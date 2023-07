Naton huippukokousta edeltää poikkeuksellinen kuhina – Yle seuraa tapahtumia

FT: Ukraina voi odottaa huippukokoukselta vahvistusta turvatakuille ja avun jatkamiselle

Nopeaa pääsyä sotilasliiton jäseneksi toivova Ukraina ei ole saamassa Naton huippukokouksesta toivomaansa, mutta sen sijaan luvassa on Ukrainan kannalta tärkeää virallista tukea, kirjoittaa Financial Times -lehti (FT).

Naton huippukokoukseen osallistuva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei voi poistua tyhjin käsin, sillä se lähettäisi kokouksesta vääränlaisen viestin Venäjälle.

Suunnitelmana onkin lehden mukaan turvallisuustakuiden virallinen vahvistaminen. FT huomauttaa, että vaikka turvatakuut ovat Nato-jäsenyydestä erillinen asia, ovat takuut antavien maiden joukossa sotilasliiton suurimmat sotilasmahdit USA, Britannia, Ranska ja Saksa.

Huippukokouksen on ennakkoarvioiden mukaan myös määrä vahvistaa Ukrainalle annettavan ase- ja koulutusavun sekä tiedustelutiedon jakamisen jatkuminen.

Ukrainan aseman vahvistamiseksi Nato-Ukraina-komissio on määrä muuttaa neuvostoksi.

– Uskon, että Ukrainasta tulee tämän liiton jäsen ja että Ukrainan paikka on Natossa. Nato-liittolaisten on päätettävä, milloin on oikea aika, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo FT:lle.