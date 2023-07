KGB-agentin reaktio Narnia-kirjaan sai Marek Oziewiczin tajuamaan kirjallisuuden voiman – nyt hän tutkii, miten tarinat muuttavat maailmaa

Setä Tuomon tupa, Narnian tarinat ja Nälkäpeli ovat kirjoja, jotka ovat muuttaneet maailmaa. Näin sanoo Minnesotan yliopiston lukutaidon professori Marek Oziewicz, eikä lista jää suinkaan tähän.

Kuluneena viikonloppuna Tampereella tieteis- ja fantasiakirjallisuuden Finncon-tapahtumassa vieraillut professori tutkii työkseen sitä, miten tarinat vaikuttavat ajatteluun.

Erityisesti lasten ja nuorten lukemista tutkinut professori tiivistää tarinoiden merkityksen mahdollisuutena kohdata uutta.

– Kirjat ja tarinat vievät meidät tilanteisiin, joissa eläydymme hyvin erilaisiin henkilöihin ja näemme maailman heidän kauttaan. Tarinat sallivat meidän ajatella uusia tapoja olla tai tehdä asioita.

Lukeminen avartaa

Oziewiczin tutkimus on kognitiivista eli karkeasti sanoen se paneutuu siihen, minkälaisia prosesseja aivoissa tapahtuu.

– Kaikki alkaa siitä, että lukija altistuu tarinalle. Jos tarina on vieras tai jotain aivan uutta, on ensimmäinen reaktio usein kielteinen: tuo on outoa, en hyväksy sitä. Mitä kauemmin tarinaa miettii eri näkökulmista, sitä enemmän sitä voi arvostaa ajattelun työkaluna.

Lukemista seuraa tarinan käsittely. Oziewiczin mukaan keskustelu kouluryhmissä on hyvä tapa käsitellä tarinan herättämiä ajatuksia.

Finncon-tapahtumaan osallistuneet nuoret kertovat, miten kirjojen lukeminen on vaikuttanut heidän ajatteluunsa.

Keskustelun jälkeen tarvitaan aikaa uusien ajatusten prosessointiin ja siihen, että niitä vertaa ja suhteuttaa omiin elämänkokemuksiin.

– Usein siinä kestää kauan. Myöhemmin, kun teet jonkin tärkeän ratkaisun elämässäsi ja joku kysyy, miksi tämä on sinulle tärkeää, saatat tajuta sen johtuvan siitä, että tietyt tarinat ovat muokanneet sinut sellaiseksi kuin olet.

Oziewiczin mukaan tarinoita voi ajatella työkaluina. Niillä voi saada aikaan yhtä lailla myönteisiä kuin kielteisiäkin asioita.

– Tällä hetkellä näemme esimerkiksi, miten tarina Venäjän imperiumista eli siitä, että Venäjä olisi maailman paras maa, törmää todellisuuteen.

Oziewiczin mukaan paras keino suojata itsensä propagandan ja mainonnan vaikutusyrityksiltä on lukea paljon, sillä lukeminen lisää luetun ymmärtämistä.

– Tarinat ovat äärimmäisen voimakkaita. Niitä pitää käsitellä varovasti.

Ovi toiseen maailmaan

Eräs tarina tutkijan lapsuudesta valottaa hänen ajatteluaan. Kommunistisessa Puolassa lapsuutensa eläneen Oziewiczin isä kuului 1980-luvulla kommunistihallintoa vastustaneeseen Taisteleva Solidaarisuus -järjestön perustajiin. Isä vietti paljon aikaa pidätettynä ja perhe tottui siihen, että koti ratsattiin usein aamuisin.

Yhden ratsian yhteydessä salainen poliisi löysi 14-vuotiaan Marekin sängyltä C.S. Lewisin ensimmäisen Narnia-kirjan Velho ja leijona.

– Hän roikotti sitä kuin vanhaa sukkaa ja kysyi inhoten: ”luetko sinä tätä?” En kyennyt ymmärtämään, mistä kaikki se inho ja viha ja negatiivisuus tuli. Ajattelin, että sehän on vain kirja.

Avaa kuvien katselu Finncon on eri kaupungeissa järjestettävä vuosittainen tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin Tampereella. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Vasta vuosia myöhemmin Oziewicz tajusi, että kyse oli ollut kirjan voimasta.

– Hän pelkäsi sitä, koska kirja voi laittaa päähäsi ajatuksia vapaudesta tai demokratiasta. Eikä kukaan voi estää sitä tai saada sitä enää pois. Ja kun sinulla on tuo uusi ajatus, voit elää elämääsi sen mukaisesti.

