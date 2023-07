Saamelaiskäräjälaki puhuttaa metsäsaamelaisten kesäpäivillä: ”Ei voi olla yhtä rajoittavaa instanssia, joka valitsee, ketkä ovat saamelaisia”

Saamelaiskäräjälaki on kaikkien huulilla Metsäsaamelaisten vuosittaisilla kesäpäivillä. Lakimuutos on esillä myös uuden eduskunnan hallitusohjelmassa.

Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry:n eli Lapin kylien parlamentin puheenjohtaja Merja Mattilan mukaan ainakin kansliapäällikkö Pekka Timosen mietinnön pohjalta esitettävä saamelaiskäräjälain muutos saattaisi saamelaiset eriarvoiseen asemaan

– Saamelaiset jaettaisiin kahteen eri säätyyn: ylempiin ja alempiin ja vain ylemmillä olisi äänioikeus saamelaiskäräjän vaaleissa, Mattila kummastelee.

Mattilan mielestä lakimuutoksessa ei ole kysymys kielestä tai kulttuurista, vaan yhteiskunnallisesta asemasta, itsehallinnosta ja siitä, miten ja kuka hallitsee yhteiskuntaa.

– Ei voi olla yhtä rajoittavaa instanssia, joka valitsee, ketkä ovat saamelaisia. Se on ihmisoikeuskysymys.

Saamelaiskäräjät painottaa kriteereissään saamen kielen osaamista.

Mattila kertoo, että Suomen metsäsaamelaisilla, lapin kylien alkuperäisasukkailla, on saamelainen identiteetti, mutta he ovat suomenkielisiä, sillä keminsaamen kieli kuoli jo aikapäiviä sitten.

– On yksi hallitseva saamelaisryhmä, joka ei hyväksi meitä metsäsaamelaisia saamelaisiksi. Myös iso osa inarinsaamelaisistakin jää ryhmän ulkopuolelle, vaikka he ovat Lapin alkuperäisiä asukkaita.

Mattilan mukaan lakimuutokseen liittyy ristiriitaisia seikkoja maanomistuskysymyksestä.

– Olemme asuneet täällä 1500-luvulta saakka. Maaoikeudet kuuluivat Lapin kylille, jonka jälkeen tietenkin tehtiin isojakoja. Omistusoikeuksia ei kuitenkaan ole siirretty koskaan hallitusti.

Mattilan mukaan Saamelaiskäräjät haluaa käyttöoikeutta Lapin kylien entisille maille, mutta metsäsaamelaiset pitävät sitä ristiriitaisena, koska he ovat alkuperäisiä asukkaita.

Metsäsaamelaisten Kesäpäiviä vietetään joka vuosi eri kylässä. Tänä viikonloppuna metsäsaamelaiset kokoontuvat Peltovuoman koululla Enontekiöllä.

Ohjelmaan kuuluu keskusteluja, luentoja, työpajoja, näyttelyjä, esityksiä sekä paneelikeskustelu. Kesäpäivillä nähdään kaksi dokumenttia: Nina Maaningan Vaietut juuret sekä Hervé Magninin To be or not to be a Sámi”.