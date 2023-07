Huumerikoksista tuomittu psykiatri ankkuroi troolarin vierasvenesatamaan, ja nyt alus on pikkukunnalle valtava riesa

Joko siitä päästään eroon?

Rääkkylän satamaan jäätelölle saapuneen miehen kysymys ei yllätä kunnanjohtaja Esko Rautiaista. Hän on saanut kuntalaisilta paljon palautetta vierasvenesatamaan hylätystä vanhasta troolarista.

– Vierasvenesatama on aika pieni ja troolari käytännössä tukkii sen. Lisäksi on riski, että siitä aiheutuu vaaraa ympäristölle, mikäli se jää tuohon pitkäksi aikaa, Rautiainen sanoo.

Heinäkuun alussa Rääkkylän kunnanhallitus päätti, että kunta ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimiin aluksen poistamiseksi ja perii kulut troolarin omistajalta.

Suunnitelmassa on kaksi ongelmaa: Alus on iso ja painava, eikä sitä ole helppo siirrellä. Toiseksi omistajasta on ollut epäselvyyttä.

Troolarin omistajat ovat vaihtuneet

Traficomin rekisteristä käy ilmi, että M/S Söde -nimisen troolarin omistajuutta on palloteltu kevään aikana.

Helmikuun lopulle saakka alus oli Psychiatria Europa -yrityksen nimissä. Kyseessä on Raul Soisalon omistama yritys, joka lopetti toimintansa jo vuonna 2021.

Soisalo on ollut esillä julkisuudessa saamansa rikostuomion takia. Helsingin hovioikeus tuomitsi Soisalon tammikuussa törkeästä huumausainerikoksesta. Lisäksi Itä-Suomen poliisi on kertonut tutkivansa Soisalon yrityksiin liittyvää veropetosta.

Noin kuukausi hovioikeuden tuomion jälkeen helmikuussa Soisalo myi M/S Söden tuttavalleen.

Avaa kuvien katselu Rääkkylän kunnanjohtajan Esko Rautiaisen mukaan troolari vie ainakin kolmen pienemmän veneen paikan vierasvenesatamasta. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Ostaja kokee tulleensa huijatuksi

Yle tavoitti Söden ostaneen miehen. Hän ei halua esiintyä jutussa nimellään asian arkaluonteisuuden takia.

Ostajan mukaan kauppa on purkautunut. Hän vetoaa kauppakirjaan kirjattuun ehtoon, jonka mukaan troolari palautuu Soisalolle, mikäli ostaja ei noudata sovittua maksusuunnitelmaa. Aluksen kauppahinta oli 10 000 euroa. Ostaja kertoo, ettei maksanut troolarista mitään, sillä alus ei ollut käyttökuntoinen vaikka kauppakirjassa niin luvattiin.

Ostaja kertoo luovuttaneensa troolarin takaisin Soisalolle kauppakirjan ehtojen mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä.

Yle on nähnyt kauppakirjan sekä maaliskuulle päivätyn viestin, jossa Soisalo vaatii aluksen luovuttamista takaisin hänelle.

Traficomin rekisteriin luovutusilmoitus on kirjattu 26. kesäkuuta. Soisalo ei kuitenkaan ole rekisteröinyt alusta nimiinsä.

Avaa kuvien katselu Troolari M/S Söde on seisonut kunnanjohtajan mukaan Rääkkylän satamassa ainakin yli vuoden. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

M/S Söde ei ole ensimmäinen Raul Soisaloon yhdistetty hylätty alus.

Soisalon yrityksen omistama Mary Ann -purjevene upposi Kotkan satamaan muutama vuosi sitten.

Yle on tavoitellut Soisaloa, mutta hän ei ole vastannut haastattelupyyntöön.

Hylätyistä laivoista on harmia joka vuosi

Alusten hylkääminen ja luvaton ankkurointi ei ole Suomessa tavatonta.

Joensuussa kaupunki on antanut jätelain nojalla lähtöpassit kahdelle sisävesiristeilijälle, jotka seisovat matkustajasatamassa katsastamattomina.

Kanta-Hämeessä otsikoihin on noussut entinen risteilyalus M/S Tampere. Alus on ollut ankkuroituna vuoden aikana useassa satamassa ilman lupaa. Hämeen Sanomien mukaan alus seisoo tällä hetkellä ankkuroituna Vanajavedellä Hattulassa.

Avaa kuvien katselu Joensuun kaupunki on antanut Satumaa ja Vinkeri II -ristelijöiden omistajalle heinäkuun lopulle asti aikaa alusten pois siirtämiseen. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Suomen Satamat -yhdistyksessä tunnistetaan alusten hylkääminen ilmiönä, mutta laajasta ongelmasta ei yhdistyksen mukaan ole kyse.

– Yksittäiselle satamalle luvattomasti ankkuroitu alus voi olla iso kiusa, mutta kaikkia satamia piinaavasta ongelmasta ei ole kyse, kertoo yhdistyksen apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola.

Häneen mukaansa kunnilla ja satamilla on mahdollisuuksia puuttua luvattomiin aluksiin, mutta helppoa se ei ole.

– Tapauksille on tyypillistä, että omistajat vaihtuvat nopeasti ja heitä on vaikea tavoittaa.

Troolarin siirto on mittava urakka

Rääkkylän kunta aikoo hakea käräjäoikeudelta päätöksen troolarin poistamisesta. Kunnanjohtaja Esko Rautiainen ennakoi, että edessä on pitkä ja kallis prosessi.

– Jo oikeuden päätöksessä voi helposti mennä vuosi. Sen jälkeen pitää vielä keksiä, miten alus saadaan ylös ja minne se voidaan viedä. Kymppitonni tuskin riittää kuluihin, Rautiainen sanoo.

Hän pelkää, etteivät vierasvenesataman rakenteet kestä aluksen painoa.

Avaa kuvien katselu Kunnanjohtaja Esko Rautiainen arvioi, että troolarin siirtäminen tulee maksamaan vähintään 15 000 euroa. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

M/S Söde ei ole pieni paatti. Troolari painaa 60 tonnia, pituutta sillä on 18 metriä ja leveyttä 6 metriä. Aluksen syväys on 2,5 metriä.

Lisäksi aluksen voiteluöljyyn on sekoittunut vettä, joten sitä voi liikuttaa vain hinaamalla.

– Suoraan sanottuna harmittaa. Siirron järjestäminen vie paljon aikaa ja olisi kunnalla muutakin tekemistä.

