Hollannin pääministeri Mark Rutte jättää politiikan – Vuonna 2010 pääministerinä aloittaneen Teflon-Markin hallitus kaatui perjantaina

Hollannin pitkäaikainen pääministeri Mark Rutte ilmoitti ylläen maanantaina, että hän aikoo jättää politiikan seuraavien vaalien jälkeen. Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimisto Reuters ja yhdysvaltalainen verkkomedia Politico.

Rutten johtama koalitiohallitus kaatui perjantaina maahanmuuttoa koskeviin erimielisyyksiin. Kyseessä oli neljäs Rutten johtama hallitus.

Vuonna 2010 pääministerinä aloittanut Rutte on Euroopan unionissa toiseksi pisimpään palvellut pääministeri Unkarin Viktor Orbánin jälkeen. Hän on myös Hollannin pitkäaikaisin pääministeri. Keskusta-oikeistolaista Vapauden ja demokratian kansanpuoluetta (VVD) hän on johtanut 17 vuoden ajan.

– Tein eilisaamuna päätöksen, että en ole enää käytettävissä VVD:n johtoon. Kun uusi hallitus muodostetaan vaalien jälkeen, jätän politiikan, Rutte sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Toimittajille Rutte sanoi kokevansa ristiriitaisia tunteita.

– Olen kuitenkin harkinnut tätä, ja tämä päätös tuntuu oikealta, hän sanoi.

Vielä perjantai-iltana Rutte vaikutti kiinnostuneelta jatkamaan. Hän oli kuitenkin harkinnut asiaa uudestaan viikonloppuna. Hallituskoalition muut puolueet tekivät Reutersin mukaan selväksi viikonloppuna, että ne syyttivät paljolti Ruttea hallituskriisistä.

Rutte johtaa toimitusministeriötä siihen asti, että uusi hallitus muodostetaan marraskuussa pidettävien vaalien jälkeen.

Mitä tulevaisuudessa?

Rutten mukaan hän ei vielä tiedä, mitä aikoo tehdä politiikan jättämisen jälkeen. Politicon mukaan hänet on yhdistetty useisiin huippuvirkoihin Hollannin ulkopuolella, esimerkiksi puolustusliitto Natossa ja EU:ssa. Rutte kuitenkin sanoi maanantaina, ettei hän ole kiinnostunut kansainvälisistä huippuviroista.

Tällä hetkellä Rutte opettaa yhteiskuntaoppia kerran viikossa paikallisessa koulussa Haagissa. ”Ehkä teen sitä muutamia päiviä”, Rutte sanoi Politicon mukaan.

56-vuotias Rutte on valtakaudellaan ansainnut lempinimen Teflon-Mark, mikä viittaa hänen kykyynsä luovia poliittisten kriisien läpi.