Suomen ainoalla poikittaisreitillä Itä-Lapista länteen pölisee edelleen sora: ”Järkyttävä ajatella, että ihmisten täytyy tuollaista tietä nykyaikana ajaa”

Seututie 955 on Suomen ainoa poikittaisreitti Itä-Lapista länteen, joka on tärkeä sekä paikallisille että matkailijoille.

Inarista Kittilään kulkevan seututien kunnostamiseen ei ole löytynyt ratkaisua. Tie on osittain sorapäällysteistä, jossa kulkee jopa liki kymmenkertainen määrä autoja sorateiden normaaliin käyttöön verrattuna.

Sora pölisee kun kittiläläinen yrittäjä Jaana Rauhala ajaa päivittäisen työreittinsä Kittilästä Pokkaan. Seututie 955 Inarista Kittilään, tutummalta nimeltä Pokan tie, on Suomen ainoa poikittaisreitti Itä-Lapista länteen.

Tien vaihtelevan kunnon takia monet valitsevat kiertää tien, mutta Rauhalan tapauksessa se ei ole mahdollista. Hänen autonsa on kärsinyt monella tapaa huonosta tiestä. Autoon on vaihdettu useita renkaita, tuulilasi ja iskunvaimentimia ja myös aurauskulmia on säädetty.

– Minusta on järkyttävä ajatella, että ihmisten täytyy tuollaista tietä nykyaikana ajaa. Ei se ainakaan edistä matkailua tai mitään muutakaan. Ei sitä tietä mikään mukava ole ajella.

Sorateiden liikenne usein vähäistä – Pokantiellä tilanne päinvastoin

Inarin ja Kittilän kunnat perustivat tänä vuonna työryhmän, jonka tavoitteena on nopeuttaa Pokan tien kunnostusta ja saada rahoitus korjaukseen. Kunnat edistävät myös tieluokan nostamista, jotta tien kunnossapito paranisi. Tie on tärkeä, sekä paikallisille että matkailijoille, kertoo Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurinen.

Pokan tie on määritelty seututieksi. Tieluokan nostamista ehdotettiin jo vuonna 2010 Tunturi Lapin maakuntakaavassa. Väyläviraston tuoreen selvityksen mukaan seututie 955 ei kuitenkaan täytä kanta- tai valtatieluokan määritelmiä. Kantatien tulee täydentää valtatieverkkoa ja palvella maakuntien liikennettä. Valtatie puolestaan palvelee valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkänmatkan liikennettä.

– Se on tietenkin heidän tämän hetken arvio tilanteesta. Meidän kantamme on se, että vielä kerran käytäisiin kaikki näkökulmat läpi, sanoo Tommi Kasurinen.

Yle yritti selvittää miten ja millaisin perustein seututie 955 on aikoinaan määritelty seututieksi. Seututeiden luokista on aikoinaan määrännyt nykyisellään jo lakkautettu Tielaitos. Väylävirastosta kerrotaan, ettei heillä ole antaa tietoa arkistoidusta materiaalista.

Suomessa sorateiden liikenne on usein vähäistä, alle sata ajoneuvoa vuorokaudessa. Pokan tiellä ajoneuvoja on keskimäärin 116–920 vuorokaudessa, josta eniten liikennettä on Kittilän kunnan puolella.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Jaana Rauhala työskentelee Postin alihankkijana ja ajaa päivittäin Pokan tien Kittilästä Pokkaan. Kuva: Jaana Rauhala

Pokan tielle ei ole tulossa suurempia korjauksia, vaikka tarvetta olisi

Hanhimaan ja Könkään välinen tieosa kunnostettiin vuonna 2022, mutta yhä soratietä joutuu jurruttamaan miltei 50 kilometriä.

– Hoitourakoitsija tekee kesällä tielle pieniä paikkaustöitä, mutta mitään suurempia korjauksia ei tällä hetkellä ole tulossa, kertoo Markku Riipi Lapin ELY-keskuksesta.

Tarvetta tien korjaukselle kuitenkin olisi. Muun muassa tien päällyste tulisi uusia ja runko korjata joiltakin osin tietä. Vanha soratie tulisi käytännössä rakentaa kokonaan uudestaan, jotta sitä voitaisiin leventää, luettelee Riipi. Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurisen mielestä tien kunnostaminen olisi tärkeää huolimatta siitä, muutetaanko tieluokkaa.

Yrittäjä Jaana Rauhala on muutaman kerran jäänyt autollansa kiinni tien penkkaan, mutta aina on saanut apua muilta kulkijoilta. Se onkin välttämätöntä sillä Pokan tiellä on katvealueita, jolloin avun soittaminen saa jäädä haaveeksi.

– Keväällä ja syksyllä jos sattuu pitempi sadekausi, niin se tie on järkyttävä liukas saviliejutie. Nyt ollut kuivaa niin tie on pysynyt jotakuinkin ajokunnossa.

Rauhalan mielestä ei ole tasavertaista että pohjoisessa kärvistellään huonokuntoisilla sorateillä, kun samalla Etelä-Suomessa käytetään miljoonia teihin.

– Onhan siellä liikennettä enempi, mutta kyllä täällä pohjoisessakin on elämää.