Valokuvaaja polki Suomessa kymmenen vuoden aikana 10 000 kilometriä ja kuvasi kohtaamiaan suomalaisia: “Ulkoilmasta pitää kyllä tykätä!”

Tapahtui kuvausmatkalla:

Jo unohtuneessa paikassa keskellä asumatonta maaseutua alkoi ukkostaa. Satoi kaatamalla, välillä rakeita. Taivaan kantta halkoivat punahehkuiset salamat. Valokuvaajan oli pakko laittaa polkupyörä puuta vasten ja pystyttää läpimärkä teltta. Ainoa asia, joka oli kuiva, oli hyvin suojattu kamera.

Valokuvaaja Joel Nieminen teki ensimmäisen Suomi-turneensa, kun asui vielä ulkomailla. Hän oli aloittanut opiskelut vuonna 2009 Alankomaissa, Kuninkaallisessa taideakatemiassa.

Seuraavana vuonna Nieminen päätti viettää kesänsä ajamalla pyörällä synnyinmaansa halki.

Matka alkoi Norjan Kirkkoniemestä, jatkui Helsinkiin ja päättyi silloiseen kotikaupunkiin Rotterdamiin. Mukana oli kamera, johon tarttui matkan varrella muun muassa huimia luontoelämyksiä ja maisemia, mutta etupäässä ihmisiä. Potretteja suomalaisista.

Avaa kuvien katselu Nainen ja Cadillac Lieksassa Pohjois-Karjalassa vuonna 2021. Kuva: Joel Nieminen

Tänä kesänä lähes ihmisen kokoisiksi vedostetut kuvat ovat olleet esillä keskeisellä paikalla Helsingin ytimessä, Kansalaistorilla.

– Minulle oli tärkeää, että kuvia pääsee katsomaan ilmaiseksi, että näyttely on saavutettavissa. Ajatuksena on, että kansalainen katsoo toista silmästä silmään Kansalaistorillla, Nieminen myhäilee.

Avaa kuvien katselu Joel Niemisen kansalaiskuvia Oodi-kirjasto edessä Helsingin Kansalaistorilla. Kuva: (c) 2016- Reino Hanninen

Joel Nieminen ajatteli ensin tekevänsä yhden kuvausmatkan ja työstävänsä kuvat valmiiksi näyttelyä ja ehkä jotain julkaisua varten. Matkalta palattuaan hän totesi, etteivät kuvat riitä. Halu saada lisää materiaalia johti lopulta siihen, että Kuljemme kehissä -teemasta tuli reilun kymmenen vuoden projekti. Pyörä on niellyt tietä yli 10 000 suomalaista kilometriä.

– Ulkoilmasta pitää kyllä tykätä!

Uusi teollisuus, uudet energiamuodot ja muuttoliike muuttavat maaseutua

Joel Nieminen oli pois Suomesta opiskelujen ja työnteon vuoksi vuosikymmenen. Sinä aikana Suomi ja oma kotikaupunki Helsinki tuntuivat muuttuneen huimasti. Niemisen mielestä parempaan suuntaan.

Eikä Suomi näyttänyt huonolta muuallakaan. Paljon puhuttu maaseudun tyhjeneminen ja kaupungistuminen oli tietysti ilmeistä, mutta Niemisen mukaan kaikkialta huokui jonkinlainen ilo ja toivo.

Avaa kuvien katselu Perhokalastaja Kuhmossa vuonna 2021. Kuva: Joel Nieminen

Suomi liikkuu. Täällä on maan sisällä tapahtuvaa sekä maahan suuntautuvaa muuttoliikettä. Se virkistää paikkakuntia. Ja vaikka työpaikat vanhasta teollisuudesta ovat kadonneet, on toivoa, että uusia tulee tilalle. Nieminen uumoilee, että uudenlainen teknologia ja energiaratkaisut voivat tulevaisuudessa vetää väkeä pienempiinkin kaupunkeihin.

Maaseutua vireyttävät myös etätyöntekijät ja kotiseutulomailijat, joista osa pitää jopa perheen entistä maatilaa tai ainakin rakennuksia kunnossa kesämökkikäytössä.

– Ja ihmiset ilmaisevat itseään enemmän jotenkin muulla tavalla kuin sanallisesti. Minusta monella paikkakunnalla on ollut hyvä henki, Nieminen pohtii.

Pyörä ja teltta -menetelmällä näkee enemmän

Pyöräily Suomen halki kuulostaa aika vaivalloiselta tavalta ottaa maasta selkoa. Mutta siinä on etunsa valokuvaajalle.

Pyöräily on hitaampaa kuin autoilu ja siksi ympäristöä on helpompi havainnoida. Ihmisten kohtaaminen syntyy luontevammin. Halpaa ja ympäristöystävällistäkin sen on.

Joel Nieminen kertoo, miltä tuntuu, kun henkilö, jota haluaisi kovasti kuvata kieltäytyy.

Nieminen on kuvannut pääasiassa satunnaisesti tapaamiaan henkilöitä. Joskus hän on kuullut jostain erikoisemmasta tyypistä paikkakunnan muilta ihmisiltä.

Kerran länsi-Lapissa hänet opastettiin kuvaamaan henkilöä, joka asui tiettömän taipaleen takana.

– Vaelsimme hänen asumukselleen tuntikaupalla pelkkää suota ja mönkijäjälkeä pitkin. Hyttyset söivät. Otin kuvat ja sitten samaa reittiä takaisin, Nieminen nauraa.

Välillä Suomessa voi kulkea päiväkausia ilman, että tapaa ketään. Nieminen yöpyy retkillään teltassa, jonka voi pystyttää silloin kun haluaa.

– Tai kun on pakko. Kun ei kertakaikkiaan enää jaksa polkea.

Avaa kuvien katselu Sisarukset Bättrefolk-festivaalilla Hailuodossa vuonna 2022. Kuva: Joel Nieminen

Suomalaisten kuvaaminen on jo mennyt veriin. Kymmenen vuotta onkin tuntunut yllättävän lyhyeltä ajalta tutkia tällaista asiaa. Aika kuluu hämmentävän nopeasti, Nieminen ihmettelee. Kuvia on ollut esillä jo useasti ennen Helsinkiäkin, mutta projekti ei silti ole vielä valmis.

Kaleva: Ihmisen kokoiset kuvat Kauppurienaukion portaille Oulussa

Turun taidehalli: Joel Niemisen valokuvanäyttely Vanhalla Suurtorilla

Tällä hetkellä Nieminen asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on opiskellut valokuvausta Kuninkaallisen taideakatemian jälkeen Aalto-yliopistossa.

Näyttelyiden lisäksi kuvaajan mielessä väikkyy valokuvateos. Siihen voisivat päästä mukaan myös maisemat. Mutta ehkä vielä muutama sata kilometriä pyörän päällä, jotta materiaalia riittää. Maantietä Suomessa kyllä piisaa.