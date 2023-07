Video: Sodan 500 päivää – presidentti Zelenskyi vieraili legendaarisella Käärmesaarella

Syrjäinen saari, karu luonto, ylivoimainen vihollinen, urheat sotilaat. Käärmesaaren puolustajien vaiheet ovat Venäjän hyökkäyssodan alkuvaiheen tunnetuimpia tarinoita.

Käärmesaaren puolustajat päätyivät ukranalaisten vankkumattoman puolustustahdon osoituksena t-paitoihin, lippalakkeihin, meemeihin ja postimerkkeihin. Merkissä kuvataan Venäjän laivaston lippulaivan Moskvan vajoamista Mustanmeren aaltoihin ukrainalaisten upottamana.

Venäläiset valtasivat Käärmesaaren hyökkäyksen alkupäivinä, mutta he joutuivat sittemmin vetäytymään kallioiselta pikkusaarelta Ukrainan pommituksen alta.

Vajaan 50 kilometrin päässä Ukrainan rannikosta sijaitsevan Käärmesaaren vaiheista on vaikea saada todennettua tietoa. Sodan tuoksinassa Käärmesaaren puolustajien kerrottiin ensin kokeneen sankarikuoleman. Toisen version mukaan osa sotilaista on antautunut ja selvinnyt elossa.

Ainakin osa joukosta on tiettävästi nykyisin Ukrainassa. Onpa totuus mikä tahansa, Ukraina on saanut tärkeän voiton mielikuvien taistelussa. Mystisen saaren legenda on osa kansanperinnettä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili saarella lauantaina, kun Venäjän hyökkäyksen alusta oli kulunut 500 päivää.

– Miehittäjä ei koskaan valloittanut Käärmesaarta, kuten ei Ukrainaakaan, koska olemme rohkeiden maa. Tänään kunnioitamme sotilaita, jotka taistelivat saaren puolesta ja vapauttivat sen. Saari on pieni maapalanen Mustallamerellä, mutta se todistaa, että Ukraina valtaa kaikki alueensa takaisin, presidentti vakuutti.