Kaustisen kansanmusiikkijuhlille tulee tällä viikolla enemmän pelimanneja kuin koskaan ennen

Pohjoismaiden suurimmat kansanmusiikkijuhlat ovat tällä kertaa innostaneet Kaustiselle suurimman esiintyjämäärän koskaan. Pelimanneja on enemmän kuin tapahtuman 50-vuotisjuhlissa kuusi vuotta sitten.

Kansanmusiikki tuo taas viikoksi Kaustiselle monta tuhatta juhlavierasta ja esiintyjää.

Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien järjestäjä, Pro Kaustinen -yhdistys, ennakoi tälle vuodelle kävijämäärän kasvua.

Viime vuonna kansanmusiikkijuhlien kokonaiskävijämäärä oli runsaat 43 000. Luku sisältää pelimannit ja ilmaistilaisuuksien yleisön.

Toiminnanjohtaja Valtteri Valo arvioi, että viime vuonna oli vielä aistittavissa koronan jälkeistä epäröintiä. Sitä ei tällä kertaa todennäköisesti nähdä.

Kaustisella vietettiin vuonna 2017 juhlien 50-vuotisjuhlia. Silloin yleisömäärä oli yli 55 000. Lukua ei kuitenkaan voi verrata tämänkertaisiin juhliin, sillä tasavuosien kunniaksi ohjelmapäiviä oli tuolloin seitsemän. Tänä vuonna sunnuntaina 16. heinäkuuta on ohjelmassa jumalanpalvelus, mutta ei maksullista ohjelmaa.

Juhlien suosiosta antaa suuntaa myös esiintyjien määrä. Heitä on tällä kertaa ennätysmäärä. Juhlille saapuu yli 5000 pelimannia, tanssijaa ja laulajaa. Esiintyjiä on neljännes enemmän kuin esimerkiksi vuonna 2019.

Majoituspaikat täynnä

Festivaaleilla on parhaimmillaan päivittäin tuhansia kävijöitä, mikä asettaa suuret vaateet majoitukselle.

Vuoteita on löytynyt lähikunnista kuten Pietarsaaren seudulta ja Kokkolasta asti. Perhemajoittajia on tällä kertaa noin 50, mikä on enemmän kuin viime vuonna.

Uusin innovaatio majoituksessa ovat elämysteltat Hotelli Kaustisen nurmella.

Järjestäjien mukaan vapaita petipaikkoja ei enää juuri löydy sähköttömiä asuntovaunupaikkoja lukuun ottamatta.

Kaustisella esiintyvät tänä vuonna esimerkiksi Aili Järvelä, Arppa, Muska, Scandinavian Music Group ja Samuli Putro.

Viikon kestävät festivaalit alkavat tänään maanantain ilmaispäivällä. Avajaisjuhla alkaa kello 17.30.