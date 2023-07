Rikostutkintaa Italiassa ja luvattomia jätevuoria – Yle selvitti, mitä pikkukaupungin vanhassa paperitehtaassa todella tapahtuu

Entisen paperitehtaan tiloihin muuttaneiden kiertotalousyritysten toiminta ihmetyttää Jämsässä. Toinen on rikkonut lupaehtojaan jatkuvasti, ja toisella on tiivis yhteys Italian poliisin tutkimaan firmaan.

Mitä Jämsässä oikein tapahtuu?

Vanhalla tehdasalueella toimintaansa käynnistelee kaksi firmaa, jotka ovat kertoneet tavoitteekseen tuottaa jätemuovista bioöljyä. Siis kerätä tarpeetonta muoviroskaa ja tehdä siitä uutta raaka-ainetta, jotta muovi saadaan kiertoon.

Tavoite kuulostaa tavallisen ihmisen korvaan hyvältä.

Molempien yhtiöiden toimintaan liittyy kuitenkin erikoisia piirteitä, jotka ovat saaneet paitsi paikalliset ihmiset, myös osan viranomaisista epäluuloisiksi.

Yle on uutisoinut molempien yhtiöiden vaiheista Jämsässä pitkin matkaa. Tämän jutun tarkoitus on koota ihmetystä herättävistä palasista kokonaiskuva.

Esittelyssä Kaipola Recycling ja Kaipola Circular

Kaipola Recycling on suomalaisten kiertotalousyritysten yhdessä omistama pari vuotta vanha yhtiö. Se on alusta asti ollut kiinnostunut UPM:n vanhasta tehdasalueesta, jonka metsäjätti pani myyntiin vajaata vuotta ennen Kaipola Recyclingin perustamista.

Alueen osti lopulta Kaipola Greenport -niminen yhtiö, ja Kaipola Recycling ryhtyi vuokralaiseksi.

Yhtiö sai aluehallintovirastolta koetoimintaluvan, aloitti toimintansa alkuvuodesta 2022 ja työllisti parhaimmillaan 25 ihmistä.

Se on jatkuvasti rikkonut lupaehtojaan, joutunut laittamaan koetoimintansa jäihin, ja tällä hetkellä yhtiötä uhkaa konkurssi maksamattomien työeläkevakuutusmaksujen vuoksi. Julkisuudessa yhtiö kommentoi asioitaan hyvin niukasti.

Kaipola Circular on varsinaissuomalaisen miehen omistama yhtiö, joka perustettiin vuonna 2022. Yhtiön pääasialliseksi toimialaksi on kerrottu kierrätys, ja sen tavoitteena on käynnistää muoviöljyntuotanto Kaipolassa vielä tämän vuoden aikana. Yhtiön koetoimintalupa on voimassa ensi kevääseen.

Firman kaikki lausunnot julkisuudessa antaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja, hollantilainen Andre Tops, joka toimii myös Corsair Group -nimisen muovinkierrätysyhtiön operatiivisena johtajana.

Andre Topsin kuva Corsair Groupin verkkosivuilla.

Corsair on rikostutkinnan kohteena Italiassa, ja Ylen MOT on löytänyt Corsairin taustalta yhteyksiä laajaan kryptohuijaukseen. Kaipola Circular näyttää tekevän tiivistä yhteistyötä Corsairin kanssa, ja Corsair on mainostanut somessa Kaipolan muovinkierrätyslaitosta omana tehtaanaan.

Yhtiöt eivät anna haastatteluja

Tällä hetkellä Kaipola Recycling odottaa päätöstä siitä, asetetaanko se konkurssiin vai ei. Viimeisimpien kommenttiensa mukaan yhtiö myös toivoo saavansa aluehallintovirastolta varsinaisen ympäristöluvan syksyn aikana, tähänastisista luparikkomuksistaan huolimatta.

Samaan aikaan Kaipola Circular näyttää kokoavan Corsairin toimittamia muoviöljyntuotantolaitteita tehdashalliin ja suunnittelee käynnistävänsä tuotannon piakkoin.

