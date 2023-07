Sateet väistyvät ja edessä on lämmin viikko - koko maassa päästään yli 20 asteen

Epävakaisten päivien jälkeen sää on poutaantumaan päin, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Vielä sunnuntaiaamuna on luvassa kuurosateita maan eteläosiin. Illaksi sateet väistyvät etelään ja säästä tulee poutainen.

Seuraava viikko alkaa poutasäässä.

– Pouta ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita jatkuvaa auringonpaistetta. Pilvistä voi olla, mutta sateita ei ole luvassa, Borgström kertoo.

Maanantaina lämpötilat ovat lähes koko maassa 20–25 asteen välillä.

Ainoastaan idässä on viileämpää paksujen pilvien takia ja lämpötila jää alle 20 asteen. Lämpimintä on Länsi-Lapissa, jonne on luvassa hellettä.

Tiistaiksi sää lämpenee yli 20 asteen koko maahan. Kuuminta on Pohjois-Lapissa, jossa lämpötilat nousevat reilusti yli hellerajan: 25–28 asteen tienoille.

Tämänkin jälkeen luvassa on ainakin muutamia kauniita kesäpäiviä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Anne Borgström / Yle

Siitepölyt pöllyävät koko maassa

Heinät kukkivat koko maassa, ja niiden siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin lähes koko maassa, tiedottaa Turun yliopisto.

Ainoa poikkeus on Pohjois-Lappi, jossa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin.

Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, missä sen siitepölyä on ilmassa vähäisesti. Tulevan viikon kuluessa kukinnan odotetaan alkavan myös muualla Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.