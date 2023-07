Museon kävijämäärät nousevat jopa kymmenkertaiseksi ilmaistuntien aikana

Rovaniemeläinen Enni Palo, 8, käy äitinsä Tanja Heikkilän kanssa aina silloin tällöin kulttuuritalo Korundin taidetorstaissa ja työpajoissa Rovaniemen taidemuseossa. Tuolloin on kahden tunnin ajan maksuton sisäänpääsy museoon.

– Se madaltaa kynnystä tulla. Ehkä se saa kiinnostuksen heräämään. Meille tässä pääasia on taidetyöpaja, Tanja Heikkilä sanoo.

Torstaisin kahden ilmaistunnin aikana Rovaniemen taidemuseossa käy keskimäärin noin sata ihmistä. Se on viisin- ja jopa kymmenkertainen määrä verrattuna muiden arkipäivien vastaavaan aikaan. Esimerkiksi tiistaina kävijämäärä kello 16–18 on kymmenestä kahteenkymmeneen, kertoo Rovaniemen taidemuseon johtaja Riitta Kuusikko.

– Maksuttomat taidetorstait ovat meille äärettömän tärkeitä. Se on saavutettavuutta, tasa-arvoa ja matalan kynnyksen toimintaa, Riitta Kuusikko sanoo.

Avaa kuvien katselu Enni Palo, 8, teki taidetyöpajassa kollaasin. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Rovaniemen taidemuseossa on torstaisin maksuttoman sisäänpääsyn lisäksi myös maksuttomia taidetyöpajoja heinäkuun loppuun asti. Niissä tehdään jotain taidenäyttelyyn liittyvää. Piirretään, maalataan tai tehdään lehtileikkeistä ja kuvista kollaasi.

– Taidetyöpaja syventää näyttelykokemusta tai esittelee jotakin näyttelyn tekniikkaa tai teemaa. Tämä on myös kivaa koko perheen toimintaa. Talvella huomasimme, että koululaisryhmän käymisen jälkeen koululaiset toivat vanhempansa työpajaan ja yleensäkin taidemuseoon. Lapset toimivat itse jopa heille oppaina, museonjohtaja Riitta Kuusikko kertoo.

Kuusikon mukaan koululaisille, opiskelijoille ja päiväkotiryhmille järjestetään työpajoja koko ajan.

– Monesti muut kävijät jäävät tätä palvelua vaille. Taidetorstain työpajat korjaavat tätä tilannetta. Se on enemmän rovaniemeläisten juttu, eikä niinkään matkailijoille. Matkailijoiden aikataulut ovat ohjelmoituja safareineen ja muine palveluineen. He vierailevat museossa sopivassa saumassa.

Tilastojen mukaan kesä on jonkin verran hiljaisempaa Rovaniemen taidemuseossa. Vilkkaimmat kuukaudet viime vuonna olivat syyskuu ja maaliskuu. Keskimäärin museossa kävi vuonna 2022 reilut 5 000 asiakasta kuukaudessa.

”Kiva käydä, kun on paljon porukkaa”

Museo saa maksuttomina päivinä houkuteltua enemmän kävijöitä jopa tuplasti normaalipäiviin verrattuna. Maksuttomat ajat ja tapahtumat ovat museonjohtaja Riitta Kuusikon mukaan tärkeitä myös yleisölle.

– On kiva käydä museossa, kun on paljon porukkaa. Löytyy keskustelukumppaneita. Monella on jo museokortti, jolla pääsisi museoon milloin vain, mutta silti he tulevat taidetorstaina. Silloin voi tavata tuttuja, Kuusikko pohtii.

Taidetyöpajaa vetävä museovalvoja Laura Saari kertoo, että enimmillään kesän taidetyöpajoissa on ollut melkein 30 henkilöä, ja vähimmillään 11.

Avaa kuvien katselu Museovalvoja, taidetyöpajan vetäjä Laura Saari tykkää suunnitella työpajoja, jotka liittyvät aina näyttelyyn jollakin tavalla. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Monissa maissa ja myös Suomen museoissa on vapaa sisäänpääsy ainakin jonakin päivänä kerran kuukaudessa. Esimerkiksi Helsingissä nykytaiteen museo Kiasmaan pääsee maksutta joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina koko päivän ajan.

– Maksuttomat päivät ovat tärkeä osa museoiden yleisö- ja yhteisötyötä ja sitä, että museot ovat kaikkien ulottuvilla. Museotoimintaa järjestävät tahot päättävät itsenäisesti, miten asiassa toimivat. Alalla on yleinen käytäntö, että museoihin on ilmainen sisäänpääsy esimerkiksi kerran kuussa, toimitusjohtaja Petra Havu Suomen museoliitosta sanoo.

On myös museoita, joissa sisäänpääsy on aina ilmainen, kuten Helsingin kaupunginmuseo.

Lapissa Torniossa Aineen taidemuseoon ja Kemin taidemuseoon on aina vapaa pääsy ainakin toistaiseksi.

– Museot ovat muutoinkin hyvin suosittuja tällä hetkellä. Vaikka viime vuonna ei vielä päästy pandemiaa edeltäneisiin lukuihin, ovat kävijämäärät koko ajan kasvussa. Viime vuonna museokävijöitä oli Suomessa 6,9 miljoonaa ja alkuvuonna useat museot ovat rikkoneet kävijäennätyksiä, Petra Havu sanoo.