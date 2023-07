Diplomaattikarkotukset ja pääkonsulaatin sulkeminen ovat Venäjältä Suomea kohtaan ”historiallisesti hyvin harvinaisia”, sanoo tiedusteluhistorian tutkija

Venäjän Turun-konsulaatti on vastinpari Suomen pääkonsulaatille, joka sijaitsee Pietarissa. Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali pitää Venäjän torstaisia ratkaisuja Suomea kohtaan harvinaisina.

Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali arvioi, että Venäjän torstaina ilmoittamat toimenpiteet Suomelle ovat historiallisesti hyvin harvinaisia. Venäjän diplomaattinen toiminta suhteessa muihin Euroopan valtioihin on ollut kuitenkin samassa linjassa, joten tässä valossa ratkaisu ei ollut Porvalin mukaan järin poikkeuksellinen.

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti torstaina karkottavansa yhdeksän suomalaisdiplomaattia. Venäjä perustelee karkottamispäätöstään vastauksella Suomen viranomaisten politiikkaan.

Valtioneuvosto kertoi kesäkuun alussa, että Suomi karkottaa yhdeksän Venäjän suurlähetystössä työskentelevää henkilöä, koska nämä ovat toimineet tiedustelutehtävissä.

Porvali sanoo, että Venäjän ratkaisu diplomaattien osalta oli odotettavissa Suomen aiemmin tekemien karkottamispäätösten takia. Venäjällä on ollut Porvalin mukaan tyypillisesti tapana vastata tämänkaltaisiin päätöksiin. Tuolloin ulkoministerinä toiminut Pekka Haavisto (vihr.) totesi Suomen olleen varautunut Venäjän vastatoimiin.

Venäjä on lisäksi päättänyt peruuttaa suostumuksensa Suomen Pietarin-pääkonsulaatin toimintaan 1. lokakuuta alkaen. Käytännössä pääkonsulaatti siis suljettaisiin. Pääkonsulaatin sulkeminen ei sen sijaan Porvalin mukaan ole vastavuoroinen toimenpide diplomaattikarkotusten tavoin.

Vakava toimenpide ja viesti Nato-Suomelle

Porvali pitää konsulaatin sulkemista vakavana toimenpiteenä diplomaattisessa maailmassa. Hänen mukaansa vastatoimi on selkeästi ylimitoitettu ja sillä halutaan hänen mukaansa selkeästi lähettää Suomelle jonkinlaista viestiä.

– Varmasti se viesti tavalla tai toisella liittyy vaikkapa Suomen turvallisuusympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja meidän viimeaikaiseen liittoutumiseemme, Porvali toteaa.

– Se on selvästi ylimitoitettu siihen nähden, mitä Suomi ainakin julkisesti on tässä asiassa tehnyt aiemmin, hän sanoo.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti Venäjän toimenpiteitä epäsymmetrisinä.

Porvali kuitenkin muistuttaa, että monenlaiset toimet ja niiden vastatoimet ovat niin sanotusti diplomatian kielenkäyttöä puolin ja toisin.

– Se on yksi viestinnän muoto valtiollisella ulkopolitiikan tasolla, hän kuvaa.

Suomelle hyvin harvinaista, Euroopan kontekstissa tavallisempaa

Vaikka Venäjän tuoreet toimenpiteet ovat Suomea kohtaan harvinaisia, on Venäjä esimerkiksi Ukrainan hyökkäyssotansa aikana tehnyt lukuisia diplomaattikarkotuksia.

– Käytännössä lähes kaikista Euroopan valtioista on tehty näitä karkotuksia vastavuoroisesti. Vaikka tämä on Suomelle historiallisesti hyvin harvinaista, niin tämä ei siinä mielessä poikkea siitä, minkälaiset diplomaattiset välit Venäjällä on tällä hetkellä muiden Euroopan valtioiden kanssa, sanoo Porvali.

Pääkonsulaatin sulkeminen tulee vaikeuttamaan muun muassa viisumien saamista. Tällä hetkellä Venäjälle matkustetaan kuitenkin varsin vähän, jonka vuoksi konsulaatin sulkemisen vaikutukset eivät ole niin suuria kuin ne ehkä ennen hyökkäyssotaa olisivat voineet olla.

– Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa se merkitys on pienempi kuin se ehkä jossain muussa tilanteessa olisi, Porvali kuvailee.

Presidentti Niinistö reagoi Venäjän toimenpiteisiin viittaamalla muun muassa siihen, että Suomessa Pietarin-pääkonsulaatin vastinpari on Venäjän Turun-pääkonsulaatti. Myös siis Suomessa voidaan sulkea Venäjän pääkonsulaatti, jonka vuoksi sen palvelut voisivat ruuhkautua. Suomesta matkustetaan kuitenkin Venäjälle tällä hetkellä varsin vähän.