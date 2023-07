Tuli kyti lattian alla kaksi päivää ja pakotti jättämään kodin – Ukrainan suurimpiin kuuluva lähiö tuhoutui katkeroittaen asukkaat

HARKOVA Valtava kerrostalo Pohjois-Saltivkan kaupunginosassa tuntuu autiolta. Osassa asunnoista on sodan jälkiä: ulkoseinä on palanut, ikkuna peitetty vanerilevyllä, parveke romahtanut.

Yhden rapun edessä käy kuitenkin kuhina. Muuttoauton edessä nelikymppinen Iryna ohjeistaa työmiehiä, mihin mikäkin huonekalu tulee.

Hän raivaa vanhempiensa asuntoa, joka kärsi pahoja palovahinkoja tulituksissa vuosi sitten.

– Vanhemmat asuivat neljännessä kerroksessa, ja ohjus osui kaksi kerrosta alempana sijaitsevaan huoneistoon, Iryna kertoo ja näyttää taloa ulkoapäin.

Venäläisjoukot pääsivät lähimmälle kehätielle, vain muutaman sadan metrin päähän talosta. Irynan iäkkäät vanhemmat olivat kuitenkin ehtineet lähteä evakkoon ennen tulituksen kiivastumista.

Avaa kuvien katselu Irynan vanhempien asunnossa haisee palaneelta, ja kaikki seinät ja huonekalut ovat ohjusiskun jäljiltä mustuneet. Kuva: Jani Saikko / Yle

Irynan vanhempien kaksion seinät ja huonekalut ovat iskun jäljiltä mustuneet. Nyt Iryna aikoo käydä kaikki tavarat läpi työmiesten kanssa ja tutkia, mikä on vielä pelastettavissa ja mikä menee suoraan kaatopaikalle.

– Olemme huolissamme lattialevyistä, sillä tuli kyti niiden alla kaksi vuorokautta. Kukaan ei tiedä, kuinka vahvoja levyt ovat, voiko tässä enää asua tai kuinka turvallista täällä on asua, Iryna kertoo olohuoneessa.

Avaa kuvien katselu Työmiehet vievät Irynan vanhempien asunnosta tulipalossa varirioituneita huonekaluja. Kuva: Jani Saikko / Yle

Ei suunnitelmaa jälleenrakentamisesta

Ennen sotaa Harkovan Pohjois-Saltivka oli Ukrainan suurimpia lähiöitä. Siellä asui yli 300 000 henkeä. Tulituksen seurauksena noin 70 prosenttia rakennuksista on joko tuhoutunut kokonaan tai vaurioitunut.

Nyt kun sotaa on takana lähes puolitoista vuotta, Pohjois-Saltivka näyttää edelleen aavekaupunginosalta. Elämä ei ole juurikaan palannut: ihmisiä on kaduilla selvästi vähemmän kuin muualla Harkovassa ja vain pari pientä elintarvikekauppaa ja apteekkia on auki. Nekin avasivat ovensa vasta tämän vuoden maaliskuussa.

Avaa kuvien katselu Suurin osa kaupoista ja muista palveluista on Pohjois-Saltivkassa edelleen kiinni. Kuva: Jani Saikko / Yle

Asukkaat kokevat, että valtiovalta ja kaupunginjohto ovat unohtaneet Pohjois-Saltivkan.

– Meidät on unohdettu. Mitään apua valtiolta ei tule. Ei ole selkeää suunnitelmaa, mitä alueelle tehdään, Iryna valittaa.

Hän vertaa Pohjois-Saltivkan tilannetta Kiovan lähellä sijaitseviin Butšaan ja Irpiniin, joissa jälleenrakentaminen on ollut täydessä vauhdissa kaupunkien vapautuksesta asti.

Eikä Iryna ole ainoa, joka kokee tilanteen niin. Kesäkuussa Pohjois-Saltivkan asukkaat järjestivät pienimuotoisen mielenilmauksen pahiten kärsineen asuintalon edessä, joka sijaitsee Natalia Užviin kadulla.

Kyseisen 16-kerroksisen talon vaurioita ovat käyneet katsomassa lukuisat ulkomaiset delegaatiot, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi. Silti apua ei ole herunut.

Avaa kuvien katselu 16-kerroksinen asuintalo Natalia Užviin kadulla on kärsinyt pahiten viimevuotisissa tulituksissa. Toistaiseksi kaupunginjohto ei ole päättänyt, mitä talolle tehdään. Kuva: Jani Saikko / Yle

Osa asukkaista on asunut läpi sodan

Pohjois-Saltivkassa on päästy jälleenrakentamaan muutamissa paikoissa, mutta se on vain pisara meressä. Irynan vanhempien talossa on saatu korjattua vuoden aikana vain pari asuntoa, ja taloon jääneet asukkaat joutuvat selviämään keskellä rakennustyömaata.

Kukaan ei tiedä, paljonko kaupunginosassa on nyt asukkaita. Kaupunginjohto on laskenut, että yhteensä sodan takia Harkovassa on vaurioitunut lähes 4 000 taloa ja 50 000 asuntoa.

Avaa kuvien katselu Vuoden aikana Irynan vanhempien talossa on saatu korjattua vain pari asuntoa. Korjaus jatkuu edelleen, ja kahden rapun asukkaat joutuvat kulkemaan kotiin rakennustyömaan läpi. Kuva: Jani Saikko / Yle

Yksi Pohjois-Saltivkassa läpi sodan asuneista on Irynan vanhempien naapuri Juri. Hänellä on läpitalon huoneisto, jonka kolmesta huoneesta vain yksi on vaurioitunut.

– Minua onnisti, koska sillä puolella, minne ohjus osui, on vain yksi huone. Muut huoneet jäivät kutakuinkin kelvolliseen kuntoon, Juri sanoo.

Osan sota-ajasta Juri on joutunut viettämään kellarissa, toisinaan jopa viikkoja.

– Henkisesti on erittäin vaikeaa palata normaaliin elämään ja asua taas kotona, kun on ollut niin pitkään maan alla.

Vaikka elämä aavemaisessa kaupunginosassa ei ole helppoa, yksin elävällä Jurilla ei ole muuta paikkaa, mihin muuttaa. Lähes kaikki naapurit ovat lähteneet, ja seuraa hänelle pitää lähinnä hänen Lukerja-niminen koiransa.

Vilkas cockerspanieli ei ole selvinnyt sodasta ehjänä. Räjähdysten seurauksena se menetti näkönsä viime vuonna.

– Todella ikävä tapaus, mutta nyt Lukerja on entistä persompi kosketukselle, ja sillä on suuri tarve tutkia ihmisiä kuonolla, Juri kertoo.