90-vuotias uimari päihitti jälleen nuoremmat kilpakumppaninsa – aikuisurheilijoiden kisoissa on vain alaikäraja

90-vuotias Josep Kreici on tuttu näky urheilukisoissa. Videolla hän kertoo, miksi ei halua lopettaa uimista. Video: Marko Melto ja Juha Kokkala / Yle

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävä European Masters Games on tuonut Tampereelle 4 000 urheilijaa.

Tampereella Kalevan uintikeskuksessa on alkamassa European Masters Games -urheilutapahtumaan kuuluva 50 metrin vapaauinti.

Lähtötelineellä sveitsiläinen uimari Josep Kreici pyytää nuorta toimitsijaa tarttumaan käteensä. Vuonna 1933 syntynyt entinen kilpaurheilija haluaa näin varmistua, ettei vahingossakaan horjahda. Tilanteessa on koskettavuutta, mutta myös huumoria.

Kreici hyppää altaaseen ja ui kultaa ajassa 53.35. Hän päihittää vuonna 1943 ja 1979 syntyneet kilpakumppaninsa.

Kreici aloitti kilpaurheilun 10-vuotiaana. Uinti maistuu yhdeksänkymppiselle edelleen.

– Terveyden takia. Tarvitsen tätä. En voi lopettaa, kokenut kisakävijä kertoo Ylelle.

Avaa kuvien katselu European Masters Games järjestetään nyt viidettä kertaa. Uinti on yksi lähes 30 lajista. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Harrastajia ja huippunimiä

Jo kesäkuun puolella alkaneissa European Masters -kilpailuissa on mitelty lähes 30 lajissa. Kilpailijoita on noin 4000. Mukana on sekä harrastajia että ammattilaistason urheilijoita.

– Voisi tiivistää, että kyseessä ovat tavallaan aikuisten olympialaiset. Tänne voi tulla millä tahansa lajitaustalla. Toki löytyy entisiä huippunimiä, mutta on myös heitä, jotka tulevat ensimmäistä kertaa kokeilemaan onneaan ja taitojaan jossakin lajissa, kertoo urheilufestivaalin viestintävastaava Ellinora Pelamo.

Suomi on kisojen isäntämaa ensimmäistä kertaa. Tampereen-kisat ovat myös ensimmäiset koronan jälkeen.

– Tapahtuma kiertää vuorollaan Euroopan maissa. Jengiä on kuitenkin ympäri maailmaa. Vanhin kisaan ilmoittautunut oli tänä vuonna 97-vuotias uusiseelantilainen herrasmies, kertoo Pelamo.

Näissä kisoissa onkin vain alaikäraja. Hieman lajista riippuen, se on Pelamon mukaan 25–35 vuotta. Osallistujien keski-ikä liikkuu 54 vuoden tietämillä.

Avaa kuvien katselu Uimari Anne-Marja Hammarille on tärkeintä osallistuminen ja että altaasta voi nousta hymyillen. Kuva: Juha Kokkala / Yle

”Toiset uivat isolla ja toiset pienellä u:lla”

Ryppyotsaisuus on näistä kisoista kaukana, vaikka monella osallistujalla onkin kova urheilutausta. Tamperelainen uimari Anne-Marja Hammar kertoo hänkin aloittaneensa urheilun jo lapsena.

– Aloitin pikaluistelijana 10-vuotiaana, mutta kun Porissa ei ollut jäitä, siirryin sitten uimahalliin, missä oli sulaa vettä. Sittemmin elämään on tullut myös golfia ja sukellusta.

60 ikävuotta ylittäneen Hammarin mielestä on tärkeää pitää itsestään huolta.

– Ihmiset ovat erilaisia. Toiset uivat isolla u-kirjaimella ja toiset pienellä. Minulle on tärkeintä, ettei suoritustani hylätä ja kehtaan tulla altaasta pois hymyillen, hän sanoo.

European Masters -kilpailut päättyvät Tampereella sunnuntaina 9. heinäkuuta.