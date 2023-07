TUKHOLMA

Tukholmassa valtiopäivätalon ja kuninkaanlinnan välisellä sillalla on meneillään mielenosoitus. Silta on suljettu liikenteeltä, koska ryhmä muslimeja on kokoontunut rukoilemaan ja osoittamaan mieltä muslimien pyhän kirjan Koraanin häpäisyä vastaan.

Avaa kuvien katselu Ryhmä muslimeja järjesti perjantairukouksen ja protestin Tukholman valtiopäivätalon edustalla. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

Irakilaismies poltti kesäkuun lopulla Koraanin tukholmalaisen moskeijan edustalla. Tammikuussa tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Turkin suurlähetystön lähellä.

Poliisi on saanut uusia hakemuksia ihmisiltä, jotka suunnittelevat samantyyppisiä tapahtumia.

Avaa kuvien katselu Irakilaismies sotki Koraanin sianlihalla ja poltti sen kesäkuun lopussa Tukholmassa. Kuva: SPA

Koraanin polttamiset ovat kietoutuneet osaksi Ruotsin vaikeaa tietä Natoon, kun Turkki on saanut uuden syyn jarrutella Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymistä.

Nyt toivotaan jälleen kerran läpimurtoa.

Maanantaina presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaavat Vilnassa ja seuraavana päivänä alkaa Naton huippukokous.

Turkki on kuitenkin jatkanut Ruotsin arvostelua viime päivinäkin.

– En ole optimistinen. Mutta on olemassa mahdollisuus, että Ruotsi saisi positiivisen viestin Vilnan tapaamisista. On myönteistä, että Yhdysvallat nyt tekee toden teolla töitä jotta Ruotsin Nato-jäsenyys saadaan hoidettua loppuun, sanoo Turkki-asiantuntija Paul Levin Tukholman yliopistosta.

Avaa kuvien katselu Tukholman yliopiston Turkki-instituutin johtaja Paul Levin. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

Levin johtaa yliopiston Turkin tutkimuksen laitosta.

Koraanimielenosoituksessa tukea Nato-jäsenyydelle

Myös koraanimielenosoituksesta löytyy tukea Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

Mielenosoittaja, joka ei kerro nimeään sanoo, että ruotsalaisten muslimien pitäisi lähettää valtuuskunta taivuttelemaan presidentti Erdoğania.

– Jos Venäjä hyökkää tänne, ei ole väliä oletko kristitty, muslimi tai jotain muuta, mies sanoo ja lisää, että Koraanin polttaminen pitäisi kieltää, mutta se on Ruotsin sisäinen asia.

Ruotsi ja Suomi allekirjoittivat vuosi sitten Madridin Nato-huippukokouksessa asiakirjan, jossa maat sitoutuvat tehostamaan yhteistyötä Turkin kanssa muun muassa Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta vastaan.

”Ruotsi tehnyt kaiken voitavan”

Asiakirja ei ole tarkka toimintaohjelma. Turkki lukee paperia omalla tavallaan ja antaa Ruotsille uusia kotiläksyjä, mutta Paul Levinin mielestä Ruotsi on tehnyt sen minkä se voi.

– Viranomaisten terrorismin vastainen työ jatkuu, mutta sanoisin, että nyt ratkaisevat keskustelut käydään Turkin ja Yhdysvaltain välillä.

Turkki ja Yhdysvallat ovat jo pitkään keskustelleet F-16 -hävittäjäkoneiden myynnistä Turkkiin ja Yhdysvallat näyttää linkittävän kaupat muun muassa Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

Ruotsin arvostelu jatkuu Turkissa

Tammikuun ja kesäkuun lopun Koraanin polttamiset ovat suututtaneet Turkin pahanpäiväisesti. Turkki arvostelee myös jatkuvasti sitä, että Kurdistanin työväenpuolueen tukijat ovat saaneet heilutella PKK:n lippuja Tukholman kaduilla,

– Suomen ja Ruotsin välillä suurin ero on se, että Ruotsissa on paljon suurempi kurdiyhteisö ja Kurdistanin työväenpuolue PKK on aktiivinen Ruotsissa tavalla, jota en usko esiintyvän Suomessa, sanoo Paul Levin.

Avaa kuvien katselu Turkin mielestä Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n mielenosoitusten salliminen on terrorismin tukemista. Kuva: Yle / Katja Johansson

Turkki on vaatinut PKK:ta tukevien mielenosoitusten estämistä. Se kuulostaa mahdottomalta. Ruotsissa on kuitenkin keskusteltu siitä, voisiko Koraanin ja muiden uskonnollisten kirjojen julkista polttamista estää lailla, kuten Suomessa.

