Mediat: Bidenin hallinto toimittamassa kiisteltyjä rypälepommeja Ukrainaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon odotetaan ilmoittavan tänään rypälepommien toimittamisesta Ukrainalle. Rypälepommien toimittaminen merkitsee käännettä Yhdysvaltain Ukrainan sotaponnistelujen tukemisessa, kirjoittaa muun muassa The Politico.

Lehti kertoo sotilaslähteisiinsä viitaten, että noin 800 miljoonan apupakettiin kuuluu muun muassa Bradley- ja Stryker-hyökkäysajoneuvoja, HIMARS-ilmapuolustusjärjestelmiä ja miinanpurkukalustoa.

Yli sata maata kieltänyt käytön

Rypälepommien käyttöä sotatantereilla on arvosteltu, sillä ilmasta pudotettavat, useita tytärpommeja sisältävät pommit eivät valitse kohteitaan ja kylvävät tuhoa laajalla alueella. The Guardian-lehti kirjoittaa, että Punaisen Ristin mukaan arviolta 40 prosenttia miinoista jää maaperään räjähtämättöminä ja vahingoittaa siviilejä vuosienkin kuluttua.

Rypälepommit on kielletty yli sadassa maassa. Aiemmin Yhdysvalloissa on suhtauduttu epäillen rypälepommiapuun. Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Kirby sanoi joulukuussa, että rypälepommeihin liittyy ”pulmia”. Tuuli on vähitellen kääntynyt, sillä kenraali Mark Milley sanoi viime viikolla asevoimien odottaneen rypälepommien toimittamista ”pitkän aikaa”. Asiasta kertoi muun muassa The Washington Post -lehti.

Sekä Venäjä että Ukraina ovat Human Rights Watch -järjestön ja YK:n raporttien mukaan käyttäneet rypälepommeja. Ukraina on aiemmin kiistänyt niiden käytön. Toisaalta Ukraina on toivonut rypälepommitoimituksia vastahyökkäyksensä tueksi. Se toivoo aseistuksen avulla murtavansa venäläisten rintamalinjoja.

Tukea Yhdysvaltain ulkoasiainkomitealta

Ukraina on aiemmin ilmoittanut, että se kykenee kaivamaan räjähtämättömät pommit maaperästä. Ukrainan parlamentin jäsen Oleksandra Ustinova sanoo, että ukrainalaiset miinanpurkajat ovat jo poistaneet rypälepommeja takaisin valtaamiltaan alueilta.

Ustinova on vieraillut Yhdysvalloissa vetoamassa amerikkalaisiin kongressiedustajiin, jotta nämä muuttaisivat mielensä rypälepommien suhteen.

Yhdysvaltain aseapupakettiin kuuluu ATACMS-järjestelmiä (Army Tactical Missile System), joiden avulla Ukraina kykenee iskemään Venäjän kohteisiin 300 kilometrin päästä. Yhdysvallat on aiemmin toimittanut Ukrainalle tykistöä, joilla rypälepommeja voidaan laukaista.

AP