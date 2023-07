”Haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun nämä herrat lähtevät vienninedistämismatkalle” – 22 kokoomusvaikuttajaa kommentoi hallitusyhteistyötä

Yle kysyi kokoomusvaikuttajilta eri puolilta maata mielipiteitä hallituskauden alusta, hallitusyhteistyöstä ja puolueen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orposta. Vastaamaan tavoitettiin 22 eri asemassa toimivaa kokoomuslaista.

Osa vastasi nimellään, osa anonyymisti poliittisen tilanteen arkaluontoisuuden vuoksi. Kaikkien vastanneiden henkilöllisyys on Ylen tiedossa.

Maakuntien kokoomusvaikuttajat antavat käytännössä varauksetta tukensa pääministerille tilanteessa, jota kuvailevat haastavaksi.

Hallituksen ensimmäisissä viikoissa on ollut vastaajien mukaan turbulenssia ja kupruja, mutta suurin osa uskoo, että meno tasoittuu, kunhan hallitusohjelmaa päästään toteuttamaan.

Epäilijät ovat varsin harvassa.

Uusimaa

Helsingin kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu Anniina Iskanius toteaa, että hallituskauden alku on ollut kiusallista seurattavaa etenkin kansainvälisen median näkökulmasta.

Iskanius uskoo, että hallitusyhteistyölle on silti jatkossa edellytykset ja pääministeri Orpo on tehnyt vaikeassa tilanteessa parhaansa. Hän epäilee ovatko perussuomalaiset sitoutuneita hallitusyhteistyöhön.

– Tuntuu, että perussuomalaiset eivät ole halunneet ottaa opiksi pelisääntökeskusteluista.

Esimerkiksi kansanedustaja Wille Rydmanin (ps.) nostaminen elinkeinoministeriksi ei Iskaniuksen mukaan osoita perussuomalaisten sitoutuneisuutta hallitusohjelmaan.

– Heillä olisi ollut hyvä ministeri Sakari Puisto (ps.) jo valmiina. Olisi ollut luontevaa, että hän olisi ryhtynyt työhön. He sitten ikäänkuin päättivät jatkaa keskustelua tällaisella valinnalla.

Vantaan kaupunginvaltuuston Anssi Aura näkee, että hallitusyhteistyölle on jatkossa edellytykset, vaikka lähtökohta työskentelylle on ollut haastava sekä hallitusohjelman rakentamisen että puolueiden välisen dynamiikan osalta.

– Sikäli ja kun hallitusyhteistyö menee tämän yli niin toimintaedellytykset on. Luotan luonnollisesti pääministerin sanomaan, että tällä hallituksella on toimintaedellytykset.

Pohjois-Suomi

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuutettu Tomi Kaismo uskoo hallituksen toimintakykyyn, vaikka toteaa, että isojen asioiden kanssa painivalle hallitukselle ei kaudesta tule helppo.

Nimettömänä pysyttelevä kokoomusvaikuttaja Oulun vaalipiiristä kirjoittaa vastauksessaan, että pukukopissa ovat nyt uudet pelaajat ja silloin syntyy ”poikapainia ja kukkotappeluita”.

– Kesähelteiden jälkeen kaikki ovat riittävän salonkikelpoisia aloittaakseen varsinaisen askareensa eli hallitusohjelman toteuttamisen, hän kirjoittaa.

Kokoomusvaikuttajan mukaan Orpolla kävi huono tuuri joutuessaan pahaan välikäteen perussuomalaisten ministereiden tuolileikissä. Pääministeri Orpon ja elinkeinoministeri Rydmanin yhteistyötä hän kommentoi seuraavasti:

– Haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun nämä kaksi herraa lähtevät vienninedistämismatkalle samalla koneella ja samalla penkkirivillä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi tiedotustilaisuudessa 6.7. arvioivansa ministereitä sen perusteella, miten he toimivat tehtävissään. Hän ei kommentoinut tuntojaan liittyen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) valintaan.

Häme

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen pitää viime päivien uutisia pintakuohuina. Hänen mielestään hallituksen ja Orpon toimintaa ei voida vielä arvioida, koska hallitus on vasta aloittanut.

– Jäitä hattuun, annetaan hallituksen tehdä työnsä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen uskoo, että hallituksella on jatkoedellytyksiä kriiseistä huolimatta. Hämäläisen mielestä muiden tehtävä ei ole arvostella toisten puolueiden ministerivalintoja.

