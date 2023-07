Ikävä yllätys noin 200 vanhukselle tai vammaiselle Pirkanmaalla: kerralla voi tulla iso summa maksettavaksi pahan laskusuman takia

Osa asiakkaiden maksuista perustuu asiakkaan viime vuoden tuloihin. Tulojen tarkastamisessa on ollut ruuhkaa. Kuvituskuva.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkaiden laskujen ongelmat jatkuvat, vaikka niitä on korjattu monella eri tavalla.

Pirkanmaalla Suomen suurimman hyvinvointialueen asiakkaiden laskuissa on ollut jatkuvasti ongelmia. Nyt arvioidaan, että noin 200 asiakkaan laskut ovat lähettämättä koko vuodelta. Asiakkaille ei ole saatu vieläkään tehtyä tuloselvitystä ja maksupäätöstä. Suurin osa näistä asiakkaista on ikääntyneitä tai vammaisia ihmisiä.

Yle kertoi laskutusongelmista jo maaliskuussa. Ruuhkia ei ole vieläkään saatu purettua, vaikka ongelmia on korjattu koko ajan. Osa laskuista on viivästynyt kuukausilla, joillekin asiakkaille on taas voinut tulla useiden kuukausien laskut kerralla.

Asiakkaiden kannalta laskutusongelmat ovat ikäviä, koska kerralla voi tulla maksettavaksi iso summa.

– Näillä asiakkailla yksittäisistä takautuvista laskuista voi valitettavasti kertyä yhteensä suurehkojakin summia, mihin on hyvä varautua, talouspalvelujohtaja Mikko Hannola kertoo tiedotteessa.

Ruuhkautumisen syynä on hyvinvointialueelle siirtyneiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien hajanaisuus ja uuden organisaation aloituksen aiheuttamat muutokset henkilöstön tehtävissä.

Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo purkavansa ruuhkaa palkkaamalla uusia työntekijöitä sekä erilaisilla työjärjestelyillä.

Jos laskutuksen viiveestä tulee maksuvaikeuksia, laskuille voi laatia maksuaikataulun. Monetra Pirkanmaa vastaa teknisesti laskujen lähettämisestä sekä maksujen perimisestä. Heiltä voi kysyä laskuista ja maksusuunnitelmista, jos laskua ei pysty kerralla maksamaan.

Yhteystiedot löytyvät laskun liitteestä tai hyvinvointialueen verkkosivuilta.