Maailmaa muuttaneita teoksia

Kun Oziewiczilta pyytää esimerkkiä maailmaa muuttaneista teoksista, niitä riittää pilvin pimein. Aivan ensiksi hän mainitsee Harriet Beecher Stoven vuonna 1852 julkaistun romaanin Setä Tuomon tupa, jolla oli tärkeä vaikutus orjuuden lakkauttamiseen Yhdysvalloissa.

– Kaikki Yhdysvalloissa tiesivät, että orjuus oli pahasta, mutta myöhemmin Abraham Lincoln sanoi, että ilman tätä teosta ei olisi ollut Yhdysvaltain sisällissotaa eikä orjuutta olisi lakkautettu.

Muutosvoimaisia klassikoita ovat olleet myös monet fantasiakirjallisuuden klassikot.

– En tiedä kuinka moni tietää, että J.R.R. Tolkien ja C.S. Lewis olivat teostensa kautta erittäin tärkeitä 1970- ja 1980 -lukujen ympäristöliikkeen ja ydinasevastaisen liikehdinnän syntymiselle.

Nykykirjailijoista Oziewicz nostaa esiin yhdysvaltalaisen tieteiskirjallisuuden suuren nimen N.K. Jemisinin. Afrikkalais-amerikkalaisen kirjailijan teokset auttavat hänen mukaansa yhdysvaltalaisia siirtymään eteenpäin rasismista ja ajattelemaan, että yhteiskunta voi olla moninainen ilman konfliktia.

Avaa kuvien katselu Nälkäpeli-kirjasta tuttu käsimerkki päätyi vuonna 2014 Thaimaan sotilasjunttaa vastustavien mielenosoittajien hiljaisen kapinan symboliksi. Käsimerkin käyttäjiä uhkailtiin ja pidätettiin. Kuva: Andre Malerba / AOP

Yksi ison vaikutuksen maailmaan tehnyt 2000-luvun teossarja on Suzanne Collinsin Nälkäpeli, joka sai aikaan kokonaisen dystopiakirjojen buumin. Nälkäpeli on tänä vuonna noussut uudestaan nuorten lukijoiden suosioon.

– Dystopiakirjat viestivät, että ellei asioita muuteta nyt, päädymme tulevaisuudessa sellaiseen maailmaan, mitä ne kuvaavat. Siellä hallitsevat poliittinen sorto, taloudellinen hävitys ja ympäristötuho.

Kirjoilla ilmastonmuutosta vastaan

Ympäristötuho on läsnä myös Oziewiczin viimeaikaisissa tutkimuksissa. Hän johtaa Minnesotan yliopiston ilmastolukutaidon keskusta, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa.

Tutkijan mukaan pelkkä tiedon välittäminen ei kuitenkaan riitä.

– Sen tajuaa, kun miettii, miten moni ihminen tupakoi vaikka he tietävät, että polttaminen vahingoittaa terveyttä, hän sanoo.

Sama koskee ilmastoasioita. Oziewiczin mukaan ilmastolukutaidon ydinkysymys on, miten voimme olla hyviä Maapallon asukkaita. Se edellyttää hänen mukaansa arvojen, asenteiden ja käyttäytymisen suhteuttamista käsillä olevaan muutokseen.

Avaa kuvien katselu Ilmastonmuutos on yksi tieteis- ja fantasiakirjallisuuden isoja aiheita tällä hetkellä. Sitä ovat teoksissaan käsitelleet muun muassa kirjailijat Emmi Itäranta, Ray Nayler ja Kim Stanley Robinson. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Tutkija on äärimmäisen toiveikas siitä, että ilmastonmuutos on päihitettävissä. Hänen mukaansa ympäristöä koskevassa ajattelussa on tapahtunut muutos, jota etenkään nuoret eivät pidä radikaalina. Tarina on jo muuttunut.

– Tänä päivänä tiede näyttää meille, miten kaikki elävä on kytköksissä. Me käsitämme jo, että ihmisten, luonnon, ilman ja planeetan hyvinvointi ovat kaikki yhteydessä toisiinsa.

Oziewicz uskoo, että vastatessaan ilmastonmuutokseen maailman täytyy muuttua merkittävästi. Hän suhtautuu muutokseen optimistisesti. Sen onnistumiseen tarvitaan hänen mukaansa myös kirjallisuutta.

– Kirjallisuus on osa ratkaisua. Sen avulla voimme muuttaa omia tarinoitamme ja omaa ajatteluamme. Me tarvitsemme ratkaisuun hyviä tarinoita ja kansainvälistä yhteistyötä.