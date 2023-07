Ulkomaalaiset turistit ovat palaamassa Suomeen, mutta muuta Eurooppaa hitaammin – näin venäläismatkailijoiden jättämä aukko täyttyi

Kännykkäkamerat tallentavat tunnelmia, kun turistit räpsivät kuvia heinäkuisen Helsingin keskustassa. Suomeen tulevien ulkomaalaisten turistien määrä on vähitellen kasvamassa, ja se näkyy myös katukuvassa.

Kazakstanilainen, Italiassa opiskeleva Mariya Ismailova on ystävänsä kanssa suuntaamassa Suurkirkon portaille. Hän kertoo pitävänsä varsinkin Suomen luontoa kauniina ja sää miellyttää häntä.

– Täällä on vähän kylmempää kuin Italiassa, josta tänne tulin, mutta pidän siitä. On niin raikasta ja ilma on puhdasta, Mariya Ismailova sanoo.

Avaa kuvien katselu Yhdysvalloissa asuva Mila Tuger viipyi Helsingissä yhden päivän ajan. Hän matkusti risteilyaluksella, jonka reitti jatkui seuraavaksi Tukholmaan. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Yhdysvalloissa asuva Mila Tuger on puolestaan pysähtynyt risteilyalukselta Helsinkiin yhdeksi päiväksi. Hänen vaikutelmansa on, että Helsinki on puhdas, puistoja on paljon ja ihmiset ystävällisiä.

– Olen haaveillut pitkään siitä, että näkisin Itämeren ja sen kauniita kaupunkeja, Helsingin tietysti yhtenä niistä. Olen todella iloinen siitä, että voin viettää täällä edes yhden päivän, Mila Tuger sanoo.

Ulkomaalaisia turisteja odotetaan Suomeen edellisiä kesiä enemmän

Suomeen tulevien ulkomaalaisten turistien määrä on kuluvana kesänä noususuunnassa, kertoo Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.

– Kyllähän tilanne nyt näyttää hyvältä verrattuna edellisiin vuosiin. Koko ajan mennään parempaan suuntaan.

Koronapandemia romahdutti kansainvälisen matkailun. Sen perään turismia on sekoittanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Ennen pandemiaa, vuonna 2019, ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisiä oli Suomessa noin seitsemän miljoonaa. Samalle tasolle ei ole sen jälkeen palattu. Turistien määrä kuitenkin lisääntyy, ja alkuvuodenkin aikana kasvu on vahvistunut.

– Vasta tämän vuoden aikana esimerkiksi matkailu Aasiasta on pikkuhiljaa alkanut käynnistyä. Ylipäätään matkailu on vilkastunut myös muilla markkinoilla, Kristiina Hietasaari sanoo.

Suomi kiinnostaa aiempaa enemmän Belgiassa, Hollannissa ja Ranskassa

Avaa kuvien katselu Valtaosa Suomeen tulevista ulkomaalaisista turisteista tulee tällä hetkellä Euroopasta. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Aiempaan verrattuna Suomesta puuttuvat nyt venäläiset matkailijat. Myös Aasiasta tulevia turisteja on toistaiseksi entistä vähemmän.

Pandemian vaikutusten lisäksi aasialaisten tuloa vähentää se, että lentomatkat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet, kun lennot eivät enää kulje Venäjän yli.

Ulkomaalaiset turistit ovat palanneet Suomeen hitaammin kuin keskimäärin muualle Eurooppaan.

– Se johtuu juuri meidän maantieteellisestä sijainnistamme ja siitä, että me olimme niin vahvasti venäläisten matkailijoiden varassa. Toisaalta myös siitä, että meillä on ollut esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna huomattavasti vahvempi jalansija Aasian markkinoilla, Kristiina Hietasaari sanoo.

Hän arvioi, että Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu palaa entiseen volyymiinsa vasta vuonna 2025.

Avaa kuvien katselu Johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista arvioi, että on odoteltava vuoteen 2025 asti ennen kuin kansainvälisten turistien määrä palaa Suomessa pandemiaa edeltävälle tasolle. Kuva: Joel Peltonen

Pois jääneiden matkailijoiden tilalle on kuitenkin saatu houkuteltua uusia matkailijoita. Esimerkiksi Yhdysvalloista tullaan Suomeen aiempaa enemmän. Euroopassakin Suomi kiinnostaa uusia ryhmiä.

– Saksa on meille kaikkein tärkein kohdemarkkina, mutta erittäin, erittäin voimakasta kasvua on Belgiasta, Hollannista ja Ranskasta. Myös Italia ja Espanja ovat meille tosi tärkeitä, Kristiina Hietasaari kertoo.

Monet turistit päättävät matkastaan vasta kesän mittaan

Avaa kuvien katselu Intialaiset Imran Khan, Nilesh Kaeple ja Srinivas Gatla olivat matkustamassa risteilyaluksella, joka pysähtyi päiväksi Helsinkiin. Kolmikko kertoi katselevansa nähtävyyksiä Helsingin keskustassa ja tekevänsä tuliaisostoksia. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Kuluvana kesänä esimerkiksi kansainvälisiä risteilyaluksia käy Suomessa vielä selvästi vähemmän kuin ennen pandemiaa. Helsinkiin odotetaan tämän kesäkauden aikana noin yhdeksääkymmentä risteilyalusta, joiden mukana on yhteensä 120 000 risteilyvierasta.

Kesäksi Suomeen tehtyjen lentovarausten määrä näyttää sen sijaan Kristiina Hietasaaren mukaan varsin myönteiseltä.

Juhannukseen mennessä kesä–elokuuksi oli varattu runsaat 250 000 ulkomailta Suomeen suuntautuvaa lentoa, joissa paluulippu on aikaisintaan seuraavaksi päiväksi. Määrä on neljänneksen pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019, ennen pandemiaa.

Suomeen suuntautuvat matkat varataan keskimäärin vajaat kaksi kuukautta ennen matkaa. Monet turistit tekevät kuitenkin matkapäätöksensä vielä kesän kuluessa.

– Uskon, että meillä on vielä paljon saatavissa esimerkiksi elokuulle, joka on pääsesonki Keski-Euroopassa, Kristiina Hietasaari sanoo.