Antti Tuisku jättää musiikkiuransa arktisen kotikaupunkinsa sankarina – ”Täältäkin tulee tosi isoja artisteja”

Tuiskun ura on antanut rovaniemeläisille hyvää fiilistä, aihetta ylpeyteen ja tarvittaessa myös henkistä tukea. Viimeinen keikka kotikaupungissa huhtikuun lopussa oli hyvin tunteellinen. Video: Juuso Stoor / Yle

Sunnuntain vastaisena yönä kello 1.30 Antti Tuisku poistuu Ruisrockin päälavalta yön pimeyteen entisenä poptähtenä.

Hän jättää 20 vuotta kestäneen artistiuransa taakseen ”ihan oikeasti”.

Antti Tuisku on kotoisin Rovaniemeltä. Monelle kotikaupunkinsa nuorelle hän on esikuva: napapiiriltäkin voi lyödä itsensä läpi koko kansan tietoisuuteen.

– Oman kaupungin artisti. On tärkeä, että täältäkin tulee tosi isoja artisteja. Se on tosi siistiä, rovaniemeläinen Emma Lähde sanoo.

Yle jututti Tuiskun perään haikailevia kotikaupungin faneja viimeisen ”kotikeikan” yhteydessä vapun alla Rovaniemellä.

– Ajatellaan, että vain pääkaupunkiseudulta voisi tulla suuria artisteja. Tuisku on ponnistanut todella normaaleista oloista, on tullut Siwan kassalta ja tällaista. Hän on tosi iso esikuva monelle rovaniemeläiselle, Riikka Rautionaho kertoo.

Nita Kurtti on kuunnellut Tuiskua pikkutytöstä lähtien ja kulkenut useilla keikoilla. Hän aikoo olla mukana myös Ruisrockin yössä.

– Tuisku on aina ollut ykköslemppariartistini.

”Anttia ei korvaa kukaan”, totesivat rovaniemeläiset fanit viimeisen kotikeikan yhteydessä. Video: Juuso Stoor / Yle

Tuisku kokee itsekin voittaneensa kotikaupunkinsa tuen puolelleen pitkän uransa varrella. Hän kuvailee Rovaniemellä esiintymistä ”tunnemyrskyksi”, jossa muistot teiniajan haasteista iskevät päin kasvoja.

– Samaan aikaan tuntuu, että kaupungissa valtaosa – jos ei kaikki – ovat sun puolella. Näin ei todellakaan ole aina ollut, hän totesi Ylen haastattelussa kesäkuussa.

Tuisku on aiemmin puhunut julkisuudessa muun muassa koulukiusatuksi tulemisesta.

Ensin hyvästit kotikaupungille, sitten muulle maalle. Näin artisti itse muistelee Rovaniemen keikkaansa.

Tuiskua odottaa loppuunmyyty Ruisrock

Ruisrockin lauantain liput oli myyty loppuun jo hyvissä ajoin. Loput festareista myytiin loppuun perjantaina.

Festivaalin promoottori Mikko Niemelä uskoo, että Tuiskun keikka on vauhdittanut lippumenekkiä.

– On varmasti vaikuttanut. Se on lauantain ehdoton täky ja helmi. Olemme tosi imarreltuja, että Antti halusi nimenomaan Ruisrockissa soittaa viimeisen keikkansa. Se on varmasti tosi iso juttu monelle lauantai-iltana, Niemelä sanoo.

Niemelältä on turha kysellä, onko artisti tilannut viralliselle keikalleen jotain spesiaalijärjestelyjä.

– Pitää tulla paikan päälle, ettei yllätys mene pilalle.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 9.7. kello 23 saakka.