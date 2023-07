Kotimaisia elokuvia ei julkaista kesällä, sillä suomalaiset viihtyvät ulkona – Hollywood-hitit vetävät kuitenkin ihmisiä elokuvateattereihin

Yhdysvalloissa kesä on elokuvien sesonkiaikaa, mutta Suomessa tilanne on päinvastainen.

Heinäkuussa elokuvateattereihin saapuu suurien Hollywood-elokuvien vyöry.

Ensi-iltansa saavat muun muassa Disneyn ja Pixarin animaatio Elemental, suositun elokuvasarjan jatko-osa Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, ilmiöksi jo noussut Barbie sekä Christopher Nolanin uutuus Oppenheimer.

Odotetut hittileffat pitävät huolta siitä, että elokuvateattereissa käydään myös kesällä. Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen kertoo, että katsojamääriä kuukausittain esittävä kuvaaja muodostaa hymynaaman: elokuvissa käydään eniten alku- ja loppuvuonna.

– Kesällä ihmisillä tuntuu olevan kaikenlaista ulkopuuhastelua, mökilläoloa ja muuta. Se on meidän kulttuuriimme liittyvä piirre, Koistinen kuvailee.

Avaa kuvien katselu Elemental-elokuvassa seurataan tuli-, vesi-, maa- ja ilmahahmoja, jotka elävät rinnakkain Element Cityssä. Kuva: Walt Disney Co. / Everett Collection / All Over Press

Myös Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo, että erityisesti toukokuu ja kesäkuu ovat teattereissa hiljaisempaa aikaa. Tästä syystä kotimaisia ensi-iltoja ei silloin juurikaan vietetä, vaan ne ajoittuvat etupäässä syksylle ja talvelle.

– Ehkä elokuvatuottajat eivät halua ottaa sitä riskiä, että omaan ensi-iltapäivään sattuu se ensimmäinen hellepäivä, Wolf-Mannila epäilee.

Avaa kuvien katselu Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila uskoo, että elokuvateattereihin tullaan myös kesällä rentoutumaan ja viettämään aikaa yhdessä. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Kiinnostavia elokuvia ruuhkaksi asti

Vaikka kotimaisia elokuvia ei juuri julkaista, kansainväliset elokuvat kiinnostavat yleisöä myös kesäisin, ja niitä tullaan katsomaan teattereihin.

Kesäkuun lopussa ensi-iltansa saanut Indiana Jones and the Dial of Destiny on kerännyt jo yli 100 000 katsojaa. Myös heinäkuun ensi-iltaleffoista odotetaan kassamagneetteja.

– Amerikassa heinäkuu on ollut perinteisesti tiivis elokuvissa käynnin kuukausi. Sen takia moni kansainvälinen elokuva tulee ensi-iltaan juuri heinäkuussa, Wolf-Mannila kertoo.

Koistinen kertoo, että Yhdysvaltojen kesäsesonki sai alkunsa, kun elokuvateattereihin tuli ilmastointi. Elokuviin mentiin viilentymään.

Toisaalta myös Suomessa juuri epämukavat sääolosuhteet saavat ihmiset viettämään lomapäivänsä elokuvateatterissa. Teatteriin saatetaan mennä viettämään viileää tai sateista päivää.

Avaa kuvien katselu Panu, Dominic ja Dahlia Laukkanen tulivat viettämään kesäpäivää Finnkino Tennispalatsiin. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Kiinnostavia elokuvia julkaistaan tässä kuussa tiiviiseen tahtiin.

– Varmaan jollain menee vähän heikommin kuin toisella, koska siinä on aikamoinen ruuhka. Joka viikko tulee potentiaalisia blockbuster-elokuvia, ja siellä on tietenkin muutakin ohjelmistoa tarjolla, Tero Koistinen kuvailee.

Pienempien paikkakuntien yksisalisten elokuvateattereiden kannalta voi olla jopa ongelma, kun useita isoja elokuvia tulee lyhyen ajan sisällä.

– Mutta se on positiivinen ongelma, jos ihmisiä on liikaa, Koistinen nauraa.

Avaa kuvien katselu Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen on luottavainen elokuvateatterien tulevaisuuden suhteen. Kuvassa hän istuu Triplan Bio Rex -elokuvateatterissa. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Korona-aika vaikuttaa edelleen

Wolf-Mannila kertoo, että elokuvien ja elokuvissakävijöiden määrässä ei ole vielä palattu koronaa edeltäneisiin vuosiin.

– Meidän odotuksemme on, että tämän vuoden kävijämäärä tulee olemaan noin 80 prosenttia vuoden 2019 kävijämäärästä, Wolf-Mannila tarkentaa.

Avaa kuvien katselu Uuden Mission: Impossible -elokuvan pääosassa nähdään jälleen Tom Cruise. Kuva: LANDMARK MEDIA / Alamy / All Over Press

Muutokseen vaikuttaa erityisesti se, että suuria Hollywood-leffoja tuodaan Suomeen vähemmän.

– Siinä missä vuonna 2019 niitä oli noin 130, nyt ollaan sadassa Hollywood-tuotannossa. Eli toki se vaikuttaa myös kävijämääriin Suomessa.

Myös Tero Koistinen kertoo, että yhdysvaltalainen elokuvatuotanto vasta käynnistelee koronan jälkeen itseään, ja elokuvista on ollut tämän vuoksi Suomessa pulaa.

Avaa kuvien katselu 8-vuotiaat Hugo ja Janos odottavat elokuvan alkamista 5-vuotiaiden Justuksen ja Teon kanssa Finnkino Tennispalatsissa. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Kuluva kesä vaikuttaa Koistisesta kuitenkin edellistä kesää lupaavammalta.

– Viime kesänä meillä oli kaksi todella isoa hittiä, Minions ja Tom Cruisen Top Gun: Maverick, mutta nyt on vielä useampi.

Koistinen on myös toiveikas tulevaisuuden suhteen. Koronavuosien jälkeen on epäilty, kuinka elokuvateatterit onnistuvat nousemaan jaloilleen.

– Elokuvateattereiden tulevaisuus näyttää hyvältä. Syksyllä Helsingin keskustaan avataan uusi elokuvateatteri, ja muillakin paikkakunnilla liikkuu tarinoita, että kohta tulee uutta. Eli kyllä alallakin on kova usko omaan toimintaan.

Mitä ajattelit artikkelista? Voit osallistua keskusteluun 15.7. klo 23 asti.