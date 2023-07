Mitä jos USA jättää Euroopan puolustuksen?

Kiina vahvistuu sotilaallisesti koko ajan ja Yhdysvallat on tänäkin keväänä keskittynyt vahvistamaan sotilaallisia suhteitaan nimenomaan Aasiassa. Suomessa on jäänyt suhteellisen vähälle huomiolle, että Ukrainan sodasta huolimatta presidentti Joe Biden on tänä vuonna tavannut lukuisia Aasian maiden johtajia, erityisesti perinteisiä tai potentiaalisia uusia sotilasliittolaisiaan.