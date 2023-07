Varusmiesten iltapala uudistuu – tarjolle täytettyjä patonkeja ja proteiinipatukoita

Varusmiesten iltapala uudistuu. Nato-Suomen varusmiehille luvassa muun muassa proteiinipatukoita ja smoothieita.

– Ennen uudistusta yhä useampi varusmies oli alkanut jättää iltapalaa väliin, kertoo varusmiesten ruokailusta vastaava Leijona Catering.

Yrityksen tekemästä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että yhä useampi oli toivonut monipuolisempaa iltapalaa. Leijona Cateringillä on tapana kerätä asiakaspalautetta varusmiehiltä muutaman kerran vuodessa.

– Varusmiesten jaksaminen ja toimintakyky kiinnostaa meitä, ja varusmiehet lähtivät innolla mukaan kehittämään iltapalaa, iltapalaprojektin vetäjä, tuotekehittäjä Anna-Mari Malkamäki kertoo.

– Proteiini on sellainen sana, mikä meidän kyselyissä tulee aina esiin. Lisäksi leivonnaiset, kuten pullat, marjapiirakat ja mokkapaloja saivat mainintoja, Malkamäki kertoo. Iltapalalautaselle toivottiin myös suolaisia pikaruokia, kuten pizzaa ja erilaisia texmex-annoksia, Malkamäki sanoo.

Hänen mukaansa varusmiehille tarjotaan jatkossa toiveita mukaillen entistäkin terveellisempää ja herkullisempaa iltapalaa.

Kerran viikossa tarjolla herkkuiltapalaa

Uutena pöytään tuodaan ajoittain erilaisia leipiä, kuten patonkeja, joita saa täyttää monipuolisilla lisukkeilla, kuten leikkeillä ja tuoreilla kasviksilla. Myös hedelmien monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota. Myös kysyttyä proteiinia saadaan lisää.

– Lisäsimme valikoimaan lisää rahkaa, jukurtteja ja vanukkaita. Osa tuotteiden resepteistä on uudistettu ja niihin on lisätty herapohjainen proteiinijauhe antamaan lisäproteiinia. Myös suklaaproteiinivanukas on ollut tosi tykätty, Malkamäki sanoo.

Tutut ja tunnetut herkut, kuten karjalanpiirakat ja kananmunat pysyvät edelleen valikoimissa.

Kerran viikossa varusmiehiä onnistaa kunnolla. Silloin on luvassa niin sanottu herkkuiltapala, joka on jotain muuta kuin normaalisti.

– Se on joko lihapiirakka tai hampurilainen tuoreiden lisäkkeiden kanssa, Malkamäki paljastaa.

Varusmiesliitto on saanut tiedotteen kautta kuulla varusmiesten uudesta iltapalasta. Liiton puheenjohtaja Elina Riutta kokee, että uudistus tulee tarpeeseen.

– Tosi lupaavalta vaikuttaa. Meille tulee jatkuvasti palautetta, että ravinnonsaanti on riittämätöntä. Kun on fyysisiä harjoituksia, tarvitsee paljon energiaa jaksaakseen, kertoo Riutta.

STT