Nimettömänä pysyttelevä kokoomusvaikuttaja Hämeestä uskoo, että hallituspuolueiden yhteistyölle on edellytyksiä. Hän on myös tyytyväinen Orpon johtajuuteen. Hän muistuttaa myös, että Suomen politiikassa ei ole ollut perinnettä, jossa muiden puolueiden pitäisi hyväksyä ministerit.

Lounais-Suomi

Varsinaissuomalainen kokoomusaktiivi käyttää hallituspohjasta toistuvasti ilmaisua ”epäpyhä allianssi”.

– Herää epäilys, voiko tämä hallitus pysyä kasassa neljää vuotta. Toivon, että homma saadaan toimimaan, mutta aika hankalalta näyttää, kokoomusaktiivi toteaa.

Pääministerin tilannetta hän pitää ongelmallisena, vaikka luottaakin siihen että tämä tekee parhaansa. Hän pelkää, että Wille Rydmanin nousu ministeriksi vaikeuttaa asioita entisestään.

– Ei tehtyjä asioita tekemättömäksi saa ja kokoomuksen on turha leikkiä, etteikö siellä olisi mitään taustalla. Vaikea ennakoida, miten tämä lopulta vaikuttaa.

Nimettömänä pysyttelevä satakuntalainen kokoomusvaikuttaja hämmästelee, että ministerien taustoja ei käyty läpi riittävästi pitkien hallitusneuvottelujen aikana. Ongelmat olisivat olleet vältettävissä, hän arvelee.

Hän muistuttaa, että pääministeri Petteri Orpon johtamistyyliin ei kuulu pöydän takominen nyrkillä. Hän kuitenkin toivoo rahtusen verran jämäkämpiä otteita kuin tähän asti.

– Tässä hallituksessa on niin paljon erilaisia tekijöitä, että se vaatii pääministeriltä vahvaa johtajuutta.

Pirkanmaa

Kokoomuksen Pirkanmaan piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Aleksi Jäntti uskoo, että hallituksen toimintakyky mitataan, kun hallitusohjelman toimeenpano alkaa. Viime päivinä toimintaedellytykset eivät ole parantuneet, mutta Jäntin mukaan hallitusohjelman sisällön riepotteluun on varauduttu.

Jäntti uskoo, että Orpo selviytyy pääministerinä. Hän uskoo myös, että hallitusohjelman toteuttaminen voi synnyttää kuplintaa hallitukseen sen ulkopuolelta.

– Kokoomus kestää, mutta eri asia on, kestävätkö muut puolueet, Jäntti pohtii.

Pohjanmaa

Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Jesse Luhtala käyttää hallituksen ensimmäisistä viikoista kuvausta ”vähän turbulenssia”. Luhtala kehuu pääministeri Orpon sovittelevaa luonnetta ja neuvottelukykyä ominaisuuksiksi, joita nyt tarvitaan.

Luhtala ei usko, että kansanedustaja Wille Rydmanin nimitys elinkeinoministeriksi olisi ollut perussuomalaisten näpäytys kokoomukselle.

– Haluan uskoa, että meillä on sen verran hyvää yhteistyötä ja luottamusta, että en näe syytä, että heillä olisi ollut tarvetta näpäyttää.

Kansanedustaja Janne Jukkola toteaa, että hallitusohjelmalle ja hallitusyhteistyölle löytyy edellytykset. Jukkolan mukaan pääministeri on pärjännyt haastavassa tilanteessa hyvin. Elinkeinoministerin nimitykseenkään Jukkola ei ota kantaa.

– Meillä on ollut parlamentaarinen sopimus kymmeniä vuosia, että emme puutu toisten puolueiden ministerivalintoihin.

Kokkolalainen Pentti Haimakainen suhtautuu sekavin ajatuksin hallitysyhteistyöhön.

– Jos olen ihan rehellinen, niin pelottaa, mikä jupakka tulee seuraavaksi. Mutta kaipa tämä on tätä päivää.

Haimakainen kertoo pitävänsä perussuomalaisia ”määrätyssä mielessä arvaamattomana ryhmänä”.

– Jos Purra saa pidettyä ryhmän kasassa, niin ehkä hallitusohjelmaa pystytään toteuttamaan.

Riitta Pääjärvi-Myllyaho on Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen varapuheenjohtaja. Hän uskoo, että Rydmanin valinnan perustana on ollut pätevyys tehtävään. Orpon työskentelyyn Pääjärvi-Myllyaho on tyytyväinen ja, vaikka hallituksen alkutaival on ollut poikkeuksellisen vaikea, hän toivoo, että syksyllä helpottaa.

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin pitää saavutuksena jo sitä, että hallitukselle on saatu aikaiseksi yhteinen ohjelma.