Levinin mukaan keskustelu ilmaisunvapauden rajoista on vaikeaa, kun tilanne on niin sanotusti päällä päällä ja Turkki uhkailee Ruotsia.

Toinen hankala kysymys liittyy kurdiaktivistien ja presidentti Erdoğanin vastustajien luovutuksiin. Vastustajat ovat Turkin mielestä terroristeja, mutta heidän luovutusvaatimuksensa on viime vuosina lähes aina hylätty Ruotsin korkeimmassa oikeudessa.

Presidentti Erdoğan on julkisuudessa puhunut yli sadasta luovutettavasta ”terroristista”.

Kovia puheita, mutta ei luovutuspyyntöjä

Turvallisuuskysymyksiin keskittyvä toimittaja John Granlund Ruotsin TV:stä, SVT:stä kertoo että todellisuus näyttäytyy varsin erilaisena Erdoğanin kovista puheista huolimatta.

– Turkin valtionmediassa julkaistuilla listoilla on toistasataa nimeä, mutta luovutuspyyntöjen määrä on laskenut. Tänä vuonna on tullut vain yksi uusi pyyntö.

Vaikuttaa siltä, että Turkki ehkä ei sittenkään ole tosissaan luovutusten suhteen, vaikka Erdoğan pitää asiaa esillä.

Turkin presidentti on jopa nimennyt yhden luovutettavan, toimittaja Bülent Keneşin, joka työskenteli aikoinaan vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytettyä Gülen-liikettä lähellä olevassa sanomalehdessä.

– Erdoğan on jossain määrin maalannut itsensä nurkkaan. Hän kontrolloi Turkin valtiollisia ja muodollisesti riippumattomia tiedotusvälineitä, joten hän voi tehdä äkkikäännöksiä vaivatta. Niin hän on tehnyt aiemminkin, sanoo Paul Levin.

Sekä Levin että Granlund ovat sitä mieltä, että Yhdysvalloilla on nyt keskeinen rooli umpisolmun avaamisessa.

– Jos Yhdysvaltain ja Turkin keskusteluissa hävittäjäkaupoista edistytään, Kristerssonin ja Erdoğanin maanantainen tapaaminen voi sujua ennakko-odotuksia paremmin, sanoo Paul Levin.

Hänen mukaansa Turkin parlamentti istuu vielä ensi viikon loppuun, joten Erdoğan voisi ehkä ilmoittaa ratifioinnista Vilnassa ja sitten asia ehtisi parlamenttiin.

Tekeekö Kristersson Niinistöt?

Avaa kuvien katselu Pääministeri Kristersson ja presidentti Erdoğan tapasivat marraskuussa Ankarassa. Kuva: EPA-EFE

SVT:n John Granlundin mielestä Kristerssonin ja Erdoğanin tapaaminen voisi parhaimmassa tapauksessa edetä kuten Sauli Niinistön maaliskuinen Ankaran matka.

Silloin Erdogan ilmoitti, että Turkki ratifioi Suomen jäsenyyden ja asia hoidettiin kuntoon kahdessa viikossa. Nyt aikataulu voisi olla vielä rivakampi.

Tai sitten ei, koska viime päivinäkin presidentti Erdoğan on jatkanut Ruotsin arvostelua terroristien suojelusta. Hän on PKK:n lisäksi viitannut vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytetyn Fethullah Gülenin seuraajiin, joita on paennut myös Ruotsiin.

– Saattaa olla, että Ruotsi joutuu odottamaan jopa seuraavaan Naton huippukokoukseen. Mitään takeita ei ole, Erdoğan päättää, Paul Levin sanoo.

Myöskään Unkari ei ole vielä ratifioinut Ruotsin Nato-jäsenyyttä, mutta Unkaria pidetään lähinnä Turkin perävaununa. Se toimii kun Turkki toimii.

Naton seuraava tiedossa oleva huippukokous Vilnan jälkeen on näillä näkymin Washingtonissa ensi vuonna.

Vuonna 2024 juhlistetaan puolustusliiton 75-vuotista taivalta. Jos Ruotsi vielä silloinkin odottaa porstuassa, se ei kerro hyvää Naton toimintakyvystä.

Pääseekö Ruotsi Natoon? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 10. heinäkuuta kello 23.00 asti.