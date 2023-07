Sibelius, sauna ja outo Pohjolan kansa – yksittäiset poliitikot eivät pysty helposti horjuttamaan pitkän ajan Suomi-kuvaa

Nato-jäsenyys, Venäjän rajanaapuruus ja Sanna Marin ovat lisänneet kiinnostusta Suomea kohtaan. Suomi on tehnyt töitä kansainvälisen maineensa eteen itsenäistymisestään saakka.

Mitähän ne muut meistä ajattelevat? Se on suomalaisille perinteisesti tärkeää.

Suomi on ollut viime vuosina poikkeuksellisen paljon kansainvälisen kiinnostuksen kohteena Venäjän hyökkäyssodan, Nato-jäsenyyden ja edellisen hallituksen naisviisikon takia.

Katse kääntyy taas hetkeksi Suomeen, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapuu Helsinkiin ensi viikolla.

Kansainvälisessä mediassa eivät ole jääneet huomiotta myöskään Suomen uuden hallituksen vaikeudet ja eroamaan joutuneen perussuomalaisministeri Wilhelm Junnilan äärioikeistoon viittaavat puheet.

Voiko yksittäinen poliitikko tai kulloinkin vallassa oleva hallitus muuttaa Suomi-kuvaa maailmalla suuntaan tai toiseen?

Kysyimme asiaa Turun yliopiston poliittisen historian professorilta Louis Clerciltä, Politico Europe -lehden Tukholman-kirjeenvaihtajalta Charlie Duxburylta ja konsulttiyritys Milttonin Yhdysvaltain-toimitusjohtajalta Kristiina Heleniukselta.

Tanska rakensi nopeasti maineen tiukan maahanmuuttopolitiikan maana

Poliittisen historian professori Louis Clerc Turun yliopistosta sanoo, että maakuvaa pitää tarkastella kahdella tasolla.

Suomesta piirtyvä pitkän ajan kuva ei helpolla horju. Siihen liittyvät Clercin mukaan Sibelius, luonto, sauna ja kaikki pohjoismaisuuteen liittyvä – myös tietynlainen maine ”oudosta Pohjolan kansasta”. Hän arvioi, että tätä kuvaa yksittäisen poliitikon tai hallituksen on vaikea muuttaa.

– Suomen pitkäaikainen kuva on melko hyvä. Suomeen liittyy maailmalla aika vähän tietämystä, mutta kuitenkin se, mitä tiedetään, on pääasiassa positiivista.

Maakuvaa ohjaa Clercin mukaan myös lyhytaikaisempi taso. Se, mistä puhutaan ja mitä tapahtuu juuri nyt, eräänlainen median sykli.

Junnila-tapauksen kaltaiset asiat voivat vaikuttaa ainakin hetkellisesti tapaan, jolla Suomesta puhutaan. Jo nyt uutisoinnissa Euroopassa on käytetty suorasukaista kieltä äärioikeisto-käsitteineen, huomauttaa Clerc. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa natsihuumorille ei löydy ymmärrystä.

Avaa kuvien katselu Wilhelm Junnila sai täpärästi eduskunnan luottamuksen 28. kesäkuuta 2023 pidetyssä äänestyksessä. Hän ilmoitti kuitenkin myöhemmin eroavansa elinkeinoministerin paikalta. Kuva: Eeva-Maria Brotherus / Lehtikuva

Asia kiinnostaa ulkomailla myös siksi, että kansallismielisten puolueiden nousu on tapetilla muuallakin Euroopassa.

Clercin mukaan kovin maahanmuuttovastainen ja antiliberaali politiikka tai hyvin nuuka Eurooppa-politiikka voi muuttaa Suomi-kuvaa, mutta siihen on vielä matkaa.

– Joskus nämä muutokset voivat olla yllättävän nopeita. Tanska on hyvin lyhyellä aikavälillä onnistunut rakentamaan itsestään kuvan erittäin tiukan maahanmuuttopolitiikan maana, hän huomauttaa.

