Metsänomistajat löysivät lumesta järvilevää – rinteiden lumetus voi olla syynä viime talven metsätuhoihin Pohjois-Savossa

Metsänomistajat ovat suutuksissa Pohjois-Savossa sijaitsevan Tahkon rinneyhtiölle. He syyttävät rinneyhtiötä laajoista tykkylumituhoista Lapinlahden Varpaisjärven metsissä. Vaurioituneita puita on satojen hehtaarien alueella pitkin Varpaisjärven Urimolahtea ja Maaselkää.

Marraskuun 23. – 26. välisenä aikana Varpaisjärven metsiin ja pihamaille satoi yli kymmenen senttiä tekolunta samaan aikaan kun muualla Lapinlahden alueella ei satanut koko viikon aikana käytännössä lainkaan.

– Minun pihamaalta ja traktorin konepellillä mitattiin 12 senttiä ja tuolla tiellä mitattiin 15 senttiä. Muualla paistoi aurinko ja täällä satoi toista vuorokautta lunta, paikallinen metsänomistaja Tapani Pitkänen sanoo.

Avaa kuvien katselu Tapani Pitkäsen traktorin päälle satoi 26.11.22 toistakymmentä senttiä lunta. Ilmatieteenlaitoksen mukaan alueella ei olisi pitänyt sataa tuolloin lainkaan. Kuva: Tapani Pitkänen

Ilmatieteenlaitoksen Lapinlahden mittauspisteen mukaan sademäärä oli samalla viikolla 0,1 mm ja Rautavaaralla 0,0 mm.

Tykitetty lumi on erilaista

Keinolunta tehdään lumitykillä, jolla tykitetään kovalla paineella ilmaa ja vettä rinteeseen ja sen ympäristöön. Lumitykkien suuttimet hajottavat veden erittäin pieniksi pisaroiksi, jotka kiteytyvät jo muutaman asteen pakkasessa.

Keinolumi kestää sään vaihtelut ja jopa lämpöasteet huomattavasti luonnonlunta paremmin.

Tykitetty tekolumi on siis erilaista kuin luonnonlumi.

Metsänomistajien kokemuksen mukaan keinolumi tarttuu kiinni puihin ja sähköjohtoihin eikä tipu pois edes vesisateella.

– Sehän on semmoista hirveätä kittiä, pienikokoista, hienojakoista ja hirveän tarttuvaa, Tapani Pitkänen kuvailee.

Ongelmia alkaa tulla, kun talven lumet satavat tykitetyn lumen päälle ja lumen paino puiden oksilla kasvaa joka sateella.

– Se katkoo puutarhakasvit ja puiden latvat, taittaa taipuisan koivun kaarelle ja tarttuu kiinni sähköjohtoihin.

Luonnonlumessa ei ole levää

Metsänomistajien teettämä lumitutkimus tukee metsänomistajien epäilyjä, että marraskuun lumisateet olisivat lähtöisin Tahkolta.

Metsätuhoalueilta otetut luminäytteet tutkittiin KVVY Tutkimus Oy:n Jyväskylän toimipisteen laboratoriossa ja niistä löytyi jäänteitä järvivedestä, kuten viher- ja sinilevää.

Levien alkuperää ei kuitenkaan voi varmuudella päätellä mikroskooppisen tutkimuksen avulla.

Yle on nähnyt lumitutkimuksen yhteenvedon.

Tapani Pitkänen on varma, että se on lähtöisin Tahkon rinteiden lumetusvedestä, joka otetaan läheisestä järvestä, Syväristä.

– Levä ei ole samanlaista kuin lumi, sitä ei sada taivaalta, se pitää olla maaperästä tai vedestä lähtöisin.

Avaa kuvien katselu Tapani Pitkänen toivoo, että pakasteessa olevat b-näytteet tutkisi vielä tarkemmin alan tutkimuslaitos tai yliopisto. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Luminäytetutkimus on vielä varsin suppea ja sen todistusvoima voi olla kyseenalainen. Siksi metsänomistajat toivovat, että jokin tutkimuslaitos ottaisi asiakseen tutkia luminäytteet perin pohjin.

Toinen erä tarkkaan kirjattuja luminäytteitä odottaa pakastimessa.

– Meillä on se ajatus, että jos me saataisiin tähän vaikkapa yliopisto tai joku muu taho mukaan, joka saisi rahoituksen isompaan tutkimukseen, Tapani Pitkänen sanoo.

Tahko: ”Epätodennäköistä että lumetus aiheuttaisi metsätuhoja”

Tahkon rinneyhtiö pitää edelleen erittäin epätodennäköisenä, että lumetus voisi aiheuttaa metsätuhoja, ja että keinolumi voisi kantautua jopa yli 10 kilometrin päähän laskettelurinteistä.

– Emme tietenkään halua tahallaan aiheuttaa kenellekään mitään haittaa. Tietysti asiaa tutkitaan nyt tarkasti, meidän lumetusdata, sääolosuhteet yms., yhdessä asiantuntijoiden kanssa, SkiOne Oy:n toimitusjohtaja Lauri Suutarinen kertoo sähköpostivastauksessaan.

Saman yhtiön pyörittämästä Vuokatin rinteiltä karkasi samaan aikaan viime marraskuussa tekolunta seitsemän kilometrin päähän Naapurivaaraan.

Se aiheutti vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Ylen uutisen mukaan muun muassa Naapurinvaaran Huvikeskuksesta soitettiin tienkäyttäjän linjalle. Tanssipaikalla huoletti bussien pääsy liukkaalla ja lumisella tiellä vaaran päälle illan tansseihin.

Linjalla ei oltu uskoa, että lunta olisi tullut, koska sääkarttojen mukaan niin ei olisi pitänyt käydä.

Latvatuhot herkkua tuholaisille

Tykkylumen katkomat latvukset ovat nyt erityisen alttiita tuholaisille. Alueen metsänomistajat pelkäävät, että seuraavaksi puihin iskevät kaarnakuoriaiset, siitä on jo merkkejä.

Avaa kuvien katselu Heikki Pitkänen pelkää, että vaurioituneiseen metsään iskevät seuraavaksi tuholaiset. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Metsänomistaja Heikki Pitkänen vie meidät metsätuhoalueelle katsomaan latvakatkoja ja vuolee kaarnaa lumen katkoman latvan rungosta.

Sieltä paljastuvat kuoriaisen tekemät reitit.

– Tässä on viime talvena pudonnut latva ja tässä on jo tuholainen syömässä. Tämä on kauttaaltaan syöty. Kun se (kuoriainen) saa tässä ravintoa, se munii tänne uuden erän. Ja sitten jos on lämmin kesä, niin kohta se on näissä terveissä puissa, Heikki Pitkänen kertoo.

Avaa kuvien katselu Kirjokuoriaisen tekemiä onkaloita maahan pudonneessa latvuksessa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Tapani Pitkänen kertoo, että kuusikoissa on talven metsätuhojen jäljiltä paljon latvusmassaa maassa. Ne ovat tuholaisten herkkua mutta metsänomistajalle painajainen.

Kirjanpainaja on yksi kuusella elävistä kaarnakuoriaisista. Se voi tuhota vaurioituneen tai ikääntyneen kuusikon muutamassa viikossa.

– Koko ajan on kierrettävä ja vahdittava, että ei tule kirjanpainajatuhoja.

