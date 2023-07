Onni tienaa pihatöillä, Senja pitää kahvilaa ja Nea tekee grafiikkaa – kesäyrittäjyys houkuttelee, koska se tarjoaa vapautta

Onni Ylimartimolla on kesällä töitä riittänyt. – On tässä jo tienattukin ihan hyvin, hän kertoo hymyillen.

Keminmaalainen 13-vuotias Senja Jauho pyöräyttää tottuneesti pullat, juustokakun ja pizzapalat tarjoiltavaksi kahvilaansa. Kesäisen Kemijoen rannalla sijaitsevassa Keminsuun kylätalossa tuoksuu kahvi ja tuore porkkanakakku, sillä Jauhon ja hänen ystävänsä perustama kesäkahvila otti tilan haltuun muutamaksi viikoksi.

– On ollut tosi kivaa. Tämä tekeminen ja se, että tapaa ihmisiä, Jauho kertoo.

Nuoret perustavat entistä enemmän kesäajan yrityksiä. Vaihtoehtojakin löytyy nykyisin useita: on kevytyrittäjyyttä, 4H-yrityksiä sekä Nuori yrittäjyys ja talous NYT-yrityksiä.

Kaikkia yhdistää se, että kynnys yrityksen perustamiseen on pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi.

13-vuotias Senja Jauho perusti ystävänsä kanssa kesäkahvilan kotikylälleen. Kokemus on ollut mieleinen, sillä nuori nainen tykkää leipoa ja tavata ihmisiä.

Osalle nuorista yrityksen perustaminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi saada kesätienestejä, jos kesätyöpaikkaa ei löydy. Toisille taas oma yritys on ykkösvaihtoehto.

Onni Ylimartimo, 15, tienaa hyvät rahat pihatöillä – 4H-yritysten määrä hipoo jo nyt ennätyksiä

15-vuotias Onni Ylimartimo nauttii tehdessään pihatöitä kesäksi perustamansa yrityksen nimissä. Hänelle olisi ollut tarjolla kesätöitä muualtakin, mutta nuori mies valitsi oman 4H-yrityksen, koska vapaus valita työajat ja tehdä mieleistä työtä houkutteli eniten.

Lomaa hän ei aio pitää, vaan paiskii töitä koko kesän ja ajaa työmaalta toiselle mopollaan, sillä tilauksia satelee puskaradion ansiosta varsinkin kotikunnassa Keminmaassa.

– Lähes päivittäin on ollut urakoita, on ollut tosi hyvin töitä. On tässä jo tienattukin ihan hyvin, Ylimartimo kertoo hymyillen.

4H-yritys on yksi suosituimmista tavoista perustaa oma yritys, sillä se onnistuu jo 13-vuotiaana. Viime vuosi oli ennätyksellinen yritysten määrässä, mutta 4H-liitosta arvioidaan, että tänä vuonna mennään uuteen ennätykseen.

Koko maassa on perustettu tähän mennessä tänä vuonna jo lähemmäs tuhat uutta 4H-yritystä, kun koko viime vuonna luku oli noin 1100. Syksy tuo aina lisää uusia yrityksiä.

– Yrittäjyys tarjoaa omaa vapautta, saa tehdä milloin ja miten haluaa. Nuoret arvostavat sitä nykyään. Ei haluta suurta palkkaa, vaan elämystä, 4H-liiton kehityspäällikkö Sirkka Suomäki kertoo.

18-vuotias Nea Rimpisalo on harrastanut pitkään piirtämistä ja graafista suunnittelua, johon hänellä on käytössään ammattimaiset laitteet ja ohjelmat. Hän halusi kokeilla, voisiko suunnittelulla tienata rahaa opiskelujen ohessa.

Nea Rimpisalo, 18, suunnittelee julisteita – oma yritys voi syntyä vaikka erityistaidosta

18-vuotias lukiolainen Nea Rimpisalo valjasti rohkeasti visuaalisen osaamisensa kesäyrityksen ytimeksi. Hän tarjoaa graafista suunnittelua yksityisille ja yrityksille.

– Ala kiinnostaa paljon. Minun mielestäni graafiselle suunnittelijalle on paljon töitä, Rimpisalo perustelee.

Rimpisalo perusti Nuori yrittäjyys ja talous NYT-yrityksen, johon sai 4H-yrityksen tavoin kunnan kesätyösetelin ja aikuisen ohjaajan tuen. Kokemus on ollut hyvä.

– Aluksi tämä oli vain kokeilu, mutta kyllä yrittäjyys kiinnostaa tosi paljon. Saa tehdä omaa juttua ja päättää miten tekee asiat. Vapaus ehkä eniten kiehtoo, Rimpisalo perustelee.

Nuoria kiinnostaa myös kevytyrittäjäksi ryhtyminen

Myös kevytyrittäjyyden suosio on vahvassa kasvussa nuorten kesätyöllistäjänä.

Esimerkiksi Ukko.fi-palvelun kautta kesällä laskuttaneiden määrä on lisääntynyt viidessä vuodessa 53 prosenttia alle 26-vuotiaiden ikäluokassa. Erityisen paljon laskutuspalvelua käyttävät muusikot sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.

Kuluvan vuoden lukuja ei vielä ole, mutta kasvusuunta on ollut selkeä 20-luvulla.

– Selkeästi kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvaa. Nuorempi sukupolvi arvostaa vapautta ja kykyä tehdä työelämästä itsensä näköinen, toteaa Ukko.fi:n toimitusjohtaja Lauri Timgren.

Yle uutisoi aiemmin kesäkuussa, että kevytyrittäjyyttä on käytetty myös nuoren kannalta väärällä tavalla hyväksi yritysten kesärekrytoinneissa. Tämä on pistetty huolestuneena merkille myös Ukko.fi:ssä.

Timgren muistuttaa, että on erittäin tärkeää ottaa tarkkaan selvää mitä kevytyrittäjyys käytännössä tarkoittaa ja sopia kaikesta tarkasti ja kirjallisesti, jos työnantaja ehdottaa kevytyrittäjäksi ryhtymistä.

– Me haluamme, että kevytyrittäjyys on itsestä lähtöisin, ei työnantajasta. On älyttömän tärkeää ottaa selvää omista oikeuksistaan, ne täytyy tietää ja niistä täytyy pitää kiinni, Timgren tähdentää.