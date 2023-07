Kanadan valtavat maastopalot ovat jo rikkoneet tänä vuonna monia ennätyksiä, vaikka palokausi on vasta puolivälissä

Kanadassa maastoa on palanut tänä vuonna jo noin 88 000 neliokilometriä. Kuva kesäkuun alusta Quebecin provinssissa palavasta maastopalosta.

Heinä-elokuunkin aikana Kanadassa on odotettavissa normaalia enemmän maastopaloja kuivuuden ja kuumuuden vuoksi, sanoo Kanadan metsäviraston CFS:n pohjoisen tutkimuskeskuksen johtaja.

Kanadan maastopalot ovat rikkoneet tänä vuonna ennätyksiä palaneen maa-alueen koossa, evakuoitujen ihmisten määrissä ja palojen sammuttamistöiden aiheuttamissa kuluissa, kertoivat kanadalaisviranomaiset torstaina paikallista aikaa.

Maastopalokausi on kuitenkin vasta puolivälissä.

– Ei ole mitenkään liioiteltua sanoa, että vuoden 2023 maastopalokausi on rikkonut ja rikkoo jatkossakin ennätyksiä monella eri tavalla, kertoo Kanadan metsäviraston CFS:n pohjoisen tutkimuskeskuksen johtaja Michael Norton.

Nortonin mukaan lämpimät ja kuivat sääolosuhteet ympäri Kanadaa viittaavat siihen, että heinä-elokuun aikana maastopaloja nähdään mahdollisesti runsain mitoin normaalia enemmän.

– Kuivuus on merkittävä edistävä tekijä, joka vaikuttaa kaikissa provinsseissa ja territorioissa, hän sanoi.

Nortonin mukaan myös suuren osaan maata on ennustettu normaalia korkeampia lämpötiloja.

Noin Lapin maakunnan kokoinen alue palanut

Tämän viikon keskiviikkona Kanadassa kerrotaan olevan lähes 650 aktiivista maastopaloa, joista noin 350 on hallitsemattomia. Tämän vuoden aikana maastopaloja on ollut yhteensä yli 3 400, mikä ylittää helposti kymmenen vuoden keskiarvolukeman, noin 2 750 vuodessa.

Maastoa on palanut tänä vuonna noin 88 000 neliökilometriä, mikä on hieman pienempi alue kuin koko Lapin maakunnan maapinta-ala. Kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna maastoa on palanut tänä vuonna yli kymmenkertainen määrä.

– Tämän maastopalokauden aikana palaneen maa-alueen lopullinen koko voi olla merkittävästi nykyistä suurempi, Norton kertoi.

Maastopalojen alta on tänä vuonna evakuoitu arviolta hieman yli 150 000 ihmistä. Tällä hetkellä evakuoituja ihmisiä on noin 4 500.

Kanadan maastopaloja sammuttamassa on tällä hetkellä noin 3 800 kanadalaista ja noin 3 300 ulkomaalaista pelastajaa.

Norton arvioi maastopalojen sammutustöiden vuosittaisten kustannusten lähestyvän jo noin miljardia Kanadan dollaria eli noin 700 miljoonaa euroa.

Lähde: AP