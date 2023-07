Tässä ovat uusien ministerien sijoitukset ja velat – työministeri Satonen omassa luokassaan

Työministeri Arto Satosella (kok.) on miljoonaluokan omistukset. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) omistaa huomattavalla summalla arvopapereita. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolla (ps.) on laajasti hajatettu sijoitussalkku.

Osalla uusista ministereistä on merkittäviäkin sijoituksia, joskin monella ainoa merkittävä omaisuus on asunnossa, kuten monella muullakin suomalaisella. Tiedot käyvät ilmi ministereiden tekemistä sidonnaisuusilmoituksista.

Tuore työministeri Arto Satonen (kok.) on sijoitusten arvolla katsottuna ministereistä omassa luokassaan miljoonaluokkaan yltävillä omistuksillaan.

Satosen rahastojen arvo on yhteensä liki 560 000 euroa, ja päälle tulee osakesijoituksia runsaan 24 000 euron arvosta. Hänellä on omistusta kahdessa eri yhtiössä: Stalematen hän omistaa kokonaan ja Roismalan Risteys -kiinteistöosakeyhtiöstä puolet.

Satonen on merkittävä asuntosijoittaja: hänellä on kaikkiaan 15 sijoitusasuntoa ja liiketila Sastamalassa.

Sijoitusasunnoista seitsemän on Sastamalassa, kolme Helsingissä ja Rovaniemellä, Tampereella ja Kuopiossa kussakin yksi. Satosella on sijoitusasuntoja myös ulkomailla – Espanjan Puerto de la Cruzissa niitä on kaksi.

Satonen ei ole maininnut asuntosijoitustensa arvoa, mutta se voi yltää asuntojen kokoja ja sijainteja arvioimalla reilusti yli miljoonaan euroon.

Lisäksi Satosella on metsäomaisuutta yhteensä yli 74 hehtaaria. Satosella ei ole ilmoituksen mukaan lainoja.

Ulkoministeri Elina Valtosella (kok.) on arvopaperiomaisuutta 474 000 eurolla, sijoitusasunto Helsingin keskustassa ja noin 70 000 euron arvoiset maa- ja metsätalouskiinteistöt. Valtosen sijoitukset ovat rahastoissa ja pörssinoteeratuissa etf-rahastoissa, hänellä ei ole suoria osakeomistuksia.

Asuntolainaa Valtosella on 550 000 euroa omaa ja sijoitusasuntoa varten.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri mukana kryptovaluuttasijoituksissa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolla (ps.) on erittäin laajasti hajautettu sijoitussalkku, jossa on niin suomalaisten, ruotsalaisten kuin yhdysvaltalaistenkin pörssiyhtiöiden osakkeita.

Tavion salkussa on niin OP:n kuin Nordean indeksirahastoja, ja yksittäisissä yhtiöissä omistuksia on muun muassa Fortumissa, Keskossa, Nesteessä, Finnairissa, Walt Disneyssä ja sijoittajalegenda Warren Buffettin Berkshire Hathawayssä.

Tavio on mukana myös kryptovaluuttasijoituksissa, hän on listannut sijoituksiin bitcoinin, ethereumin, binancen ja linkin, jotka ovat erilaisia virtuaalivaluuttoja. Niiden arvoksi on mainittu 5 524 euroa. Taviolla on sijoituksia myös omistamansa lakitoimiston kautta.

Tavio listaa sijoitussalkkunsa arvon olevan kaikkiaan hieman alle 160 000 euroa.

Tavio omistaa lisäksi kolme neljäsosaa asuinkiinteistöstä, vapaa-ajan asunnon ja kolme asunto-osakeyhtiöosaketta.

Tavion lainat yltävät yli puoleen miljoonaan euroon. Asuntolainaa on liki 270 000 euroa, asuntosijoituslainaa noin 257 000 euroa ja opintolainaa runsaat 6 600 euroa.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosella (kok.) on ilmoituksen mukaan sijoituksia rahastoissa ja vakuutuksissa, mutta niiden arvoja ei ole ilmoitettu.

Ikonen omistaa lisäksi sijoitusasunnon Tampereelta, puolet omasta kodistaan ja puolet ”pienestä mummonmökistä” Pirkkalassa.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Petteri Orpolla (kok.) on asunto-omistuksia Helsingissä ja Turussa. Kuva: Tiina Karppi / Yle

Pääministerillä sijoitusrahastoja ja osuus kiinteistöalan yrityksessä

Pääministeri Petteri Orpolla (kok.) on asuntolainaa yhteensä 290 000 euroa, josta 210 000 Helsingin ja 80 000 euroa Turun asunnosta.

OP:n sijoitusrahastoissa pääministerillä on ilmoituksensa mukaan 80 000 euroa. Orpo omistaa neljäsosan Arduumista, joka on muutamia vuokra-asuntoja omistava yritys.

