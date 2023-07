Kasitien nelikaistaistaminen Rauman ja Eurajoen välillä uhkaa arvokasta kulttuurimaisemaa

Varsinais-Suomen ely-keskus arvioi, että valtatie 8:n parannushankkeen vaikutukset Eurajoen ja Rauman välillä riippuvat olennaisesti siitä, mikä tielinjaus valitaan.

Ely-keskus on tehnyt viranomaisarvion eli perustellun päätelmän hankkeen ympäristövaikutuksista. Tämä arvio on olennainen työn jatkosuunnitelmien kannalta.

Neljä vaihtoehtoa

Nyt suunniteltava tieremontti alkaa valtateiden 8 ja 12 liittymästä ja päättyy Eurajoen uuden ohitustien alkuun.

Suunnitelmien taustalla on se, että nykyinen kasitie on ollut riittämätön sen liikennemääriin nähden. Parannustöitä on kaivattu Satakunnassa pitkään ja niitä on myös tehty esimerkiksi Porin eteläpuolella ja Eurajoen kohdalla.

Esillä on ollut kolme eri parannusvaihtoehtoa, joista yhdessä valtatielle tehdään koko matkalle ohituskaistat ja tiellä on kolme kaistaa. Kahdessa vaihtoehdossa valtatie nelikaistaistetaan kokonaan tällä 13 kilometrin välillä.

Neljäs vaihtoehto on vielä se, ettei suuria muutoksia tehdä vaan nykyistä tietä parannetaan vähitellen.

Nelikaistaistaminen voi uhata Lapijoen kylää

Nelikaistaistamisvaihtoehdoista toinen on se, että nykyinen kasitie rakennetaan koko matkalta nelikaistaiseksi. Toinen vaihtoehto on rakentaa uusi tieväylä Sorkanmaantien kohdalta Eurajoelle.

Vaihtoehdoista jälkimmäinen eli uusi tielinja olisi ely-keskuksen mukaan ongelmallinen, koska se vaikuttaisi erittäin haitallisesti Lapijoen kylän maankäyttöön ja Lapinjoen maakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyyn kulttuurimaisemaan.

– Tielinjauksen todetaan pirstovan kiinteistöjä ja jakavan avointa peltomaisemaa ja katkaisevan näkymät Lapijoen kylän kohdalla, ely-keskuksen tekstissä todetaan.

Rakennustyöt käyntiin vuosikymmenen lopulla?

Myös esimerkiksi Eurajoen kunta on omassa lausunnossaan kannattanut nykyisen valtatielinjauksen käyttöä.

Ely-keskuksen lausunto vaikuttaa todennäköisesti siihen, mihin tielinjaus lopulta tehdään.

Valtatie 8:n parantamistyön tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta Rauman ja Eurajoen välillä. Käytännössä rakennustöihin voitaisiin päästä tämän vuosikymmenen loppupuolella.