Keke-poro ei kuvasta kieltäydy – äidin hylkäämästä porosta kasvoi paikallinen julkkis

Inarilainen Keke-poro on julkkis. Hän on päässyt yhteiskuvaan satojen, ellei tuhansien turistien kanssa. Siihen voi törmätä Inarin kirkonkylällä, useimmiten matkailijoiden ympäröimänä. Keke on kesy, eikä siksi välitä vaikka jotkut jopa halailevat sitä, kertoo Keken omistaja Jonna Alava Inarin hammastunturin paliskunnasta.

Keke syntyi vuonna 2015, mutta heti vasanmerkityksen jälkeen vaadin, eli Keken äiti, hylkäsi sen. Niinpä Keke kuljetettiin rehusäkissä Inarin kylälle. Alava otti Keken toisen vasan kaveriksi kotiinsa ja tuttipullolla antoi pienelle vasalle maitoa. Kun Keke päästettiin metsään muiden porojen seuraan, se pärjäsi siellä hyvin, muistelee Alava.

Keke on pian kahdeksanvuotias härkä, eli kuohittu urosporo. Keken tuntee 813 numerosta korvasta ja oranssista kaulassa olevasta seurantalaitteesta. Alava uskoo Keken olevan Inarin tunnetuin poro.

– Aina on joku kuvaamassa tai koskettelemassa kun näen Keken kylällä. Kerran koululaisryhmä oli ajanut Keken ohi ja kääntynyt takaisin. Kaikki lapset juoksivat bussista ottamaan kuvan Keken kanssa, hän naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Keke-poro ystävänsä kanssa vuodelta 2015. Etummaisena kuvassa on Keke. Kuva: Jonna Alava

Kulkija Keke tylsistyy metsässä

Seurantalaitteella on helppo seurata missä poro kulkee ja Keken tapauksessa se tuleekin tarpeeseen. Viime kesänä se oli lähtenyt käymään 40 kilometrin päässä sijaitsevassa naapurikylässä Ivalossa, syksyllä sirkuksessa ja paikallisella porofarmilla työskentelemässä turistiporona, kertoo omistaja Jonna Alava.

Keke on myös tutustunut paikallisiin koululaisiin Inarin koulun pihalla. Alava onkin käyttänyt tilannetta hyödykseen ja opettanut lapsia poroista.

– Esimerkiksi sen, että mitä tarkoittaa kuohittu poro. Se on minusta hyvä asia, koska jotkut oppilaat ovat nähneet poroja vain auton ikkunasta.

Keke on kesy, eikä se yleensä puske ihmisiä, kertoo Alava. Hän kuitenkin kehottaa varomaan sarvia, etenkin kesäaikaan, sillä poro saattaa äkillisesti huitaista sarvillaan.

Vaikka Keke on viety monta kertaa metsään kauas kylältä, niin se palaa kerta toisensa jälkeen kotiin Inariin.

– Hän aina palaa. Vaikka kuinka kauas veisi, niin hän aina tietää mistä pääsee kotiin, kertoo Alava.