka. Rahat eivät riitä mihinkään ylimääräiseen. Haaveiltu Italian matka on pakko unohtaa tai ainakin siirtää tulevaisuuteen. Lomaillaan lähellä kotia, vuokrataan ehkä mökki. Lentoliput Oulusta ovat nousseet pilviin. Junalla pääsee, kun tilaa liput ajoissa. Toivottavasti palveluita tarjoavat yritykset pysyvät pystyssä.” 62-vuotias mies, Kempele

”Emme lähde lomalle. Polttoaine ja hinnat muutenkin ovat liian kalliita, valitettavasti.” 59-vuotias mies, Seinäjoki

”Jää muutama matka väliin, vaikka olenkin keskituloisten joukossa, koska kaikki elinkustannukset ovat nousseet uusiin svääreihin.” 53-vuotias mies, Vantaa

”Hintojen nousu on vaikuttanut suuresti kesäsuunnitelmiin. Lomani pidin kesäkuussa, jolloin pohjoisesta ajoin Etelä-Suomeen perheen ja ystävien luo muutamaksi viikoksi. Juna tai lennot olisivat olleet paljon kalliimmat kuin polttoaineet edestakaisin. Lomalla ei siltikään ollut varaa käyttää palveluita, koska iso osa lomarahoista meni bensoihin. Kävin kuitenkin yhden kesäteatteriesityksen katsomassa. Ulkona ei tullut käytyä syömässä kertaakaan, teimme ruoat vanhempien tai ystävien kanssa. En käynyt myöskään paikallisen baarin terassilla, parin tuopin hinnalla saimme kotiin juomia koko illaksi. Aiemmin tavattiin vanhojen kavereiden kanssa terassilla, mutta tänä kesänä monikaan heistä ei lähtenyt sinne, kuten en minäkään. Haluaisin tukea kotikylän yrittäjiä, mutta siihen ei yksinkertaisesti ole enää varaa.” 35-vuotias mies, Kittilä

Enemmistö myöntää havainneensa hintojen kallistumisen, mutta osalla se ei vielä vaikuta loman viettoon.

Avaa kuvien katselu Lempääläiset Mirkka Wirman ja Kennet Mattsson toteavat, ettei hintojen nousu ole toistaiseksi vaikuttanut kesälomamatkailuun, mutta hintojen nousun huomaa kaikessa. Pariskunta on käymässä Helsingissä poikansa Kaspian Mattssonin kanssa, syksyllä toiveissa on matkustaa ulkomaille. Kuva: Matti Myller / Yle

Avaa kuvien katselu Keski-Ruotsin Salassa asuvat Sami ja Helén Humalajoki sekä lapset Johannes ja Elias ovat lomalla Suomessa. He kokevat, että hinnat ovat nousseet molemmissa maissa. Suomessa ei voisi olla yhtä kauan, jos osan ajasta ei voisi yöpyä suvun mökillä. Kuva: Matti Myller / Yle

Avaa kuvien katselu Nokialaiset Tanja ja Marko Harjuketo pyrkivät aina tekemään kesälomamatkan. Säästöä haetaan tarvittaessa matkan pituudesta ja kestosta sekä ruoasta: ei syödä niin paljon ulkona, vaan valmistetaan ruoka itse. Kuva: Matti Myller / Yle

Avaa kuvien katselu Raumalaiset Esa ja Sari Lehtovaara sekä Laila ja Risto Gillberg Virroilta lomailevat Rastilan leirintäalueella. Molemmat pariskunnat asuvat nykyisin asuntoautoissa, joten koti kulkee aina mukana. Lehtovaarojen huoneisto on vuokralla, Gillbergien asunto on myyty. Kuva: Matti Myller / Yle

Voit keskustella aiheesta 10. heinäkuuta 2023 kello 23 asti.