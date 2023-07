Tällainen on ollut poikkeuksellinen lämpöennätysviikko – suomalaisasiantuntija pitää tilannetta huolestuttavana

Kuluvan viikon aikana maapallon keskilämpötilaennätys on rikkoutunut. The Guardianin mukaan Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeri António Guterres on sanonut, että ”ilmastonmuutos ei ole hallinnassa”.

– Jos jatkamme tarvittavien toimenpiteiden viivyttämistä, uskon, että olemme siirtymässä katastrofaaliseen tilanteeseen, kuten kaksi viimeistä lämpötilaennätystä osoittavat, António Guterres sanoo Guardianin mukaan viitaten maanantain ja tiistain rikkoutuneisiin ennätyksiin.

Maanantaina uutisoitiin maapallon mittaushistorian kuumimmasta päivästä. Yhdysvaltain kansallisen ilmatieteen laitoksen eli NCEP:n tietojen mukaan maapallon keskilämpötila oli tuolloin 17, 01 astetta.

Tiistai ja keskiviikko olivat kuitenkin epävirallisten tietojen mukaan maanantaita kuumempia. Silloin yhdysvaltalaisen Mainen yliopiston ilmastoanalyysi mittasi maapallon keskilämpötilaksi 17, 18 astetta. Torstaina lämpötila on noussut entisestään, kun lämpötila oli 17, 23 astetta. Ennätys on rikkoutunut siis jo kolme kertaa kuluvan viikon aikana.

Tämän lisäksi kulunut kesäkuu on ollut mittaushistorian kuumin.

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hannele Korhosen mukaan viimeaikaiset lämpöennätykset kuulostavat huolestuttavilta.

– Tämä on sitä ilmastonmuutoksen etenemistä. Kyllähän me tiedettiin se jo pitkän aikaa, että näin siinä tulee käymään, kun kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä lisääntyy kokoajan, Korhonen sanoo.

Poikkeuksellisen suuret lämpötilat maailmassa ovat johtuneet ihmisten aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ja El Niño -ilmiöstä.

Kahden asteen raja yhä mahdollinen

Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimyksenä on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa, ja mieluiten 1,5 asteessa.

Korhonen pitää alle kahteen asteeseen pääsyä vielä täysin realistisena.

– Tietysti mikä on huolestuttavaa, niin nämä globaalit päästöt eivät vieläkään ole kääntyneet laskuun, eli kahden asteen tavoitteessa pysyminen vaatii todella nopeita päästövähennyksiä.

Puolentoista asteen tavoitetta Korhonen pitää ainakin tällä hetkellä epätodennäköisenä.

– Pidän todennäköisenä, että vähintään väliaikaisesti se tavoite ylitetään. Jos 1,5 asteen tavoite hetkellisesti ylitettäisiin, niin olisi ehkä mahdollista palata siihen, jos saadaan kehitettyä teknologioita, joilla voidaan suuressa määrin poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.

Korhosen mukaan kiireellisintä olisi luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ja liikenteessä.

– Myös maaekosysteemien hiilinieluja tulee vahvistaa ja kehittää teknologisia keinoja poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.

