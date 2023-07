Aaron Kangas johtaa moukarikisaa 74-metrisellä – Yle seuraa Oulun GP-kisoja hetki hetkeltä

Ensimmäisenä lajina naisten seiväs

Naisten seiväskisa avaa päivän kisatapahtumat. Kisan kovin nimi Elina Lampela, joka on ylittänyt tällä kaudella ennätyksensä 456.

Hallitseva Euroopan mestari Wilma Murto ei osallistu kilpailuun.

Myös miesten moukarikisa on alkanut. Kauden kovin noteeraus on Aaron Kankaalla, joka on kiskaissut 75,74 metrin kaaren.