Ministeri Sari Essayah vaatii norjalaisilta ripeyttä Tenon lohipato-ongelman ratkaisuun: ”On kyse aika kiireellisestä asiasta”

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) on huolissaan Tenon lohipadosta. Norjan puolella oleva pato on ollut käytössä noin viikon, mutta se ei toimi toivotulla tavalla. Pato on estänyt aikuisten atlantinlohien nousua Tenoon ja poikasten vaellusta mereen, kun sen pitäisi pysäyttää kyttyrälohi.

Essayah otti yhteyttä Norjan ministerikollegaansa jo tiistaina ja kysyi, mitä Norja aikoo tehdä padon korjaamiseksi.

Suomen maa- ja metsätalousministeriön piti toistaa huolensa, ennen kuin norjalaiset vastasivat perjantaina.

– Omasta mielestäni vastaus on vähän ympäripyöreä, hän toteaa.

Essayahin mukaan Norjan vastauksessa korostetaan yhteistyötä Suomen kanssa ja sitä, että molemmilla mailla on yhteinen tavoite Tenojoen lohikannan parantamiseksi.

Essayahin käsityksen mukaan vastauksen viivästymiseen vaikutti lomakausi.

– Ilmeisesti ministeri oli jollakin matkalla ja ministeriössä on sielläkin väkeä lomalla, Essayah kertoo.

Essayah patistaa norjalaisia töihin

Lohen aktiivista nousuaikaa on enää vain muutama viikko jäljellä. Ja siksi asiassa pitää edetä ripeästi. Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell on vaatinut padon avaamista, jos se ei ala toimia.

Tenojoki ja lohikannat ovat molemmille maille tärkeä asia, mutta Norjan puolelta virkamiehet näyttävät ainakin nyt loma-aikana toimivan hitaasti.

– Toivon, että Norjan kanssa oikeasti tehdään yhteistyötä, eikä jouduta täältä patistelemaan ministeriä liikkeelle, ja sitten vastataan vähän ympäripyöreästi. On ymmärrettävää, että siellä on ministeriössä on väkeä lomalla, mutta itse olen täällä täydessä työn touhussa. Toivon, että ensi viikon aikana saadaan selkeästi muutos aikaan, Essayah sanoo.

Norjalaisilla on ollut lohipadon suuaukon paikan ja pyydyslaatikon sijainnista hakemista. Tämän kokoluokan joessa tällaista kokeillaan Norjassa nyt ensimmäistä kertaa.

– Siihen liittyy säätämistä, jota he eivät ole ottaneet huomioon. On kyse aika kiireellisestä asiasta, eikä tässä ole aikaa monen päivän säätämiseen, Essayah sanoo.

Ratkaisuja haetaan ensi viikolla

Maa-ja metsätalousministeriö järjestää Utsjoella ensi viikon keskiviikkona yleisötilaisuuden, johon se kutsuu ihmisiä keskustelemaan tilanteesta asiantuntijoiden kanssa.

Samana päivänä suomalaiset virkamiehet pyrkivät tapaamaan norjalaiset virkakollegansa ja käyvät padolla katsomassa, onko siellä säädöt kunnossa ja miten tilanteessa päästään eteenpäin.