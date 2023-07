Noin 2 000 ihmistä osoitti mieltä rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan Pariisisssa

Pariisissa noin 2 000 ihmistä uhmasi lauantaina mielenosoituskieltoa ja osallistui vuonna 2016 poliisin huostassa kuolleen Adama Traorén muistopäivänä järjestettyyn marssiin. Muistomarssin kutsui koolle Traorén sisar Assa Traoré, joka on järjestänyt tapahtuman joka vuosi veljensä kuoleman jälkeen.

Muistopäivän tapahtuma oli tarkoitus järjestää luoteis-Pariisissa Val-d'Oisessa, mutta viranomaiset kielsivät tapahtuman viikon takaisten levottomuuksien jälkeen. Pariisissa mellakoitiin kuuden yön ajan sen jälkeen kun algerialaistaustainen 17-vuotias Nahel M. kuoli poliisin luotiin. Uusien levottomuuksien pelossa muistomarssi kiellettiin myös La Place de la Républiquella, jossa se kuitenkin lopulta järjestettiin.

Seitsemän vuotta sitten kuolleen Adama Traorén perheen mukaan poliisit painoivat 24-vuotiaan nuoren maahan ja poika kuoli tukehtumiseen. Tapausta on verrattu Yhdysvalloissa tapahtuneeseen Geoge Floydin kuolemaan pidätystilanteessa vuonna 2020.

– Marssimme nuorten puolesta ja tuomitsemme poliisiväkivallan, Assa Traoré sanoi La Place de la Républiquelle kokoontuneelle yleisölle.

– He sallivat uusnatsien marssia, mutta eivät meidän. Ranska ei voi opettaa moraalia: sen poliisi on rasistinen. Sen poliisi on väkivaltainen, hän jatkoi.

Muualla Ranskassa järjestettiin lauantaina noin 30 mielenosoitusta poliisiväkivaltaa vastaan. Mielenosoituksia oli esimerkiksi Marseillessa ja Strasbourgissa.

Monet yhdistykset, järjestöt ja poliittiset puolueet rohkaisivat tukijoitaan liittymään Traorén kunniaksi järjestettyyn marssiin.

Nahel M.:n tapaus on herättänyt ihmiset reagoimaan rakenteelliseen rasismiin ja poliisiväkivaltaan.

Poliisi hajotti La Place de la Republiquelle kokoontuneen ihmisjoukon, joka lähti kävelemään kohti Boulevard Magentaa rauhallisesti.

Sisäministeri Gerald Darmanin sanoi tällä viikolla, että yli 3 000 ihmistä, joista suurin osa on alaikäisiä, on pidätetty viikko sitten päättyneisiin mellakoihin liittyen.

Lähteet: AFP, Reuters