Keski-Suomi

Keski-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Lotta Ahola ja Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin katsovat, että hallitusyhteistyön jatkumiselle ei ole estettä, vaikka alku oli kupruinen.

– Ylpeä on ole, eikä minun tarvitsekaan olla, perussuomalaisista. He edustavat itse itseään ja me olemme halllituskumppanit. Pyrimme hyvään yhteistyöhon kaikkien hallituspuolueiden kanssa, Ahola muotoilee.

Selin muistuttaa, että hallituksen kokoonpano noudattelee eduskuntavaalien tulosta.

– Siellä on hyvin erilaisia puolueita, joilla on osassa asioista kovinkin erilaisia näkemyksiä. Minusta on melkoinen saavutus, että on saatu yhteinen ohjelma aikaiseksi, Selin sanoo.

Kaakkois-Suomi

Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Helminen arvioi, että hallitustaipaleen alku on näyttänyt hiukan hapuilevalta.

– Isossa kuvassa kuitenkin uskon, että hallitusohjelmaan sitoutuneilla puolueilla on yhteinen tilannekuva ja käsitys siitä, että miten asioita pitää laittaa kuntoon. Uskon, että hallitustyö käynnistyy ja tulee lopputulostakin, Helminen sanoo.

Entinen kansanedustaja ja nykyinen Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu Heikki Järvenpää uskoo tilanteen olevan ohimenevä.

– Ei hallitus tähän kaadu.

Järvenpää pitää kysymystä Orpon onnistumisesta ennenaikaisena, toistaiseksi pääministeri on kuitenkin onnistunut ”ihan kohtuullisesti”. Rydman on hänen mielestään esimerkiksi kokemuksen, koulutuksen ja kielitaidon kannalta pätevä elinkeinoministeriksi.

– Kohut eivät vaikuta hänen mahdollisuuteensa toimia ministerinä, sillä hän on saanut puhtaat paperit.

Kokoomuksen nuoremman polven vaikuttaja Aleksi Kurki toivoo yhteisten pelisääntöjen hallituksessa löytyvän.

Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piirihallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kurki antaa tukensa pääministeri Orpolle ja hallitusyhteistyölle.

Kurjen mielestä kokoomuslaisten ei pitäisi liikaa lähteä tulkitsemaan perussuomalaisten ministerilinjauksia, vaan fokuksessa tulisi olla hallitusohjelman tavoitteiden toteuttaminen.

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomen vaalipiirin eteläsavolainen poliitikko pysyttelee nimettömänä. Hän toteaa, että nykyinen hallituskokoonpano oli ainoa, jolla oli tahtoa lähteä tekemään vaikeita päätöksiä. Hän uskoo koalition toimintamahdollisuuksiin.

Perussuomalaisten ministerivalintaan hän ei ota kantaa. Pääministeri Orpo saa kehut myös siitä työstä, jota tämä tekee julkisuuden ulkopuolella.

– Meillähän on hallitus kuitenkin vielä kasassa. Orpo on mies paikallaan.

Lappi

Kokoomuksen Lapin piirin puheenjohtaja Riitta Savukoski ymmärtää kritiikin, joka on koskenut eroamaan joutuneelle elinkeinoministeri Wilhelm Junnilalle (ps.) annettua luottamusta. Pääministeri Orpoa on arvosteltu myös siitä, että hän ei olisi tarpeeksi voimakkaasti irtisanoutunut äärioikeistolaisista viittauksista ja toimittajan maalittamisesta.

– Oikeastaan näen kritiikissä pointtia. Jos ei selkeästi irtisanouduta esimerkiksi Junnilasta, niin voi herätä kysymys, salliiko kokoomus tällaista.

Savukoski ihmettelee elinkeinoministerin valintaa, kun sitä peilaa Wille Rydmanista uutisoituun epäasialliseen käytökseen ja siihen, että kokoomus on aiemmin menettänyt luottamuksensa Rydmania kohtaan.

– Ensimmäisenä tuli mieleen, että eikö ollut ketään muuta. Aina toivoisi, että ministeriksi valitaan hyvämaineinen henkilö. Varmaan Petteri joukkoineen on miettinyt, että ovatko he tosissaan. Olisi mielenkiintoista tietää Riikka Purran (ps.) oikeat perustelut.

Kysymykset, jotka kysyttiin, olivat: Mitä ajattelette hallitusyhteistyöstä nyt? Onko jatkolle edellytyksiä? Miten Petteri Orpo on mielestänne onnistunut hallituksen johdossa tähän saakka? Miten tulkitsette perussuomalaisten päätöstä nostaa kansanedustaja Wille Rydman elinkeinoministeriksi?