Valtiovarainministeri Riikka Purralla (ps.) on kodin lisäksi kaksi sijoitusasuntoa, joista toisesta hän omistaa puolet. Omistusten arvo on Purran ilmoituksen mukaan yhteensä noin 200 000 euroa. Sijoitussalkussa Purralla on noin 15 000 euron arvosta osakkeita ja korkopapereita.

Valtiovarainministerillä on asuntolainaa 94 500 euroa ja sijoitusasunnoista velkaa 154 000 euroa.

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) omistaa asunto-osakkeen Helsingissä ja puolet Pietarsaaressa sijaitsevista omakotitalosta ja kesämökistä sekä viidesosan toisesta kesäasunnosta Pietarsaaressa.

Henrikssonilla on asuntolainaa 260 000 euroa ja vapaa-ajan asunnon lainaa 12 000 euroa. Henrikssonilla on lisäksi pienimuotoisia osakesijoituksia muun muassa Fortumissa, Nesteessä ja Teliassa sekä osuus pienestä ohjelmistoja kehittävästä yrityksestä.

Sosiaaliturvaministerillä pieniä osakesijoituksia

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) omistaa perheen asunnoista Forssassa ja Helsingissä puolet ja lisäksi puolet sijoitusasunnosta Helsingissä.

Hänellä on asuntolainaa noin 333 000 euroa yhdessä puolison kanssa. Sijoitusasunnosta on yhdessä puolison kanssa lainaa noin 213 000 euroa ja tulonhankkimislainaa 10 000 euroa.

Grahn-Laasosella on suoria osakesijoituksia pääosin pienillä summilla monissa kotimaisissa yhtiöissä, kuten Fortumissa noin 1 300 eurolla, Kamuxissa noin 900 eurolla ja Nordeassa noin 7 000 eurolla. Sammon osakkeita Grahn-Laasosella on ilmoituksen mukaan lähes 10 000 euron arvosta.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen (kok.) omistaa omakotitalon ja sijoitusasunnon yhdessä puolison kanssa.

Velkaa hänellä on yhdessä puolison kanssa noin 480 000 euroa omaan asuntoon, sijoitusasuntoon ja maatalousyhtymän osakkuuteen liittyen.

Puolustusministeri Antti Häkkäsellä (kok.) on asuntolainaa 455 000 euroa.

Häkkäsellä on muihin ministereihin verrattuna pienimuotoinen osakesalkku. Hän listaa omistavansa muun muassa 2 Nesteen, 9 Nordean ja 19 Nokian osaketta, jolloin yhden omistuksen arvo jää alle 100 euroon. Häkkäsen neljän Sammon osakkeen arvo on noin 160 euroa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) omistaa Helsingissä kaksi asuntoa, joista toiseen hänellä on lainaa vajaat 104 000 euroa.

Essayahilla on Elisan osakkeita yli 7 000 eurolla ja sijoitusrahasto-osuuksia UB EM Infra -rahastossa noin 15 000 eurolla.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) omistaa puolet asunnosta Helsingissä, vapaa-ajan-asunnon Hiittisissä ja neljäsosan tontista Kirkkonummella.

Asuntolainaa hänellä on runsaat 82 000 euroa. Adlercreutzilla on Aktian rahastoja vajaalla 40 000 eurolla.

Monella ministerillä merkittävänä omaisuutena vain asunto

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) omistaa ilmoituksensa mukaan asuinkiinteistön Hyvinkäällä. Asuntolainaa hänellä on 167 000 euroa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) ilmoittaa, että hänellä on aviomiehen kanssa yhteisestä asunnosta 220 000 euroa vakuutena Irti maasta Oy:n lainoissa.

Sisäministeri Mari Rantasella (ps.) on hänen ilmoituksensa mukaan asuntolainaa 105 000 euroa.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist (r.) omistaa kolmanneksen Maatalousyhtymä Bergqvististä. Yhtymän kautta hänellä on osuuskuntaomistuksia vajaan 47 000 euron arvosta ja pienet määrät osuuksia HKScanin ja Raision osakkeista.

Liikenne- ja viestintäministeri: Lulu Ranne (ps.) ilmoittaa omistavansa perheensä omakotitalon. Asuntolainaa Ranteella on 164 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) ilmoittaa omistavansa omakotitalo Torniossa sekä sijoitusasunnot Torniossa ja Vantaalla. Asuntolainaa Juusolla on 325 000 euroa.

Ministerien sidonnaisuusilmoitukset lähetetään eduskunnalle tiedoksi.

Elinkeinoministeriksi tänään nimitetty Wille Rydman (ps.) antaa sidonnaisuusilmoituksensa myöhemmin.