Poliisi havaitsi uuden ilmiön: nuoret kauppaavat sähkötupakan imuja ja velkoja peritään väkivalloin

Oulussa poliisi on huolissaan sähkötupakkaan liittyvästä velkojen perinnästä. Helsingissä tätä ei tunnisteta, mutta ilokaasun käyttöä kuvaillaan ”pirulliseksi ongelmaksi”.

Sähkötupakkatuotteisiin liittyvät velkomistilanteet ovat viime aikoina johtaneet nuorten väliseen väkivaltaan Oulun alueella. Poliisi on havainnut ilmiön kevään aikana.

Esimerkiksi sähkötupakan niin sanottuja imuja myydään. Ostajalla ei aina välttämättä ole rahaa maksaa niistä heti. Jos velkaa jää, on toisinaan sen perimisen käytetty nuorten keskuudessa väkivaltaa.

– Kyllä meillä on ollut Oulussa tapauksia, joissa sähkötupakka on ollut laukaiseva tekijä väkivallalle. Rikoksia on tullut kevään aikana meille tietoon, sanoo rikosylikomisario Janne Koskela Oulun poliisilaitokselta.

Motiivina on usein rahan saaminen merkkituotteisiin.

Koskela ei osaa sanoa, onko ilmiötä muissa kaupungeissa, mutta uskoo trendien olevan samantapaisia ympäri maata.

– Kyllä nämä asiat yleensä nuorten keskuudessa ovat sellaisia, että ne tahtovat samalla tahdilla levitä.

Koskelan mukaan väkivalta ja jengiväkivallan ihannointi ovat ilmiö, johon liittyvät yleensä merkkivaatteet, -vyöt ja -laukut, eivät niinkään huumeet.

Helsingissä riesana on ilokaasu

Helsingin poliisilaitoksen alueella ei ole tiedossa tapauksia, joissa sähkötupakan imuja olisi kaupattu ja tämä olisi johtanut velkomistilanteisiin.

Tiedossa kuitenkin on, että sähkötupakoita myydään ja nuoret välittävät niitä toisilleen, kertoo Helsingin poliisin valvonnan ja ennalta estävän toiminnon komisario Katja Nissinen. Tämä on rikos, sillä vain yritykset saavat myydä sähkötupakoita. Myös imujen kauppaaminen on laitonta

– Kun hankit aineita laittomasti, et koskaan tiedä mitä saat. Riskit saattavat olla hyvinkin kurjat, Nissinen muistuttaa.

“Pirulliseksi ongelmaksi" Helsingin seudulla Nissinen sen sijaan kuvailee ilokaasulla täytettyjä ilmapalloja, joita myydään nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Näissä tilanteissa ilokaasua käytetään päihdetarkoituksessa.

– Ilokaasu, jota tässä muodossa välitetään, on paljon kovempaa tavaraa kuin lääkärissä käytetty. Jos sitä käytetään esimerkiksi alkoholin kanssa, riski hengitysteiden lamaantumiseen kasvaa merkittävästi.