Kalle Pikkarainen valmistui juuri sähköasentajaksi ja yhtä hyvän palkan 18-vuotiaana haluaisi nyt moni muukin

Hakijoita on ollut moninkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden ja pisterajat ovat varsin korkeat. Ala houkuttaa, kun työtilanne on hyvä ja palkkaus on kohdillaan.

Kalle Pikkarainen päätyi suoraan harjoittelusta oman alan töihin. Hän on huomannut, että kyllä töitä tekevälle riittää. Video: Juha Kokkala / Yle, Matias Väänänen / Yle.