Ulkoministeriön tuoreimman maakuvakatsauksen mukaan Suomi-kuva vahvistui viime vuonna. Suomi näkyi ulkomaisessa mediassa historiallisella tavalla.

Louis Clerc näkee Junnila-kohun tulleen huonoon aikaan, sillä Suomeen kiinnittyy nyt ylipäätään paljon huomiota. Hän arvioi, että osittain juuri sen takia asia noteerattiin kansainvälisessä mediassa.

Pääministeri on Suomen politiikan kasvot maailmalla

Poliitikot ja Suomen hallitus tulevat maailmalla tunnetuksi kansainvälisen median kautta. Ulkoministeriön maakuvakatsauksen mukaan tunnettujen henkilöiden merkitys maakuvalle on keskeinen.

Entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) nautti maailmalla lähes rocktähden mainetta.

Nyt Marinin nahkatakki on vaihtunut pääministeri Petteri Orpon (kok.) pikkutakkiin.

Politico Europen Tukholman-kirjeenvaihtaja Charlie Duxbury arvioi, että hallituksesta riippumatta erityisesti juuri pääministerillä voi olla merkitystä maakuvalle: hän on kasvot Suomen ajamalle politiikalle. Siksi hänen mielestään kulloisenkin pääministerin esiintymiskyky, vakuuttavuus ja mediamyönteisyys on tärkeää.

– Pääministeri on ensimmäinen taho, jota katsotaan, kun yritetään selittää, mistä Suomessa on kyse ja mitä Suomi yrittää saada aikaan.

Entisen pääministerin Sanna Marinin tiukka kommentti Ukrainan sodasta levisi somessa viime vuonna.

Eurooppa on vielä odottavalla kannalla Suomen uuden hallituksen kanssa, sanoo Duxbury.

Hänen mukaansa Junnila-kohua laajempi kysymys on se, mitä perussuomalaisten nousu hallitukseen tarkoittaa Suomen Eurooppa-politiikan kannalta.

Duxburyn mukaan yleisesti suomalaispoliitikkojen maine on hyvä: heitä pidetään asiallisina ja pätevinä.

Ahtisaarta ei palkittu Nobelilla suomalaisuutensa ansiosta

Suomen lähihistoriasta löytyy Marinin lisäksi muitakin esimerkkejä kansainvälistä huomiota saaneista poliitikoista.

Tarja Halonen oli Suomen ensimmäinen naispresidentti, presidentti Martti Ahtisaari palkittiin rauhanponnisteluistaan Nobelilla ja entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) on yhä kysytty haastateltava kansainvälisissä tiedotusvälineissä.

Avaa kuvien katselu Martti Ahtisaari palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2008 Norjassa. Ahtisaari vilkutti oslolaisen hotellin parvekkeelta 10. joulukuuta 2008. Kuva: Poppe Cornelius / EPA

Miltton USA:n toimitusjohtajan Kristiina Heleniuksen mukaan yksittäiset menestyvät poliitikot tukevat peruskäsitystä Suomesta: siitä, että Suomi on vakaa ja toimiva yhteiskunta.

– Nämä yksilöt ovat ikään kuin maineemme ruumiillistumia: sen, että olemme tasa-arvoisia, koulutettuja ja rauhanrakentajia. Olen aina toivonut Suomen viestiä viedessä, että meillä olisi näitä kasvoja: hyviä mukaansatempaavia puhujia ja menestyjiä maailmalla.

Tällaista tapahtuu kuitenkin varsin harvoin.

– Kaiken kaikkiaan niinkin pienessä maassa kuin Suomi on hyvin harvinaista, että joku pystyisi persoonansa kautta vaikuttamaan. Se on hirveän paljon kiinni siitä, että on tietyt olosuhteet ja tietty tyyppi – niin myös Marinin tapauksessa, sanoo Helenius.

Hän on osallistunut maakuvatyöhön muun muassa lehdistöneuvoksena Washingtonissa ja ja Suomen maabrändityöryhmän jäsenenä 2008–2010.

Myös Louis Clerc näkee, että Marin ja hänen hallituksensa nähtiin ennen kaikkea ilmentymänä Pohjoismaiden naisten hyvästä asemasta.

