”Yhdysvallat on kuin tikittävä aikapommi” – tämä floridalaisperhe sai tarpeekseen ja päätti muuttaa pois

Rapkinien perhe muuttaa Uuteen-Seelantiin aseväkivallan takia. Joukkoampumisia on tapahtunut tämän vuoden aikana ennätyksellistä tahtia.

TAMPA, FLORIDA Floridalaiset Rachel ja Dave Rapkin eivät ole koskaan käyneet Uudessa-Seelannissa, mutta tietävät maasta mielestään tarpeeksi.

Kieli on englanti eikä talvella ole liian kylmä. Liikenne on vasemmanpuolista.

Kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että Uudessa-Seelannissa ei ole jatkuvia joukkoampumisia kuten Yhdysvalloissa.

Rapkineilla on kolme lasta, jotka he haluavat kasvattaa turvallisessa ympäristössä. Siksi perhe muuttaa Floridasta Uuteen-Seelantiin.

– Suoraan sanottuna tuntuu, että Yhdysvallat on kuin tikittävä aikapommi. Aloimme puhua maastamuutosta muutama vuosi sitten, ja jokaisen joukkoampumisen myötä asuminen täällä on tuntunut ahdistavammalta, Rachel Rapkin kuvailee.

Kun nuori mies ampui 19 alakouluikäistä lasta Uvalden kouluampumisessa runsas vuosi sitten, pariskunta päätti, että oli aika lähteä. He aloittivat muuttovalmistelut.

Ennätyksellinen määrä joukkoampumisia

Uvalden jälkeen ampumisten tahti on vain kiihtynyt. Vuodesta 2023 on tulossa ennätyksellisen väkivaltainen.

Joukkoampumisia laskevan The Gun Violence Archiven eli GVA:n mukaan joukkoampumisia on tapahtunut tänä vuonna jutun julkaisupäivään mennessä 476. GVA määrittelee joukkoampumiseksi ammuskelun, jossa neljä tai useampi ihminen kuolee tai loukkaantuu.

Avaa kuvien katselu Joukkoampumisia tapahtuu Yhdysvalloissa kiihtyvään tahtiin. Grafiikan tiedot on haettu 28. elokuuta 2023. Kuva: Rea Lemström / Yle, Kyle Mazza / AOP

Pelkästään Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä 4. heinäkuuta ympäri maan tapahtui 16 erillistä joukkoampumista.

Rapkinit kokevat, että missään ei ole enää turvallista.

– Alakouluja, lääkäreiden vastaanottoja, sairaaloita, kauppakeskuksia – tuntuu kuin ampumisia tapahtuisi kaikkialla. Tuntuu kuin olisimme olleet onnekkaita tähän asti, Dave Rapkin sanoo.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltojen tuoreimmassa joukkoampumisessa valkoihoinen mies ampui lauantaina 26.8. kolme itselleen entuudesta tuntematonta mustaihoista Floridan Jacksonvillessä. Poliisin mukaan hyökkääjällä oli rasistinen motiivi. Kuva: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Muutto mielessä muillakin

Aikakauslehti Forbesin mukaan maastamuutto-ohjeita etsivien yhdysvaltalaisten määrä moninkertaistui kesällä 2022 sen jälkeen, kun korkein oikeus oli kumonnut kansallisen oikeuden raskaudenkeskeytyksiin.

Yhdysvaltain tilastokeskus ei kuitenkaan seuraa maastamuuttavien määrää, eli on hankala arvioida, kuinka moni tietoa etsivä todella toteuttaa toiveensa.

Lisäksi arviot muuttosyistä ovat lähinnä veikkauksia. Vuoden 2020 jälkeen muuttovirtoihin ovat vaikuttaneet esimerkiksi vahva dollari sekä erinäisten maiden työviisumijärjestelyt digiajan työntekijöille. Uutistoimisto Bloomberg raportoi, että myös asumisen kallistuminen ajaa yhdysvaltalaisia ulkomaille.

Poliittiset syyt ovat silti ainakin Rapkinien lähipiirissä merkittävä tekijä. Heidän ystäväpiirissään on muitakin, jotka harkitsevat muuttoa tai ovat päättäneet muuttaa pois Yhdysvalloista.

Heidän läheiset ystävänsä Grayson ja Cathy Kamm harkitsivat Uuteen-Seelantiin muuttoa jo ennen kuin kuulivat ystäviensä Rapkinien muutosta. Myös he haluavat pakoon joukkoampumisia, mutta toistaiseksi muutto ei ole mahdollinen.

– Ainoa ajatus, joka pitää minut tolpillani, on todennäköisyyksien ajattelu. Tänä vuonna lapsia kuolee Yhdysvalloissa – joku kävelee kouluun ja ampuu pieniä lapsia. Mutta on silti todennäköistä, että se ei tapahdu juuri minun lapsilleni. Tämä on kamala ajatus, mutta ainoa tapa, jolla voin ajatella, Grayson Kamm sanoo.

Ainakin kaksi Rachel Rapkinin tuttavaa on muuttamassa pois Yhdysvalloista, toinen niin ikään Uuteen-Seelantiin. Kuten Rachel ja Dave Rapkin, hekin työskentelevät naisten terveydenhuollon parissa.

Florida on kiristänyt aborttilakejaan tuntuvasti sen jälkeen, kun korkein oikeus kumosi kansallisen oikeuden raskaudenkeskeytykseen. Tämä ajaa lääkäreitä muuttamaan pois osavaltiosta ja koko maasta.

Rapkinit olivat päättäneet muuttaa jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä, mutta se sinetöi suunnitelmat. Rachel Rapkin on toiminut aborttilääkärinä, eikä voi enää harjoittaa ammattiaan Floridassa.

Dave Rapkin uskoo, että monen asian pitää muuttua, ennen kuin perhe edes harkitsee paluuta Yhdysvaltoihin.

– Kyse ei ole siitä, ettemmekö uskoisi, että toivoa on. Mutta asiat jatkavat luisuaan yhä huonompaan suuntaan ennen kuin isoja muutoksia tapahtuu. En vain usko, että ne tapahtuvat pian, hän sanoo.