Väki muutti kaupunkiin ja ukrainalaiskylä oli kuolemassa – sotapakolaiset herättivät sen uuteen eloon

Olosuhteet kylässä ovat toisinaan melko alkeelliset, mutta Volodymyr Sulyma on tottunut elämään maaseudulla.

Pienessä kylässä Kirovohradin alueella kunnostettiin vuodessa yli 50 tyhjillään ollutta taloa pakolaisten käyttöön. Suurin osa kylään asettuneista on Itä-Ukrainasta.

PANTŠEVE Pieni kylä Keski-Ukrainassa oli hiljalleen kuolemassa. Nuoret lähtivät kaupunkeihin opiskelun ja aikuiset työn perässä.

Venäjän hyökkäys kuitenkin käänsi trendin päälaelleen. Kun ihmisiä alkoi paeta Itä- ja Etelä-Ukrainasta muualle Ukrainaan, jotkut siirtolaiset löysivät uuden kodin pikkuruisesta Pantševen kylästä. Ennen sotaa kylässä oli alle kaksi tuhatta asukasta, nyt selvästi yli.

Tetjana Bozko on syntynyt ja asunut koko ikänsä Pantševessa. Hänellä on mies ja neljä lasta. Sodan myötä heidän rauhallinen elämänsä sai kovan kolauksen.

Hyökkäyksen alussa koko perhe muutti asumaan omakotitalonsa kellariin peläten pommi-iskuja. Pikku hiljaa pelko laantui, ja Bozkolle tuli tarve antaa oma panoksensa taisteluun. Bozko soitti kaverinsa läpi, ja he alkoivat leipoa piirakoita alueellisen puolustuksen sotilaille.

Avaa kuvien katselu Tetjana Bozko on asunut koko ikänsä Pantševen kylässä. Kuva: Jani Saikko / Yle

Vähitellen toiminta laajeni. Bozko perusti Pantševen vapaaehtoisjärjestön, joka alkoi toimittaa pitkään säilyvää kotiruokaa ja kuivamuonaa Ukrainan armeijalle.

Viime vuoden maaliskuussa tuttava soitti Bozkolle ja kysyi, olisiko kylässä paikkaa, mihin pakolaisperhe Donetskin alueelta voisi majoittua. Bozkolla ja hänen miehellään on vanha talo, joka oli tuolloin tyhjillään.

– Mitään mukavuuksia talossa ei ollut. Piti etsiä sänky, liinavaatteet ja antaa ihmisille tarpeellisimmat tavarat. Veimme taloon omia liinavaatteitamme ja tyynyjämme.

Bozkon mukaan ensimmäisen perheen jälkeen kylään saapui toinen, sitten kolmas. Sitten alkoi toimia puskaradio.

”Kyläämme on tullut nöyrää ja hyväsydämistä porukkaa”

Sitten Bozko sai soiton toimittajalta lähimmästä kaupungista Kropyvnytskyista. Hänen numeronsa levisi kuulemma siirtolaisten ryhmächateissa. Ryhmissä kerrottiin, että numeron omistaja auttaa majoittamaan siirtolaisia Pantševen kylässä.

Bozko yritti aluksi selittää, että hän oli auttanut yksittäisiä perheitä eikä heillä ole mitään varsinaista majoitusohjelmaa. Samalla hän kuitenkin halusi auttaa hädässä olevia pakolaisia ja sanoi toimittajalle, että hänen numeroaan saa antaa eteenpäin asuinpaikkaa hakeville.

– Sen jälkeen menivät yöunet. Minulle soitettiin jatkuvasti ja kyseltiin, olisiko majapaikkaa ja minkälaiset kylän olosuhteet ovat, Bozko muistelee.

Avaa kuvien katselu Pantševen vapaaehtoisjärjestössä on töissä paljon pakolaisia Itä-Ukrainasta. Kuva: Jani Saikko / Yle

Nyt kyläläiset ovat kunnostaneet yli 50 taloa Pantševessa. Bozko arvioi, että sodan aikana kylän kautta on kulkenut noin viisisataa siirtolaista. Osa on lähtenyt eteenpäin, osa on asettunut kylään.

– Ne, joilla oli rahaa, löysivät kodin Kropyvnytskyista. Mutta monilla ei ollut säästöjä. Minusta tuntuu, että meidän kyläämme on tullut mitä nöyrintä ja hyväsydämisintä porukkaa, joka oli suurimmassa hädässä.