Yle pyysi tätä juttua varten haastatteluja Kaipola Recyclingista, Kaipola Circularista, Corsairista ja tehdasalueen omistavasta Kaipola Greenportista. Mikään näistä yhtiöistä ei suostunut vastaamaan Ylen kysymyksiin edes sähköpostitse.

Kritiikkiä herättäneet vaiheet

Kaipola Recycling kuljetutti toimintansa alkuvaiheessa tontilleen valtavat määrät poltettavaksi hankkimaansa jätettä, josta suurin osa on muovia.

Ennen varsinaista muoviöljyn tuottamista yhtiö aikoi testata, miten paperitehtaan vanha kattila soveltuu jätteenpolttoon. Samalla oli tarkoitus saada tuloja myymällä poltossa syntyvää lämpöä ja energiaa.

Jätteenpoltosta syntyi kuitenkin liikaa päästöjä. Sen vuoksi valvova viranomainen eli Keski-Suomen ely-keskus kehotti laittamaan toiminnan tauolle, kunnes piippuun on asennettu savukaasupesuri.

Kaipola Recycling keskeytti polton, mutta haki aluehallintovirastolta jatkoa koetoimintaluvalleen. Ely-keskus vastusti luvan myöntämistä liiallisten päästöjen vuoksi, mutta avi myönsi luvan silti, tosin vain sillä ehdolla, että yhtiö tekee toimintasuunnitelman savukaasupesurin käyttöönotosta ja ely hyväksyy sen.

Kaipola Recycling ei jäänyt odottamaan elyn hyväksyntää, vaan käynnisti polton omin päin uudelleen. Ely joutui vaatimaan lopettamista kolme kertaa ennen kuin yhtiö monen kuukauden jälkeen taipui.

Lopulta ely teki avin myöntämästä koetoimintaluvasta valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.

Yhtiö perusteli polton jatkamista kattilan suojelemisella kovilta pakkasilta. Koetoimintalupahakemuksessaan se oli myös väläytellyt viranomaisille, että ellei se saa jatkaa jätteenpolttoa, voi edessä olla konkurssi.

Nyt toiminta on seissyt yli puoli vuotta, eivätkä tontille rahdatut jätevuoret ole enää muuttuneet lämmöksi ja energiaksi.

Jäte- ja tuhkavuorista onkin muodostunut toinen murheenkryyni. Molempia pitäisi lupaehtojen mukaan säilyttää sisätiloissa, mutta yhtiö on varastoinut ne ulos valtaviin läjiin.

Kaipola Recycling on läjännyt tontilleen tuhansia tonneja jätettä ja tuhkaa.

Ely-keskus on huomautellut asiasta jo yli vuoden, mutta Kaipola Recycling on saanut siirrettyä jätevuoristaan vain osan sisätiloihin.

Luvatonta ulkovarastointia yhtiö on perustellut sopivien sisätilojen puuttumisella sekä sillä, että, sisätiloihin varastoituna jätekasat saattavat syttyä itsekseen tuleen.

Elystä on todettu, että ehdot ovat ehdot, eikä niissä voi joustaa. Niinpä kesäkuussa tehdyn tarkastuksen jälkeen ely aloitti hallintomenettelyn, jonka seurauksena Kaipola Recyclingille saattaa rapsahtaa uhkasakko, mikäli kasoja ei viimein siirretä.

Uusia sakkoja asetetaan tarvittaessa niin kauan, kunnes toiminta on saatu luvanmukaiseksi.

Kaipola Circular puolestaan väitti vielä maaliskuussa, ettei Corsair ole mukana sen toiminnassa. Kun koetoimintalupa avista irtosi keväällä, alkoi Corsair yllättäen mainostaa Kaipolan tehdasta some-kanavissaan omana tehtaanaan.

Corsair väitti kesäkuun alussa somessa, että se perustaa Kaipolaan uuden muoviöljyn tuotantolaitoksen.

Kun Yle uutisoi asiasta, viestitti Kaipola Circularin Andre Tops, että Corsair on sittenkin hankkeessa mukana tuomassa asiantuntemusta ja kontakteja sekä toimittamassa laitteita.

Yhteistyö, jota alun perin ei pitänyt olla lainkaan, onkin siis varsin monipuolista ja tiivistä.

Corsair esitteli kesäkuussa somessaan, kuinka se kuljettaa laitteita Itävallasta Kaipolaan.

