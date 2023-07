Euroopan lääkevirasto selvittää, onko laihduttavalla diabeteslääkkeellä yhteys vakaviin mielenterveysongelmiin

Euroopan lääkevirasto (EMA) aikoo selvittää ainakin kolmen painonpudotusta edistävän lääkkeen yhteyttä vakaviin mielenterveysongelmiin. Pistoksina annettavia alun perin kakkostyypin diabeteksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä käytetään myös Suomessa.

Lääkkeillä laihduttava ominaisuus

EMA:n turvallisuusarvioinnissa tarkastellaan Ozempicia, Wegovya, Saxendaa ja vastaavia lääkkeitä, jotka auttavat muiden muassa hillitsemään ruokahalua.

Lääkkeille on noussut maailmanlaajuinen innostus, sillä viime aikoina useat Hollywood-tähdet ovat kertoneet käyttävänsä diabeteksen hoitoon tarkoitettua Ozempicia painonpudotuksessa. Ozempicin vaikuttava aine on semaglutidi, jolla on todettu myös ruokahalua vähentävä vaikutus.

Islanti raportoinut kolmesta tapauksesta

BBC:n mukaan EMA epäilee, että laihdutuksessakin käytetyt lääkkeet voivat olla yhteydessä käyttäjien kohonneisiin itsemurha-ajatuksiin ja ajatuksiin itsensä vahingoittamisesta. EMA ryhtyi selvittämään asiaa sen jälkeen, kun Islanti raportoi kolmesta lääkkeisiin liittyvästä tapauksesta.

Laihdutuslääkkeiden tuoteselosteissa mainitaan, että niiden käyttö voi johtaa itsemurha-ajatuksiin, mutta itsemurhakäyttäytymistä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä lueteltu tällaisten reseptilääkkeiden sivuvaikutuksena.

Fimea on tietoinen epäilystä

Fimean ylilääkäri Jaana Santaholma kertoo Ylelle, että Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tietoinen tästä epäilystä.

– Suomi on mukana EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomiteassa (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC), joka siis vasta selvittää asiaa. Kyseessä on siis vasta epäily, Santaholma korostaa.

Ylikansallisella tasolla lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutusten seurannasta vastaavat Euroopan lääkevirasto (EMA) ja rokotteiden myyntiluvan haltijat.

– Jos haittavaikutus vahvistetaan, niin EMA:n tasolla tehdään arviointi ja johtopäätökset, sekä tarvittavat toimenpiteet.

Lääkärillä oikeus määrätä diabeteslääkettä laihdutukseen

Santaholman mukaan lääkärillä on oikeus määrätä diabeteslääkettä myös laihdutukseen, jos potilaan hoito niin vaatii.

Myyntiluvan haltija eli lääkeyhtiö Novo Nordisk on kuitenkin ohjeistanut paimenkirjeellään lääkäreitä, että he määräisivät Ozempicia vain diabetespotilaille. Aiemmin on uutisoitu, että lääkkeen saatavuudessa on ollut Suomessa ongelmia.

– Ei olisi lääkeyhtiönkään edun mukaista, että diabeetikot jäisivät ilman tärkeää lääkettä, Santaholma lisää.