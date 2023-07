Marmeladipallot toivat hopeaa – Sulkavalla soudettiin arvomitaleja maukkaiden eväiden voimin

Sulkavan Suursouduilla kilpailee lauantaina noin 2000 soutajaa. Iloiset tunnelmat ovat vallinneet läpi päivän, vaikka pieniä haavereitakin on sattunut.

Sulkavalle lupailtiin viikonlopuksi rankkasateita ja ukkosta, mutta aurinko on hellinyt soutajia. Ensimmäiset kirkkovenesoutajat ja parisoutajat ovat saapuneet maaliin, ja soutajia saapuu tasaista tahtia.

Kirkkovenesoudun 60 kilometrin ennätysaika tehtiin tänä lauantaina vajaassa viidessä tunnissa. Osaa soutajista odotetaan vielä maaliin saapuviksi.

Sarjoja on monta ja joukko on monenkirjava, aina ensikertalaisista 55. kertaa soutaviin. Monelle kirkkovenesoutajalle tapahtumassa tärkeintä ovat yhteishenki ja leikkimielisyys. Löytyypä soutajien joukosta myös pariskunta, jonka rakkaus on roihahtanut Suursoutujen merkeissä.

Tankkaus ennen suoritusta ja sen aikana ratkaisee paljon

Tähän mennessä maaliin saapuneet soutajat näyttävät säilyttäneen energiatasonsa erinomaisesti. Eväinä soutajilla on kaikkea vihreistä kuulista ruisleipään.

30 kilometrin hopeaa napanneet kirkkovenesoutajat nauttivat yhteishengen lisäksi marmeladipalloista, ja joukkueen kesken kiertänyt rasia alkaakin ammottaa tyhjyyttään.

– Kyllä eväät on valittu hyvin ja meillehän tärkeintä oli tänään, että oltiin kaikki samassa veneessä. Yhteistuumin selvittiin upeasti ja fiilis on aivan mahtava. Meillä on porukasta valtaosa ensikertalaisia, joten hopealle sijoittuminen oli erinomainen suoritus, iloitsee Sini Möttönen Solar Foodsin joukkueesta.

Vaikka Möttösen on pitänyt teippailla käsiään hiertymien suojaksi, voitonriemu on pieniä kulumia suurempi. Veteen hyppääminen on osoittautunut myös hyväksi viilennyskeinoksi.

Suursoutuihin toivotaan lisää ensikertalaisia

Avaa kuvien katselu Vesa Paunonen (vas.) ja Reino Eerikäinen nauttivat Suursouduille osallistumisesta vuosi toisensa jälkeen. Kuva: Henni Jokinen / Yle

Vesa Paunonen on ollut mukana Sulkavan Suursouduilla jo 45 vuotta. Herra kertoo välillä asuneensa muuallakin, mutta juuret vetivät muuttamaan takaisin. Paunonen muistelee lämmöllä soutujen kulta-aikaa.

– Aikoinaan tänne kerääntyi jopa yli 10 000 soutajaa. Ovathan nämä soudut kovasti pienentyneet, mikä on sääli. Saimaalla ja Sulkavalla on paljon annettavaa, Paunonen miettii.

Paunonen oli soutamassa tänäkin vuonna, mutta joutui terveydellisistä syistä keskeyttämään 10 kilometrin jälkeen. Hän odottaa ensi vuotta toivoen, että soutajia saataisiin tulevaisuudessa taas lisää.

Lisää soutajia toivoo myös Reino Eerikäinen, joka on hänkin vanhan liiton konkari: tämä on jo 35. kerta, kun hän osallistuu Sulkavan Suursoutuihin.

– Retkisoutuun pitäisi panostaa. Saimaalla on paljon nähtävää, sellaistakin, mitä edes paikalliset eivät tunne, Eerikäinen kertoo.