Clerc varoittaa kuitenkin liioittelemasta suomalaisuuden merkitystä, mikäli poliitikko lyö läpi kansainvälisesti.

– Ahtisaari ei saanut Nobelia sen takia, että hän on suomalainen tai mukava mies, vaan sen takia, että hän neuvotteli rauhaa.

Avaa kuvien katselu Kansainvälisesti suosittu poliitikko voi olla kotimaassaan mielipiteitä jakava hahmo. Näin oli esimerkiksi Marinin ja Stubbin tapauksessa. – Tätä ei aina ulkomailla ymmärretä, huomauttaa Charlie Duxbury. Kuvassa Alexander Stubb Brysselissä heinäkuussa 2015 ollessaan valtiovarainministeri. Kuva: Virginia Mayo / EPA

”Suomi on siirtynyt toiseen liigaan”

Suomi pysynee kansainvälisen huomion kohteena Venäjän rajanaapuruuden ja Natoon liittymisen takia. Suomi on aiempaa laajemmin esillä muun muassa Yhdysvalloissa.

– Ihan selkeästi Suomi on siirtynyt ikään kuin toiseen liigaan. Aikaisemmin Suomi on ollut harmiton pikkumaa, johon ei ole tarvinnut hirveästi kiinnittää huomiota. Nyt kun Suomi ja Yhdysvallat ovat jonkinlaisessa kohtalonyhteydessä keskenään, se on nostanut meidät kiinnostavuudessa kokonaan uuteen kategoriaan, Yhdysvalloissa asuva Helenius sanoo.

Bidenin Suomen-vierailun Helenius ei kuitenkaan näe sinänsä parantavan Suomen maakuvaa, vaan olevan osoitus Nato-maailmasta, johon Suomikin nyt kuuluu.

Avaa kuvien katselu Nato-jäsenyys on lisännyt Suomen kansainvälistä näkyvyyttä. Silloinen pääministeri Sanna Marin ja tasavallan presdentti Sauli Niinistö kertoivat 15. toukokuuta 2022 Presidentinlinnassa Suomen aikovan hakea Naton jäsenyyttä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Louis Clerc vertaa Suomen liittymistä Natoon siihen, kun Suomesta tuli EU-maa vuonna 1995. Asian merkitystä ei hänen mukaansa Suomessa ehkä ole aivan ymmärretty.

Samaa mieltä on Charlie Duxbury. Venäjän aggressio on pakottanut ulkomaalaiset toimittajat paneutumaan jopa siihen, paljonko maan rajanaapurit käyttävät rahaa mihinkin puolustuksen osaan.

– Nyt kiinnostus on siinä, millainen Suomen rooli tulee olemaan Natossa ja muuttuuko jokin Suomen puolustuspolitiikassa uuden hallituksen myötä.

Suomi on tehnyt paljon töitä maakuvansa eteen

Suomi on pohtinut heti itsenäistymisestä lähtien, miten parantaa ja ylläpitää kansainvälistä kuvaansa, huomauttaa Clerc.

Myös suomettumista yritettiin selittää parhain päin ulkomaalaisille.

Clercin mukaan Suomi ei ole enää niin yhtenäinen kuin aikaisemmin: on erilaisia näkemyksiä Suomesta eikä ole vain yhtä ääntä tai kuvaa, joka esitetään maailmalle.

Suomen haaste maakuvatyössä on maan pienuus. Heleniuksen mukaan Suomen on vaikea ylittää uutiskynnystä ja yksittäiset uutiset Suomesta ovat usein kuriositeetteja.

– Usein myös uutisonnistumisia tulee niin harvoin, että ne tuppaavat menemään Ruotsin piikkiin. Ihmisten mieliin jää vain, että joku Pohjoismaa se oli.

Ylen Politiikkaradiossa 29. kesäkuuta 2023 pohdittiin myös Junnila-kohun vaikutuksia maakuvaan.

* Mikä vaikuttaa Suomen maakuvaan? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 10. heinäkuuta 2023 saakka.