Corsair on Thaimaasta käsin toimiva muovinkierrätysyhtiö, joka myy verkostomarkkinoinnin avulla muovijalanjäljen hyvitysmahdollisuutta ihmisille ja yrityksille. Kuvioon liittyy myös Corsairin oma kryptovaluuttayksikkö. Corsairin toimitusjohtaja on suomalainen Jussi Saloranta.

Asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet Corsairin menetelmät muoviöljyn tuotannossa ja muovijalanjäljen hyvittämisessä. Italian poliisi on kertonut Ylelle tutkivansa talousrikoksesta kolmea Corsairin edustajaa, mukaanlukien yhtä suomalaista.

Yle kysyi Kaipola Circularilta ja Corsairilta, kumman tuotantolaitoksesta Kaipolassa todellisuudessa on kysymys, mutta vastausta ei ole saatu.

Muutama viikko sitten Corsair kertoi somessa asentavansa pyrolyysireaktoria Kaipolan tehdashalliin.

Corsair on jatkanut Kaipola-postauksiaan somessa mainitsematta niissä Kaipola Circularia sanallakaan.

Miksi juuri Jämsä?

Mikä alle 20 000 asukkaan Jämsään on vetänyt tällaiset muovinkierrätysfirmat?

Kun UPM lakkautti Kaipolan tehtaan, alettiin alueelle etsiä uusia toimijoita. Paperitehtaan sulkeminen jätti yli 400 ihmistä työttömäksi, ja heille toivottiin uusia työpaikkoja.

Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen ja Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho ovat kertoneet Ylelle, että keskusteluissa nousi esiin kiertotalouden toimijoiden mahdollinen kiinnostuminen tehdasalueesta.

Anna-Liisa Juurinen toivoo Kaipolan alueelle yhä uusia työllistäjiä.

Kiinteistön ostajaksi valikoitui kiertotalouden yrityksiä alueelle houkutteleva Kaipola Greenport.

UPM valitsi ostajan, mutta Jämsän kaupunki oli hengessä mukana jopa siinä määrin, että laittoi valtiolta saamaansa tukirahaa likoon teettääkseen Kaipolaa käsittelevän markkinointivideon, jossa Kaipola Greenportin ja Kaipola Recyclingin edustajat pääsivät haaveilemaan alueen vihreästä ja sykkivästä tulevaisuudesta.

Nyt Jämsässä seurataan, miten Kaipola Circularin toiminta käynnistyy, ja mikä Corsairin rooli kuviossa todellisuudessa on.

Samalla jännitetään, meneekö Kaipola Recycling konkurssiin, ja jos menee, kuka siivoaa tontilta kymmeniä tuhansia tonneja jätettä ja tuhkaa. Jos yhtiö ei siihen itse pysty, siirtyy vastuu kiinteistön omistajalle.

Jos Kaipola Greenportinkin varat loppuvat, kaivetaan rahat viime kädessä kaupunkilaisten taskusta.

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurisen mukaan Jämsän kaupunki ei ole valmistautunut maksamaan jäte- ja tuhkavuorien hävittämistä.

Kaipola Recycling ja Kaipola Greenport eivät ole halunneet avata Ylelle taloudellista tilannettaan tai resurssejaan jätteen ja tuhkan siirtämiseen.

Päijänteen rannalla sijaitsevalla Kaipolan tehdasalueella on jämsäläisille suuri merkitys.

Kaupungin toiveissa on yhä saada uusia yrityksiä alueelle, ja elinvoimajohtaja Juurinen sanoo, että neuvotteluja isojenkin toimijoiden kanssa on meneillään. Niistä hän ei kuitenkaan puhu julkisuudessa enempää.

– Kyllähän tässä on paljon vielä työtä tehtäväksi. Toivon, että niille 420 ihmiselle löytyy työpaikkoja, jotka täältä työttömäksi jäivät. Kyllä minä edelleen uskon Kaipolaan.

Juttua varten on haastateltu myös Keski-Suomen ely-keskuksen ympäristöyksikön päällikkö Sohvi Hälikkää, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöylitarkastaja Niina Lindemania sekä Kaipolan-Olkkolan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Risto Perälää.

