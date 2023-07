Presidentti Niinistö: Pietarin konsulaatin sulkeminen oli uusi päänavaus Venäjältä

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän päätös karkottaa yhdeksän Suomen Moskovan-suurlähetystön henkilökunnan jäsentä oli mittakaavaltaan ennakko-odotusten mukainen. Suomi ilmoitti aiemmin karkottavansa niin ikään yhdeksän työntekijää Venäjän suurlähetystöstä Helsingistä.

Ilmoitus Suomen Pietarin-pääkonsulaatin sulkemisesta sen sijaan oli Niinistön mukaan kokonaan uusi päänavaus. Kyseessä ei ole enää mikään vastatoimi Suomelle, vaan Venäjä avasi nyt kokonaan toisen ulottuvuuden, Niinistö sanoo STT:lle.

– Meillä on ollut tiedossa, että monilla muilla mailla on ollut vähän samanlaisia kokemuksia Pietarista. Ei tämä siinä mielessä mikään ainutkertainen yllätys ole. Mutta että se tuli tässä yhteydessä tietysti on, Niinistö kommentoi puhelinhaastattelussa.

Presidentti ei ota vielä kantaa Suomen mahdollisiin vastatoimiin, jotka ovat valmistelussa. Niinistö mainitsi aiemmin tviitissään Venäjän pääkonsulaatin Turussa olevan Suomen Pietarin-konsulaatin ”vastinpari”. Ahvenanmaalla sijaitsevan Venäjän konsulaatin osalta Niinistö viittaa ulkoministeriössä käynnissä olevaan oikeudelliseen selvitykseen konsulaatin asemasta.

– Täytyy muistaa, että Ahvenanmaan konsulaatti on varsin pieni ja ilmeisesti tukeutuu aika paljon Turun konsulaattiin toiminnassaan, Niinistö lisää.

Voisiko edellä mainitun oikeudellisen selvityksen tuloksena olla jonkinlainen Ahvenanmaan kansainvälisellä sopimuksella vahvistetun demilitarisoidun aseman ja Maarianhaminassa sijaitsevan Venäjän konsulaatin kohtalon irrottaminen toisistaan?

– Tämäkin on selvitettävänä, Niinistö kuittaa.

”Tviitti oli ohjeeksi itselle”

Kotimaan politiikan ja hallituskuvioiden viimeaikaisia käänteitä Niinistö ei halua haastattelun yhteydessä kommentoida. Hän toistaa aiemman linjauksensa, jonka mukaan kulloisenkin hallituksen on syytä viestiä selkeästi tavoitteistaan myös ulospäin.

– Hallituksen on hyvä tehdä selväksi, mitä hallitus tavoittelee, niin kuin aina – mutta tässä tilanteessa ehkä vielä enemmän syytä, Niinistö toteaa.

Torstaina huomiota herätti presidentin tviittaus, jossa hän totesi aikeensa ”äkäisemmästä” vastausviestistä Twitterissä jääneen ulkoilulenkille koiran kanssa.

– Se tviitti oli ohje minulle itselleni. Monet ovat varmaan kokeneet ihan saman asian, ja hyvä jos ovat, Niinistö naurahtaa.