”Keski-Ukraina on maamme sydän”

Yksi kylään jääneistä on Volodymyr Sulyma. Hänen perheensä on kotoisin Donetskin alueelta, Družkivkan kaupungin lähellä sijaitsevasta kylästä. Bahmutiin on linnuntietä 30 kilometriä.

Maaliskuussa 2022 tulitukset olivat niin kovia, että Sulyma lähetti vaimonsa ja tyttärensä evakuointijunalla Ukrainan länsirajalla sijaitsevaan kaupunkiin Užhorodiin. Sodan nostamat vuokrat olivat kylässä asuneelle Sulyman perheelle liikaa, joten he alkoivat etsiä muita ratkaisuja.

Avaa kuvien katselu Sulyman perheen mukaan vastaanotto Pantševessa oli erittäin lämmin. Kuva: Jani Saikko / Yle

Sulyma sai tuttavaltaan Tetjana Bozkon puhelinnumeron ja kyseli tältä majoitusta. Bozko vastasi heti, että talo löytyy pääsiäisen jälkeen.

– Niinpä pakkasin autoon tavarani, kävin Užhorodissa hakemassa perheeni ja ajoimme kaikki Pantševeen.

Bozko oli löytänyt perheelle lähes sata vuotta vanhan perinteisen ukrainalaisen talon. Talossa on kolme huonetta, keittiö ja varasto. Vettä haetaan lähimmästä kaivosta, suihku on ulkona kesät talvet.

– Vastaanotto oli erittäin lämmin. Naapurit antoivat meille osan omasta tontistaan, jotta voisimme kasvattaa vihanneksia.

Nyt vaimo Larysa Sulyma puuhailee kasvimaalla ja teini-ikäinen tytär Sofia Sulyma opiskelee etäkoulussa. Volodymyr Sulyma sai jatkaa sähkötekniikan opettajan töitä etänä.

– Olen aina sanonut, että Keski-Ukraina on maamme sydän. Vaikka meillä on paljon isoja kaupunkeja, Ukraina ei pärjää ilman kyliä ja maaseutua, hän pohtii.

Vaikka elämä Pantševessa on mukavaa ja muistuttaa elämää kotikylässä, Volodymyr Sulyma kaipaa kipeästi kotiin.

– Ellei olisi tytärtä, lähtisin sinne vaikka heti. Lapset ovat lapsia: kun he menevät kellariin suojaan, he nauravat. Itse taas on huolissaan siitä, jäävätkö he eloon vai eivät. Tämä arpapeli painaa mieltä. En pelkää omasta puolestani vaan lasten puolesta.

Avaa kuvien katselu Sulymat majoittuivat lähes sata vuotta vanhaan perinteiseen taloon. Kuva: Jani Saikko / Yle

Raja tullut vastaan

Pantševen vapaaehtoisjärjestön toiminta on paisunut vuodessa laajaksi. Se tekee ruokaa armeijalle, hankkii vaatteita ja muuta tarpeellista kylään muuttaneille pakolaisille sekä rakennuttaa lapsille leikkipaikkoja. Suurin osa järjestön työntekijöistä on pakolaisia Itä-Ukrainasta.

Tetjana Bozko kertoo, ettei ollut vaikeaa sopia tyhjillään olleiden talojen käytöstä niiden omistajien kanssa. Kaikki olivat iloisia, kun pystyivät auttamaan sodasta kärsineitä.

Mutta nyt kylästä ei enää löydy lisää taloja, jotka voisi antaa siirtolaisten käyttöön. Bozko on kuitenkin keksinyt, että keskellä kylää olevan raunioituneen opistoasuntolan voisi kunnostaa.

– Rakennuksen seinät ovat hyvässä kunnossa. Talosta saisi helposti kymmenen asuntoa pakolaisille, mutta projekti vaatii suuria investointeja.

Avaa kuvien katselu Tetjana Bozkon unelma on korjauttaa raunioitunut opistoasuntola ja majoittaa siihen lisää siirtolaisia. Ukrainalaiset kylät voivat olla niin isoja, että niissä on kerrostaloja. Kuva: Jani Saikko / Yle

Rakennusfirma, jonka puoleen Bozko on kääntynyt, on laskenut urakan hinnaksi 600 000 euroa. Se on tähtitieteellinen summa pienessä ukrainalaisessa kylässä. Se ei kuitenkaan lannista toimeliasta Bozkoa. Hän etsii edelleen hankkeelle rahoittajaa.