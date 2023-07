“Tavoitteena on päästä maaliin” – Eveliina Lahtinen lähti hetken mielijohteesta mukaan Suomen suurimpaan pyöräilytapahtumaan

Imatralta starttaava Saimaa Cycle Tour on noussut nopeasti Suomen suosituimmaksi pyöräilytapahtumaksi. Eveliina Lahtinen lähtee 300 kilometrin taipaleelle ylittämään itsensä.

Askolassa asuva Eveliina Lahtinen innostui pyöräilystä vasta noin vuosi sitten. Hän pyöräili ystävänsä kanssa 60 kilometrin lenkin Loviisaan tavallisella markettipyörällä ja päätyi sen reissun jälkeen hankkimaan uuden pyörän.

– Ystävän vanha pyörä rullasi niin paljon paremmin kuin omani, että oli pakko myöntää, että pyöräilyssä välineellä merkitystä. Sain kipinän hankkia paremman pyörän, ja tulikin hankittua tuplasti kalliimpi kuin alun perin piti, muistelee Lahtinen.

Suunniteltua kalliimpaa pyörää piti myös ryhtyä käyttämään. Aikaisemmin aktiivinen meloja on nyt siirtynyt pyörittämään polkimia. Tänä keväänä ja kesänä kilometrejä on kertynyt noin 1 500.

Avaa kuvien katselu Lahtinen pyöräilee mielellään maalaismaisemissa. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Porvoon pohjoispuolella sijaitsevasta Askolasta hän pyöräilee päiväretkille Helsinkiin tai Lahteen. Pisimmät matkat ovat olleet noin 165 kilometriä päivässä.

Nyt edessä on pidempi taival, sillä Eveliina Lahtinen ilmoittautui hetken mielijohteesta Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa tänä viikonloppuna ajettavan Saimaa Cycle Tour -pyöräilytapahtuman 300 kilometrin matkalle.

Lahtinen kävi testaamassa Imatralta Lappeenrannan, Taipalsaaren, Savitaipaleen, Mikkelin, Puumalan ja Ruokolahden kautta takaisin Imatralle kulkevan reitin etukäteen ennen juhannusta. Hän ajoi reitin kahdessa osassa ja yöpyi matkalla – silti kokemus oli hurja.

– Pelotti sen jälkeen vielä enemmän. Matkalla on kovia nousuja, joista pari piti mennä taluttaen, myöntää Eveliina Lahtinen.

Suurin haaste on yössä

Tänään perjantaina Inkerinaukio Imatrankosken kupeessa kuhisee pyöräilyshortseihin ja -kypäriin sonnustautuneita ihmisiä. Tunnelma on kihelmöivän jännittävä, mutta samalla rento. Ihmiset ottavat valokuvia, ja toivottavat hyvää matkaa polkemaan lähteville läheisilleen.

Avaa kuvien katselu Eveliina Lahtinen oli ensimmäisessä lähtöryhmässä. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Eveliina Lahtinen hyppäsi pyörän selkään kello 19.30, ja lähti taittamaan matkaa ensimmäisten joukossa. Etukäteen häntä arvelutti, miten hän jaksaa pysyä hereillä.

Lahtinen toivoo, että tapahtuman tunnelma kannattelee häntä yön yli. Tapahtuman johtaja Juho Suikkari kannustaa häntä.

– Kun kroppa pysyy liikkeessä, niin ei siinä väsymystä tunne, Suikkari neuvoo ensikertalaista.

Avaa kuvien katselu Pitkällä matkalla on mukana myös omia eväitä. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Tapahtuma kaiken tasoisille pyöräilijöille

Kolmatta kertaa järjestettävä Saimaa Cycle Tour on noussut nopeasti Suomen suurimmaksi pyöräilytapahtumaksi. Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 2 600 osallistujaa, joista noin kaksituhatta ajaa pisimmän eli 300 kilometrin reitin.

Kansainvälisiä osallistujia on 550, jotka tulevat 30 eri maasta. Suurin ryhmä on Saksasta, josta 300 pyöräilijän joukko on tullut Suomeen vain tätä tapahtumaa varten.

Saimaa Cycle Tour on tarkoitettu kaiken tasoisille pyöräilyn harrastajille, jotka haluavat haastaa itsensä.

– Jokainen valitsee itse haluaako ajaa hiljaa vai kovaa. Halutessaan voi pitää paussin ja syödä lämpimän ruoan, sanoo tapahtuman johtaja Juho Suikkari.

Avaa kuvien katselu Suureen joukkoon mahtuu monentasosia pyöräilijöitä. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Juho Suikkarin arvion mukaan nopeimmat polkijat suorittavat reitin reilussa seitsemässä tunnissa, jolloin keskinopeus on yli 40 kilometriä tunnissa. Yksi ryhmä tavoittelee tänä vuonna seitsemän tunnin ajan alitusta.

Vuosi sitten aktiivisemman pyöräilyn aloittaneella Eveliina Lahtisella tavoite on maltillisempi.

– Tavoite on päästä maaliin, vaikka sitten viimeisenä. Jos en onnistu, niin harmittaa se hetken, mutta olen ainakin edes yrittänyt, sanoo Eveliina Lahtinen.

Avaa kuvien katselu Lähtöpistellä Imatralla oli paljon iloisia kasvoja. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Voit keskustella aiheesta 8.7.2023 klo 23.00 saakka.