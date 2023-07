Täytetty eläin, pienoispanssarivaunu ja vain vihreitä omenia – tällaisia hankalia asioita festariartistit pyytävät vitsinä takahuoneeseen

Promoottori Mikko Niemelän mukaan raideritoiveiden toteuttaminen on henkilökunnalle kunnia-asia.

Ruisrock-promoottori Mikko Niemelä on seurannut artistien bäkkäritoiveita lähes kaksi vuosikymmentä ja tunnistaa toiveet, jotka lisätään listalle vitsillä. Festivaalilla esiintyvät artistit lähettävät etukäteen järjestäjille niin sanotun raiderin eli toivelistan siitä, mitä takahuoneessa pitää olla valmiina, jotta esiintyjä pysyy tyytyväisenä.

– Joskus raideriin tykätään laittaa jekkuja, joilla tsekataan, onko lista luettu, Niemelä sanoo.

Vuosien varrella Ruisrockin takahuoneeseen on järjestetty esimerkiksi täytettyjä eläimiä ja tarkasti valikoitujen brändien yhdysvaltalaisia herkkuja, joita on pitänyt metsästää Suomessa erikoisliikkeistä.

Kerran toivottiin pienoispanssarivaunua. Toive toteutettiin, totta kai.

– Järjestimme pienoismalliharrastajan tekemään sellaisen bäkkärille. Nämä ovat pieniä juttuja, joista artistille tulee hyvä mieli. Haluamme ne tietenkin toteuttaa heille, Niemelä sanoo.

Se, kuka toivoo mitäkin, on ammattisalaisuus, jota Niemelä ei vahingossakaan paljasta.

Vähemmän viinaa, enemmän smoothieita

Tämän vuoden raidereissa näkyy promoottorin mukaan vastuullisuus. Artistit toivovat lähiruokaa ja pyrkivät minimoimaan ruokahävikkiä. Viinalla läträäminen on vähentynyt ja sen tilallelistoille on tullut lisää vihersmoothieita ja erilaisia teelaatuja.

– Sellainen trendi on näkyvissä, että ra’an viinan kanssa läträämisestä on siirrytty maltillisiin määriin alkoholia, joka on parempaa laatua, Niemelä sanoo.

Tarinat hankalista superstaroista pitävät Niemelän kertomusten mukaan ainakin osin paikkansa. Klassikkoesimerkkinä promoottori kertoo tilanteesta, jossa työntekijöitä on heitelty väärän värisillä omenoilla.

– Näyttääkö tämä sinusta vihreältä omenalta? Ja sitten lentää punainen omena selkään. Yleensä näissä purkautuu muuta tyytymättömyyttä esimerkiksi raskaaseen kiertue-elämään.

Niemelän mukaan vastaavat tilanteet ratkotaan aina. Yleensä artisti pahoittelee huonoa käytöstään riippumatta siitä, kuka takahuoneessa on riehunut.

Promoottori suhtautuu lämmöllä artistien raideritoiveisiin, mutta jos Niemelä olisi itse esiintymässä, saattaisi tilanteessa olla jonkinlaista takaisinmaksun tuntua.

– Tietenkin kostaisin kaikki nämä meille esitetyt hankalat toiveet moninkertaisesti.